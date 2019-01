Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"Csatlós Hanna - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Andy Vajna karrierje kezdetétől biztos kézzel nyúlt a kultikussá és kasszasikerré váló filmötletekhez. Neki köszönhetjük Rambót, az Angyalszívet, a Budapesten forgatott Evitát, de a harmadik Die Hard-filmet is. Alig győztünk válogatni, melyik filmeket tartjuk emlékezetesnek Andy Vajna munkásságából.","shortLead":"Andy Vajna karrierje kezdetétől biztos kézzel nyúlt a kultikussá és kasszasikerré váló filmötletekhez. Neki...","id":"20190120_Rambotol_A_miniszter_felrelepig__ezekert_a_filmekert_vagyunk_halasak_Andy_Vajnanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66b2a3-f630-4101-8975-381ab8b76017","keywords":null,"link":"/kultura/20190120_Rambotol_A_miniszter_felrelepig__ezekert_a_filmekert_vagyunk_halasak_Andy_Vajnanak","timestamp":"2019. január. 20. 19:32","title":"Rambótól A miniszter félrelépig - ezekért a filmekért vagyunk hálásak Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91340786-c797-4f7e-91ce-fa277d4add16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte január harmadik hétfőjét tartják az év legdepressziósabb napjának, annak ellenére, hogy a jelenségnek gyakorlatilag semmilyen tudományos alapja nincs.","shortLead":"Világszerte január harmadik hétfőjét tartják az év legdepressziósabb napjának, annak ellenére, hogy a jelenségnek...","id":"20190121_blue_monday_az_ev_legszomorubb_napja_januar_harmadik_hetfoje_cliff_arnall","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91340786-c797-4f7e-91ce-fa277d4add16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b58714d-f87e-4c27-9aab-c8c35b9442c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_blue_monday_az_ev_legszomorubb_napja_januar_harmadik_hetfoje_cliff_arnall","timestamp":"2019. január. 21. 11:33","title":"Az év legszomorúbb napja igazából kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tüntetésen P. Árpád megpróbálta a rendezvényről tudósító operatőr kezében lévő kamerát kiütni. Garázdaság gyanúja miatt kihallgatták.","shortLead":"A szombati tüntetésen P. Árpád megpróbálta a rendezvényről tudósító operatőr kezében lévő kamerát kiütni. Garázdaság...","id":"20190120_Kihallgattak_a_ferfit_aki_szidta_az_Echo_TV_stabjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b08b431-6ddb-4928-8e07-02ff67613339","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Kihallgattak_a_ferfit_aki_szidta_az_Echo_TV_stabjat","timestamp":"2019. január. 20. 11:04","title":"Kihallgatták a férfit, aki szidta az Echo TV stábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","shortLead":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","id":"20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7a9477-63a5-4079-8e48-94e05e9208b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","timestamp":"2019. január. 21. 14:53","title":"Megmagyarázza az olvasóinak a Guardian, mi az az O1G, és ki az a Nagy Blanka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjének első fordulójában.","shortLead":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös...","id":"20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93892f18-e0aa-4c4c-bd0a-460bfb6bc58a","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","timestamp":"2019. január. 19. 20:36","title":"Sterbik bravúrjai most nem mentették meg a spanyolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia első osztályú labdarúgó-bajnokság sztárgárdája, a Paris Saint-Germain 9–0-ra legyőzte a Guingamp együttesét. Mit lehet ilyenkor mondani? Mármint a vesztes oldalon?","shortLead":"A francia első osztályú labdarúgó-bajnokság sztárgárdája, a Paris Saint-Germain 9–0-ra legyőzte a Guingamp együttesét...","id":"20190120_A_foci_egyik_alapigazsagat_fogalmazta_meg_a_09re_lezakozo_francia_csapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19ec251-b6e0-4efe-a76d-85712ce813da","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_foci_egyik_alapigazsagat_fogalmazta_meg_a_09re_lezakozo_francia_csapat","timestamp":"2019. január. 20. 08:39","title":"A foci egyik alapigazságát fogalmazta meg a 0:9-re lezakózó francia csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a098a232-2651-4a74-ae74-0f2a7e053636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aligha van olyan internetező, aki ne találkozott volna az elmúlt napokban egy 2009-2019-es képpárral. Az őrület beindította a mémgyárosok fantáziáját is.","shortLead":"Aligha van olyan internetező, aki ne találkozott volna az elmúlt napokban egy 2009-2019-es képpárral. Az őrület...","id":"20190121_10_eves_kihivas_vicces_kepek_memek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a098a232-2651-4a74-ae74-0f2a7e053636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa8d688-8767-40f4-a0fa-85f332618f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_10_eves_kihivas_vicces_kepek_memek","timestamp":"2019. január. 21. 08:33","title":"Záporoznak a pompás mémek a 10 éves kihívásról – íme a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja, összességében nem is olyan rossz a cég számára ez az elképzelés.","shortLead":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja...","id":"20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d2df-fc65-4846-9dd7-36c7293a8605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","timestamp":"2019. január. 21. 16:03","title":"Előfizetők millióit bukhatja a Netflix, ennek ellenére jól kalkulált az áremeléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]