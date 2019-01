Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt követelik, hogy a háziorvosi praxisokkal egyenrangúan finanszírozza őket az állam.","shortLead":"Azt követelik, hogy a háziorvosi praxisokkal egyenrangúan finanszírozza őket az állam.","id":"20190128_Kozel_a_sztrajkhoz_a_fogorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f0edaa-7808-4bf1-bc2b-8d1f3b995b60","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Kozel_a_sztrajkhoz_a_fogorvosok","timestamp":"2019. január. 28. 07:20","title":"Közel a sztrájkhoz a fogorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.","shortLead":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos...","id":"20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3728b-199b-4111-85f7-79ef14b3b68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 26. 16:03","title":"Használja a Waze-t? Akkor ennek a hírnek nagyon nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","shortLead":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","id":"20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c96203-4183-4fb0-b6eb-3128ef1a5454","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","timestamp":"2019. január. 28. 09:57","title":"1200 kiló fehérrépát loptak a makói sorozat-zöldségtolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket, az egészségbiztosítási pénztárnak is baja van az érintett cégcsoporttal.","shortLead":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket...","id":"201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195496b-8b1a-42b1-a2c9-c8e000471968","keywords":null,"link":"/kkv/201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","timestamp":"2019. január. 26. 15:00","title":"Súlyos bírságot kaptak az agresszíven \"jótékonykodó\" műlábgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","shortLead":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","id":"20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499c2748-e110-4d63-b279-bdec8f5add04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","timestamp":"2019. január. 27. 15:42","title":"Oroszország bele fog fulladni a vöröskaviárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c989cf72-0a1f-4f1e-99f3-546481533a0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt kivágták és eltávolították az ajtóról ","shortLead":"A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt...","id":"20190127_banksy_parizs_bataclan_terrortamadas_graffiti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c989cf72-0a1f-4f1e-99f3-546481533a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90befa3-5675-40fa-b595-c5d2447c9050","keywords":null,"link":"/kultura/20190127_banksy_parizs_bataclan_terrortamadas_graffiti","timestamp":"2019. január. 27. 14:40","title":"Ellopták Banksy graffitijét, amellyel a Bataclan-beli mészárlásra emlékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","shortLead":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","id":"20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c45c7d-3d20-4b00-9af7-448a563847f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","timestamp":"2019. január. 27. 17:36","title":"Eltemették a 100 méteres kútba zuhant kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489827bc-2770-4557-a345-17fef4ab2026","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindenki látja szívesen a pártot Szolnokon.","shortLead":"Nem mindenki látja szívesen a pártot Szolnokon.","id":"20190126_momentumosoknak_akart_szobat_kiadni_ismeretlenek_megfenyegettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=489827bc-2770-4557-a345-17fef4ab2026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6a60f2-13f4-4078-883e-4f77832be9bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_momentumosoknak_akart_szobat_kiadni_ismeretlenek_megfenyegettek","timestamp":"2019. január. 26. 16:50","title":"Momentumosoknak akart szobát kiadni, ismeretlenek megfenyegették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]