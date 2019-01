Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Egyesek a bűnügyek megoldásának forradalmi eszközeként, mások adatvédelmi szempontból különösen aggályos fejleményként értékelik, hogy a rend őrei egyre többször kutakodnak genetikai adatbázisokban.","shortLead":"Egyesek a bűnügyek megoldásának forradalmi eszközeként, mások adatvédelmi szempontból különösen aggályos fejleményként...","id":"201903__nyomozas_agenadatbankban__arulkodo_rokonok__adatvedelem__nem_esik_messze_acsaladfajatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e859ddd-a11b-47c0-95d9-42142e660ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/201903__nyomozas_agenadatbankban__arulkodo_rokonok__adatvedelem__nem_esik_messze_acsaladfajatol","timestamp":"2019. január. 20. 12:00","title":"Nyomozás a génadatbankban: forradalom vagy totális indiszkréció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a70f0c6-670a-4fe5-a8b7-f5ee60751b78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindkét jármű kiégett, az áldozatokat csak DNS-ük alapján lehet azonosítani.","shortLead":"Mindkét jármű kiégett, az áldozatokat csak DNS-ük alapján lehet azonosítani.","id":"20190122_Busz_es_tartalykocsi_utkozott_Pakisztanban_legkevesebb_27_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a70f0c6-670a-4fe5-a8b7-f5ee60751b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6046b226-086e-426e-babc-3b1e578d7111","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Busz_es_tartalykocsi_utkozott_Pakisztanban_legkevesebb_27_ember_meghalt","timestamp":"2019. január. 22. 08:11","title":"Busz és tartálykocsi ütközött Pakisztánban, legkevesebb 27 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már számtalan szakember és szervezet tiltakozott. 