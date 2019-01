Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover 96 edzője lett.","shortLead":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover...","id":"20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90c6e3b-2489-4740-9d50-4b772bc94617","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","timestamp":"2019. január. 27. 19:29","title":"Bundesliga-edző lett a Fradi korábbi trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy háromszintes épület dőlt romba a holland városban, legalább ketten megsérültek.","shortLead":"Egy háromszintes épület dőlt romba a holland városban, legalább ketten megsérültek.","id":"20190127_Robbanas_Hagaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432d62fb-8411-4478-8830-a6e1f92a3071","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Robbanas_Hagaban","timestamp":"2019. január. 27. 17:26","title":"Gázrobbanás Hágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jókora kifizetéssel indult az év.","shortLead":"Jókora kifizetéssel indult az év.","id":"20190126_260_milliard_forintos_tartozast_fizetett_vissza_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807c948e-6c8b-4519-83e4-fb4e1870d24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_260_milliard_forintos_tartozast_fizetett_vissza_az_allam","timestamp":"2019. január. 26. 16:44","title":"260 milliárd forintos tartozást fizetett vissza az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Matthew McConaughey újabb őrült figura bőrébe bújik, Timothée Chalamet a vesztébe rohan, Quentin Tarantino a hatvanas évek Hollywoodját idézi meg. Elton John pedig megkapja a saját bohém rapszódiáját. Szubjektív filmajánlónk 2019-re. ","shortLead":"Matthew McConaughey újabb őrült figura bőrébe bújik, Timothée Chalamet a vesztébe rohan, Quentin Tarantino a hatvanas...","id":"20190126_Csak_semmi_finomkodas_az_elet_csupa_afterparti__filmajanlo_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf52ca3-5111-4795-be87-c23963692399","keywords":null,"link":"/kultura/20190126_Csak_semmi_finomkodas_az_elet_csupa_afterparti__filmajanlo_2019","timestamp":"2019. január. 26. 20:00","title":"Csak semmi finomkodás, az élet csupa afterparti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő meghosszabbítását.","shortLead":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő...","id":"20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c63a72-71bb-428b-8f17-da21a6577337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","timestamp":"2019. január. 27. 13:39","title":"Támogatnák az írek, hogy csússzon a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kanadai archívumba került az az egykor Adolf Hitler tulajdonában lévő könyv, amely részletesen foglakozik az Észak-Amerikában élő zsidókkal: egyebek mellett a médiával, a népességi arányokkal, illetve a zsidószervezetek tevékenységével. A kutatók szerint a német szakértők által összeállított könyv arra utal, a náci vezér az USA-ban és Kanadában is folytatta volna az Európában kezdett holokausztot.","shortLead":"Egy kanadai archívumba került az az egykor Adolf Hitler tulajdonában lévő könyv, amely részletesen foglakozik...","id":"20190128_Hitler_EszakAmerikaban_is_folytatta_volna_a_holokausztot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8428bad-6907-43a6-9ccb-f07bc4e353b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Hitler_EszakAmerikaban_is_folytatta_volna_a_holokausztot","timestamp":"2019. január. 28. 11:22","title":"Hitler Észak-Amerikában is folytatta volna a holokausztot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","shortLead":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","id":"20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9cbaea-3d58-43fe-b778-7b0ffdbd14d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","timestamp":"2019. január. 27. 10:56","title":"Ha nem lesz változás, nem lesz, aki a zöldséget és a gyümölcsöt megtermelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.","shortLead":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos...","id":"20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3728b-199b-4111-85f7-79ef14b3b68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 26. 16:03","title":"Használja a Waze-t? Akkor ennek a hírnek nagyon nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]