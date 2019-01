Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","shortLead":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","id":"20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab924798-a90b-402b-bfa7-d723ba29f36c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","timestamp":"2019. január. 24. 10:51","title":"Kilakoltatták a balmazújvárosi focistákat, irány a Pötyi Szálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mexikóban 2018-ban több mint 33 ezer ember vált gyilkosság áldozatává, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai ország minden eddiginél rosszabb évet zárt. Az új államfő szerint létre kell hozni egy nemzeti gárdát, amely segíthet a bűnözés elleni harcban.","shortLead":"Mexikóban 2018-ban több mint 33 ezer ember vált gyilkosság áldozatává, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai ország...","id":"20190123_Megdolt_a_mexikoi_gyilkossagcsucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97e3577-e507-4c7e-a730-9ea863166ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Megdolt_a_mexikoi_gyilkossagcsucs","timestamp":"2019. január. 23. 12:06","title":"Megdőlt a mexikói gyilkosság-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának ingatlancégétől azt a belvárosi ingatlant, ahová nemrég átköltöztették az Agrárminisztériumot. A hvg.hu ezért pert indított a kormányszerv ellen a közérdekű adatok kiadásáért, hogy kiderüljön, nem volt-e költséghatékonyabb megoldás, mint a Vigadó melletti \"impozáns\" irodaházból igazgatni az agrárium ügyeit, és mennyire jár jól a biznisszel Schmidt Mária és Ungár Péter.","shortLead":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának...","id":"20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdca2a-f9db-4957-bc98-1937e53bb151","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","timestamp":"2019. január. 24. 06:38","title":"Simán eltitkolnák, mennyi közpénz landol Schmidt Mária cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország leggazdagabb városában is vannak utcák, ahol a szemét kifolyik a kukákból. A polgármester szerint a kukaholding nem fizet a helyi közszolgáltatónak.","shortLead":"Az ország leggazdagabb városában is vannak utcák, ahol a szemét kifolyik a kukákból. A polgármester szerint...","id":"20190124_Nem_viszik_el_a_szemetet_Budaorson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188a0b05-928d-4e25-801c-4a08d962a0df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Nem_viszik_el_a_szemetet_Budaorson","timestamp":"2019. január. 24. 10:04","title":"Nem viszik el a szemetet Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A konzervatív miniszterelnök szerint a Brexit elhalasztása nem oldana meg semmit. Az időpont március 29-ére van meghirdetve, de az még nem dőlt el, mi lesz az ír-északír határon a kilépés után.","shortLead":"A konzervatív miniszterelnök szerint a Brexit elhalasztása nem oldana meg semmit. Az időpont március 29-ére van...","id":"20190123_Theresa_May_A_Brexit_elhalasztasa_nem_oldana_meg_semmit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b4d3a-0c8d-47c1-994d-d59ffcbfd43f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Theresa_May_A_Brexit_elhalasztasa_nem_oldana_meg_semmit","timestamp":"2019. január. 23. 16:11","title":"May sem szeretné a Brexit elhalasztását, pedig nincs megoldás az ír határ ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan autók, melyeket már egy lakókocsi is alaposan leterhel. És van olyan pickup, aminek tucatnál több ilyen vontatmány sem jelent különösebb gondot.","shortLead":"Akadnak olyan autók, melyeket már egy lakókocsi is alaposan leterhel. És van olyan pickup, aminek tucatnál több ilyen...","id":"20190123_egyszeru_elozesre_szamitott_az_audis_vegul_15_lakokocsit_kellett_egyszerre_letudnia__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be9f6b7-705f-4f4c-8214-533148bd55b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_egyszeru_elozesre_szamitott_az_audis_vegul_15_lakokocsit_kellett_egyszerre_letudnia__video","timestamp":"2019. január. 23. 14:21","title":"Egyszerű előzésre számított az audis, végül 15 lakókocsit kellett egyszerre letudnia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról. A tanácskozás feladata lesz az is, hogy mondjon valamit az országos elnökség által megszavazott költségvetés-tervezetre, amiben egyelőre az szerepel: feleannyit szánnak kampányra, mint az elnökség működésére.","shortLead":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról...","id":"20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee976ee-3abb-4752-bb84-4537437a18c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","timestamp":"2019. január. 23. 17:00","title":"EP-képviselő lenne Demeter Márta, akit csak harmadjára engedtek be az LMP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mensáros Lászlót idézve válaszolt Bayer Zsolt Nagy Blankának a Magyar Időkben. Megmagyarázza, ki is a proli, Nagy Blankát \"rossz tanulóként\" emlegeti. ","shortLead":"Mensáros Lászlót idézve válaszolt Bayer Zsolt Nagy Blankának a Magyar Időkben. Megmagyarázza, ki is a proli, Nagy...","id":"20190124_Bayer_Zsolthoz_eljutottak_Nagy_Blanka_szavai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffc13a3-3483-4b96-a02a-e074ca0259da","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bayer_Zsolthoz_eljutottak_Nagy_Blanka_szavai","timestamp":"2019. január. 24. 12:53","title":"Bayer Zsolthoz eljutottak Nagy Blanka szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]