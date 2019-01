Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","shortLead":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","id":"20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687e82e-0e92-491e-94fc-a69cb93ff575","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","timestamp":"2019. január. 21. 12:40","title":"Visszaszólt az MTA a gazdálkodását számonkérő Magyar Hírlapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","shortLead":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","id":"20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22d8f2f-3aa2-4de6-92af-5708892fd9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","timestamp":"2019. január. 21. 11:53","title":"Az MSZP ügyvédje képviseli Nagy Blankát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4f4cd9-6318-4c4f-90e9-586f47337434","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé hihetetlennek tűnő tortúratesztnek vetették alá a Xiaomi függetlenné vált márkájának újdonságát, a Redmi Note 7-et. ","shortLead":"Kissé hihetetlennek tűnő tortúratesztnek vetették alá a Xiaomi függetlenné vált márkájának újdonságát, a Redmi Note...","id":"20190121_xiaomi_redmi_note_7_gorkorcsolya_toresteszt_torturateszt_ejtesteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4f4cd9-6318-4c4f-90e9-586f47337434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57861a-265a-43e7-9e6b-cccd38955cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_xiaomi_redmi_note_7_gorkorcsolya_toresteszt_torturateszt_ejtesteszt","timestamp":"2019. január. 21. 20:33","title":"Görkorit csináltak ebből a mobilból, hogy teszteljék, mennyire törésálló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"-2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. ","shortLead":"-2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. ","id":"20190121_Havazas_helyett_ma_napsutesre_szamithatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96255df-cf1e-46f1-bfaa-b735eded1e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Havazas_helyett_ma_napsutesre_szamithatunk","timestamp":"2019. január. 21. 05:15","title":"Havazás helyett ma napsütésre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c3de6a-9346-4163-add9-6906ba43903a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy port kavart tegnap a neves biztonsági szakértő, Troy Hunt felfedezése, amely szerint többszáz millió e-mail címet és a hozzátartozó jelszót szivárogtatták ki ismeretlenek. Lépésekben mutatjuk, önnek kell-e aggódnia a történtek miatt.","shortLead":"Nagy port kavart tegnap a neves biztonsági szakértő, Troy Hunt felfedezése, amely szerint többszáz millió e-mail címet...","id":"20190122_email_cim_ellopasa_biztonsagos_jelszo_collection_1_troy_hunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c3de6a-9346-4163-add9-6906ba43903a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295a1421-d1a9-4f88-b440-61668daf7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_email_cim_ellopasa_biztonsagos_jelszo_collection_1_troy_hunt","timestamp":"2019. január. 22. 09:03","title":"Mit jelent, ha az ön e-mail címe is rajta van ezen a vészjósló listán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha el akarjuk érni a csoport legalább negyedik pozícióját, hogy pályára léphessünk a még biztosan olimpiai selejtezőt érő hetedik helyért, akkor le kell győznünk ma Tunéziát a kézilabda világbajnokságon.","shortLead":"Ha el akarjuk érni a csoport legalább negyedik pozícióját, hogy pályára léphessünk a még biztosan olimpiai selejtezőt...","id":"20190120_A_jeges_viz_is_segit_gyozni_kell_a_keziseknek_Tunezia_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba96b234-ce53-49b1-850c-08b39fb5b1ac","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_jeges_viz_is_segit_gyozni_kell_a_keziseknek_Tunezia_ellen","timestamp":"2019. január. 20. 12:58","title":"A jeges víz is segít: győzni kell a kéziseknek Tunézia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3256b2-b990-43c9-9a6b-71e302038586","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vadonatúj Mortal Kombat hősei között egy olyan játszható karakter is található, aki képes az idő manipulálására.","shortLead":"A vadonatúj Mortal Kombat hősei között egy olyan játszható karakter is található, aki képes az idő manipulálására.","id":"20190121_verekedos_jatek_mortal_kombat_11_geras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f3256b2-b990-43c9-9a6b-71e302038586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf21b49-4d71-4611-8c6a-122b948250c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_verekedos_jatek_mortal_kombat_11_geras","timestamp":"2019. január. 21. 19:33","title":"Az új Mortal Kombat egyik hőse csalásszerű képességgel rendelkezik – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így az határozatképtelen lesz.","shortLead":"Így az határozatképtelen lesz.","id":"20190121_A_penzugyminiszter_es_a_fideszes_kepviselok_kihagyjak_a_nyugdijak_keseserol_szolo_ulest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128ff07d-e23f-40e9-bc38-6e8cc2cfa0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_A_penzugyminiszter_es_a_fideszes_kepviselok_kihagyjak_a_nyugdijak_keseserol_szolo_ulest","timestamp":"2019. január. 21. 18:53","title":"A pénzügyminiszter és a fideszes képviselők kihagyják a nyugdíjak késéséről szóló ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]