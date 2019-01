Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bc52ed0-04e6-47b9-97df-8e0a298d686a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciák városi kisautója a Volvókéhoz hasonló állított tabletet kapott a műszerfal közepére. ","shortLead":"A franciák városi kisautója a Volvókéhoz hasonló állított tabletet kapott a műszerfal közepére. ","id":"20190128_hivatalos_itt_a_kijelzokkel_teli_teljesen_uj_renault_clio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bc52ed0-04e6-47b9-97df-8e0a298d686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22588ec9-8a09-4242-902e-10597d0d370d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_hivatalos_itt_a_kijelzokkel_teli_teljesen_uj_renault_clio","timestamp":"2019. január. 28. 12:28","title":"Hivatalos: itt a kijelzőkkel teli teljesen új Renault Clio, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aff045e-7a79-4cc8-85e8-28050d301a58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban bemutatott vészfékezés és kormányzás csak tetézte bajt.","shortLead":"Az utolsó pillanatban bemutatott vészfékezés és kormányzás csak tetézte bajt.","id":"20190127_fekvorendor_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aff045e-7a79-4cc8-85e8-28050d301a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92724df-893e-41b5-b72d-e9bc945920dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_fekvorendor_autos_video","timestamp":"2019. január. 28. 04:07","title":"Videó: ennyire nem érdemes pánikba esni a fekvőrendőr miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20190127_Felesleges_es_hazug__Vago_Gabor_felnyomta_az_MVMet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bdeafe-9ec4-4b41-8a2f-39a4e5f066be","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Felesleges_es_hazug__Vago_Gabor_felnyomta_az_MVMet","timestamp":"2019. január. 27. 15:04","title":"\"Felesleges és hazug\" - Vágó Gábor felnyomta az MVM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt követelik, hogy a háziorvosi praxisokkal egyenrangúan finanszírozza őket az állam.","shortLead":"Azt követelik, hogy a háziorvosi praxisokkal egyenrangúan finanszírozza őket az állam.","id":"20190128_Kozel_a_sztrajkhoz_a_fogorvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f0edaa-7808-4bf1-bc2b-8d1f3b995b60","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Kozel_a_sztrajkhoz_a_fogorvosok","timestamp":"2019. január. 28. 07:20","title":"Közel a sztrájkhoz a fogorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sárgamellényesek erúsuakos megmozdulásai ellen tiltkozott a tömeg Párizsban. Akik az előbbiek követeleéseinek egy részével egyet is értenek.



","shortLead":"A sárgamellényesek erúsuakos megmozdulásai ellen tiltkozott a tömeg Párizsban. Akik az előbbiek követeleéseinek...","id":"20190127_Parizs_a_bekeert_es_az_eroszak_ellen_vonultak_a_voroskendosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5491e0-94c3-430e-92a2-2f10e949375e","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Parizs_a_bekeert_es_az_eroszak_ellen_vonultak_a_voroskendosok","timestamp":"2019. január. 27. 20:44","title":"Párizs: a békéért és az erőszak ellen vonultak a vöröskendősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943c68c-28d6-47e5-984b-7ead09d4a323","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zord mínuszokban fogtuk vallatóra a törpe Smartnál 80 centiméterrel hosszabb ForFour elektromos változatát, ami minden riválisánál kedvezőbb áron kínál néma suhanást. ","shortLead":"Zord mínuszokban fogtuk vallatóra a törpe Smartnál 80 centiméterrel hosszabb ForFour elektromos változatát, ami minden...","id":"20190127_nagy_torpe_teli_teszten_a_legolcsobb_4_szemelyes_villanyauto_a_smart_eq_forfour","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8943c68c-28d6-47e5-984b-7ead09d4a323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a44dc8-b5b6-4195-aef9-d8dd0f9f4c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_nagy_torpe_teli_teszten_a_legolcsobb_4_szemelyes_villanyauto_a_smart_eq_forfour","timestamp":"2019. január. 27. 15:30","title":"Nagy törpe: téli teszten a legolcsóbb négyszemélyes villanyautó, a Smart EQ ForFour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található pontjára.","shortLead":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található...","id":"20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4fee88-3e9b-4875-9e33-883fa597a616","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 27. 16:59","title":"\"Menjenek a város legmagasabb pontjára\" - újabb gát szakadhat át Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","shortLead":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","id":"20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433ec2c9-baa4-4cf2-86a2-3997cff75a60","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","timestamp":"2019. január. 28. 13:23","title":"A fényűző Kecskemét – öt éve ég egy utcai lámpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]