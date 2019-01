Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","shortLead":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","id":"20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29148059-43d9-4026-96a2-5beb9dcb481d","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","timestamp":"2019. január. 22. 17:44","title":"Közelebbi barátok szerint szívinfarktus okozhatta Andy Vajna halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a2ad04-7087-45c9-9437-f516d494c6f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell sok tízmilliókat elkölteni egy ilyen szörnyetegre, ha van 7 millióért is.","shortLead":"Nem kell sok tízmilliókat elkölteni egy ilyen szörnyetegre, ha van 7 millióért is.","id":"20190121_Ilyen_a_joarasitott_6x6os_monstrum_Mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a2ad04-7087-45c9-9437-f516d494c6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c8968-2f3f-4b87-b391-f58a2f379f80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_Ilyen_a_joarasitott_6x6os_monstrum_Mercedes","timestamp":"2019. január. 21. 14:25","title":"Ilyen a jóárasított hatkerekű monstrum Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indiában tavaly nyár óta kísérletezik a WhatsApp azzal, hogy korlátozza, hányszor küldhetnek tovább egy üzenetet a felhasználók. A jelek szerint bevált a dolog, ezért most az egész országban bevezetik az újítást.","shortLead":"Indiában tavaly nyár óta kísérletezik a WhatsApp azzal, hogy korlátozza, hányszor küldhetnek tovább egy üzenetet...","id":"20190121_whatsapp_alhirek_terjedese_uzenetkuldes_korlatozasa_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d0eea-888c-4edd-988a-c7db9f2a0660","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_whatsapp_alhirek_terjedese_uzenetkuldes_korlatozasa_india","timestamp":"2019. január. 21. 16:33","title":"Bezárt egy fontos kaput a WhatsApp, hogy kevesebb legyen az átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői a jövő terepjáróiként emlegetnek. ","shortLead":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői...","id":"20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc683897-2398-47b5-8d41-1af46600edf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","timestamp":"2019. január. 22. 15:03","title":"A Hyundai megálmodott egy autót, amelynek nemcsak kerei, hanem lábai is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190122_A_gerincserv_komoly_dolog__reagalt_Hadhazy_Akos_a_kikerult_MTVAs_videonkra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e1693f-79f0-4c3c-bf9b-c15a4ad74be8","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_gerincserv_komoly_dolog__reagalt_Hadhazy_Akos_a_kikerult_MTVAs_videonkra","timestamp":"2019. január. 22. 16:59","title":"\"A gerincsérv komoly dolog\" – reagált Hadházy Ákos a kikerült MTVA-s videónkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","shortLead":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","id":"20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8f68b0-d1ef-40b8-9694-ad1b786ec492","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","timestamp":"2019. január. 22. 11:59","title":"Nem kapta meg fizetését, markolóval esett neki az éppen elkészült szállodának az építőmunkás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","shortLead":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","id":"20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea86f7d4-9613-4d18-a646-14a2afb22642","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","timestamp":"2019. január. 21. 18:21","title":"Reagált az ELTE: Nincs gazdasági vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","shortLead":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","id":"20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8bd8e7-0d37-4610-b780-a45af1473d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","timestamp":"2019. január. 21. 21:06","title":"Még mindig nem sikerült megegyezni a bérekről az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]