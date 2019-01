Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok többsége saját, fűtetlen otthonában halt meg.","shortLead":"Az áldozatok többsége saját, fűtetlen otthonában halt meg.","id":"20190122_Mar_78an_fagytak_halalra_a_hajlektalantorveny_eletbe_lepese_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a7dbf5-aee3-4726-98c6-e5126935fca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Mar_78an_fagytak_halalra_a_hajlektalantorveny_eletbe_lepese_ota","timestamp":"2019. január. 22. 10:15","title":"Már 78-an fagytak halálra a hajléktalantörvény életbelépése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lemossák Orbán magánrepülőzését és az Elios-ügyet.","shortLead":"Lemossák Orbán magánrepülőzését és az Elios-ügyet.","id":"20190122_Igy_sikaljak_el_a_Fidesz_buneit__eltuntetik_a_Momentum_feliratait_a_Legfobb_Ugyeszseg_epulete_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f355f9-5cc2-4842-aeff-76d28c1a88de","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Igy_sikaljak_el_a_Fidesz_buneit__eltuntetik_a_Momentum_feliratait_a_Legfobb_Ugyeszseg_epulete_elol","timestamp":"2019. január. 22. 12:49","title":"\"Így sikálják el a Fidesz bűneit\" – eltüntetik a Momentum feliratait a Legfőbb Ügyészség épülete elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök helyett Szijjártó egyik államtitkára válaszolt. Szél Bernadett nem kapott érdemi magyarázatot kérdéseire.","shortLead":"A miniszterelnök helyett Szijjártó egyik államtitkára válaszolt. Szél Bernadett nem kapott érdemi magyarázatot...","id":"20190122_Szel_Bernadett_megkerdezte_Orbant_miert_ment_el_a_diktaturat_partolo_brazil_elnok_beiktatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23671e9e-59ed-4163-81d1-f5577ea92b90","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Szel_Bernadett_megkerdezte_Orbant_miert_ment_el_a_diktaturat_partolo_brazil_elnok_beiktatasara","timestamp":"2019. január. 22. 16:53","title":"Szél Bernadett megkérdezte Orbánt, miért ment el a diktatúrát pártoló brazil elnök beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6a56d9-1505-4892-b6ad-a5681c8abf6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást.","shortLead":"Visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást.","id":"20190122_legfobb_ugyeszseg_polt_peter_momentum_mozgalom_aktivista_akcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce6a56d9-1505-4892-b6ad-a5681c8abf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b282f313-c948-4810-bac4-d5bec853feb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_legfobb_ugyeszseg_polt_peter_momentum_mozgalom_aktivista_akcio","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Reagált az ügyészség a Momentum akciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A legtöbb iparágban javul a cégek fizetési hajlandósága, de az építőiparban kimondottan sok az extrém csúszás a céges számlákkal.","shortLead":"A legtöbb iparágban javul a cégek fizetési hajlandósága, de az építőiparban kimondottan sok az extrém csúszás a céges...","id":"20190121_Nem_eleg_hogy_dragul_az_epitoipar_a_szamlakkal_is_egyre_tobben_csusznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f494bff-1dd9-4e05-a741-21eabfa7b06b","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Nem_eleg_hogy_dragul_az_epitoipar_a_szamlakkal_is_egyre_tobben_csusznak","timestamp":"2019. január. 21. 10:13","title":"Nem elég, hogy drágul az építőipar, a számlákkal is egyre többen csúsznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt vezérigazgatója.","shortLead":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt...","id":"20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e1c77-38d1-4acd-9394-9e3f04e29a81","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","timestamp":"2019. január. 21. 14:44","title":"Simó György: Andy Vajna nem volt kikerülhető ember, a halála sem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttes kivizsgáltatja, hogyan bánnak a nőkkel a bangladesi gyárban.","shortLead":"Az együttes kivizsgáltatja, hogyan bánnak a nőkkel a bangladesi gyárban.","id":"20190121_spice_girls_jotekonysag_polo_comic_relief_banglades","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e745d0-5d6c-43ef-955f-76d9b9c5e801","keywords":null,"link":"/elet/20190121_spice_girls_jotekonysag_polo_comic_relief_banglades","timestamp":"2019. január. 21. 20:45","title":"Éhbérért dolgoztatott, megalázott nők gyártják a Spice Girls jótékonysági pólóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5804669a-9173-4d3c-b12b-8d0e06ad1ee9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai The Weather Channel tavaly nyár óta sugároz olyan időjárás-jelentést, amelyben a virtuális valóság segítségével mutatjákmeg, mire képes az extrém időjárás. Ezúttal a Harper vihar miatti ónos esőről beszéltek látványos háttér előtt.","shortLead":"Az amerikai The Weather Channel tavaly nyár óta sugároz olyan időjárás-jelentést, amelyben a virtuális valóság...","id":"20190122_the_weather_channel_idojaras_jelentes_onos_eso_virtualis_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5804669a-9173-4d3c-b12b-8d0e06ad1ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab2525-1617-4f0f-be9a-1d1c681bc40e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_the_weather_channel_idojaras_jelentes_onos_eso_virtualis_valosag","timestamp":"2019. január. 22. 12:03","title":"Ilyen időjárás-jelentést látott már? A magyar tévékben is igazán bevezethetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]