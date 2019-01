Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","shortLead":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","id":"20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687e82e-0e92-491e-94fc-a69cb93ff575","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","timestamp":"2019. január. 21. 12:40","title":"Visszaszólt az MTA a gazdálkodását számonkérő Magyar Hírlapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook számára még mindig komoly probléma, hogy egy ideje nem elég hatékonyan tudja megszólítani a fiatalokat. Most egy új fejlesztést tesztelnek, egy új alkalmazást.","shortLead":"A Facebook számára még mindig komoly probléma, hogy egy ideje nem elég hatékonyan tudja megszólítani a fiatalokat. Most...","id":"20190121_lol_facebook_alkalmazas_mem_tinedzser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e44a113-7825-427d-90d2-8a60aceec4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_lol_facebook_alkalmazas_mem_tinedzser","timestamp":"2019. január. 21. 12:03","title":"LOL, beindul a mémgyár? Itt a Facebook új alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20190119_Ez_az_ot_szam_1944_millio_forintot_erhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8af7452-68bc-49db-a80a-4eac9ea90c9a","keywords":null,"link":"/elet/20190119_Ez_az_ot_szam_1944_millio_forintot_erhet","timestamp":"2019. január. 19. 19:29","title":"Ez az öt szám 1944 millió forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem elég a tízmilliós büntetés az engedély nélküli követelésvásárlás miatt, az MNB fel is jelentette a céget a vizsgálata után.","shortLead":"Nem elég a tízmilliós büntetés az engedély nélküli követelésvásárlás miatt, az MNB fel is jelentette a céget...","id":"20190121_Engedely_nelkuli_kovetelesvasarlasert_buntetett_egy_ceget_tizmillio_forintra_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe04529-138e-470f-b7da-65ef6a042eae","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Engedely_nelkuli_kovetelesvasarlasert_buntetett_egy_ceget_tizmillio_forintra_az_MNB","timestamp":"2019. január. 21. 10:01","title":"Engedély nélküli követelésvásárlásért büntetett egy céget tízmillió forintra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","shortLead":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","id":"20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a11729e-c289-466a-b97b-747fc37d0658","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","timestamp":"2019. január. 20. 08:06","title":"Megérkezett a havazás az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos Akadémia (CAS) kutatóinak tanulmányából.","shortLead":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos...","id":"20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb03d2a-e55d-465c-b374-f0bb086ae168","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","timestamp":"2019. január. 20. 20:03","title":"Jó hír: „ki lehet mosni” a szennyvízből a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az ügyben indult vizsgálat megállapította, hogy Ho Csienkuj meghamisította az etikai vizsgálati papírokat, hogy önkénteseket toborozzon kutatásaihoz.","shortLead":"Az ügyben indult vizsgálat megállapította, hogy Ho Csienkuj meghamisította az etikai vizsgálati papírokat...","id":"20190121_Kirugtak_egyetemerol_a_kinai_kutatot_aki_genszerkesztett_babakrol_beszelt_egy_konferencian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88824a2a-937f-428e-9b3c-fa406d6446ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_Kirugtak_egyetemerol_a_kinai_kutatot_aki_genszerkesztett_babakrol_beszelt_egy_konferencian","timestamp":"2019. január. 21. 16:09","title":"Kirúgták egyeteméről a kínai kutatót, aki génszerkesztett babákról beszélt egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","shortLead":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","id":"20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4005737d-4866-46d3-8b65-c41aa2eca5de","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","timestamp":"2019. január. 20. 09:42","title":"Elromlott a kerekesszéke, hazatolták a rendőrök a mozgássérült nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]