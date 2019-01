Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb veszélynek teheti ki magát az, aki rendszeresen szed aszpirint, mint amennyit nyerhet vele. Egy átfogó kutatás rámutat, hogy a pirula alkalmazása előtt érdemes alaposan mérlegelni a lehetséges előnyöket és kockázatokat.","shortLead":"Nagyobb veszélynek teheti ki magát az, aki rendszeresen szed aszpirint, mint amennyit nyerhet vele. Egy átfogó kutatás...","id":"20190125_aszpirin_hatasa_rendszeres_szedese_verzes_sziv_es_errendszeri_problemak_szivroham_kockazata_stroke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da490b46-40b4-4e7f-8fa4-d6ca12887b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_aszpirin_hatasa_rendszeres_szedese_verzes_sziv_es_errendszeri_problemak_szivroham_kockazata_stroke","timestamp":"2019. január. 25. 09:03","title":"Rendszeresen szed aszpirint? Veszélyes hatásra derült most fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751dd204-d134-4f34-ab97-864f1cdb79f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több céget is rajtakaptak már azon, hogy DSLR fényképezőgéppel készült fotókkal akarták bizonyítani okostelefonjuk fényképezési képességeit. Nemrég a Huawei Mate 20X került hasonló helyzetben, azonban a gyártó ebben az esetben abszolút vétlen volt.","shortLead":"Több céget is rajtakaptak már azon, hogy DSLR fényképezőgéppel készült fotókkal akarták bizonyítani okostelefonjuk...","id":"20190125_huawei_mate_20x_kepek_fotok_felreertes_dslr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751dd204-d134-4f34-ab97-864f1cdb79f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6255f4-963d-4580-ae99-ae3ddb061bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_huawei_mate_20x_kepek_fotok_felreertes_dslr","timestamp":"2019. január. 25. 15:03","title":"Ismét DSLR-botrányba került egy Huawei-mobil, de azért most másképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyos visszásságokat tárt fel az alapjogi biztos vizsgálata a Tornanádaskán található négy speciális lakásotthon és a tagiskola kapcsán. Székely László szerint az intézményekben elszigetelten, sivár, lepusztult körülmények között nevelkednek, tanulnak a családjukból kiemelt, fogyatékossággal élő gyerekek. ","shortLead":"Súlyos visszásságokat tárt fel az alapjogi biztos vizsgálata a Tornanádaskán található négy speciális lakásotthon és...","id":"20190124_Sivar_lepusztult_korulmenyek_kozott_elnek_a_tornanadaskai_lakasotthonok_gyerekei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eaa6d0-6c7a-4e6a-83ee-68469ecbaaa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Sivar_lepusztult_korulmenyek_kozott_elnek_a_tornanadaskai_lakasotthonok_gyerekei","timestamp":"2019. január. 24. 16:32","title":"Sivár, lepusztult körülmények között élnek a tornanádaskai lakásotthonok gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen különleges változat.","shortLead":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen...","id":"20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c149b9-e840-4a70-b6b1-cd5efab7baa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","timestamp":"2019. január. 25. 13:21","title":"Nagyon menő és nagyon is megy az 530 lóerős Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f167982b-3744-4e89-bafb-0d1e025413b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még Freddie Mercury is büszke lehetne a zárda apácáira.","shortLead":"Még Freddie Mercury is büszke lehetne a zárda apácáira.","id":"20190126_A_Queen_egyik_orokzoldjere_tombolo_apacaknal_nincs_jobb_video_ma_a_neten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f167982b-3744-4e89-bafb-0d1e025413b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5842689f-015f-4aa2-8fec-ed0cb2c835eb","keywords":null,"link":"/elet/20190126_A_Queen_egyik_orokzoldjere_tombolo_apacaknal_nincs_jobb_video_ma_a_neten","timestamp":"2019. január. 26. 10:11","title":"A Queen egyik örökzöldjére tomboló apácáknál nincs jobb videó ma a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai, háromszintes kollégiumában keletkezett tűzről beszéltek az érintett diákok. ","shortLead":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem...","id":"20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951d8a-da4f-4955-857a-5cbf456d749b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","timestamp":"2019. január. 24. 18:26","title":"Bennégett cuccokról, pánikról beszélnek a kollégiumi tűzben érintett diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet hirdetett a fizetésekkel és a tb-vel kapcsolatos feladatokat ellátó, 40 főt foglalkoztató győri irodaközpont – írja a kormánypárti Magyar Idők. A vállalat közleményben reagált.","shortLead":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet...","id":"20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc0000-89a7-4d08-8b9c-088d42aa6f02","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","timestamp":"2019. január. 26. 08:38","title":"Sztrájkot hirdetett a Tesco fizetéseket intéző győri központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cb2be0-e04d-4e86-99ca-d4edafaf7f63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok külföldön dolgozó magyarnak fogalma sincs arról, hogy továbbra is keletkezik Magyarországon adókötelezettsége – például akkor is, ha külföldön ad el valamilyen ingóságot. A NAV most 25 oldalon át részletezi, hogy kitől, mikor és mennyit kér, és az kiderül, miért nem érdemes \"lapítani\".","shortLead":"Sok külföldön dolgozó magyarnak fogalma sincs arról, hogy továbbra is keletkezik Magyarországon adókötelezettsége –...","id":"20190125_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokat_is_megadoztatja_a_magyar_allam__meg_ha_nem_is_tudnak_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13cb2be0-e04d-4e86-99ca-d4edafaf7f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6c121a-1876-49ac-aabb-34a91710c54a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokat_is_megadoztatja_a_magyar_allam__meg_ha_nem_is_tudnak_rola","timestamp":"2019. január. 25. 12:24","title":"A külföldön dolgozó magyarokat is megadóztatja a magyar állam – még ha nem is tudnak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]