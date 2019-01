Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87c0184e-dfc6-4938-a28a-7d3a08db66fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban készülő kompakt divatterepjáró legolcsóbb modellje éppen csak becsúszott a 10 millió forintos lélektani határ alá.","shortLead":"A hazánkban készülő kompakt divatterepjáró legolcsóbb modellje éppen csak becsúszott a 10 millió forintos lélektani...","id":"20190128_gyor_uj_buszkesege_96_millio_forinttol_indul_az_uj_audi_q3_suv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87c0184e-dfc6-4938-a28a-7d3a08db66fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b150cd5a-68dd-4953-965b-8e31a4cbc06a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_gyor_uj_buszkesege_96_millio_forinttol_indul_az_uj_audi_q3_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 28. 13:21","title":"Győr új büszkesége: 9,6 millió forinttól indul az új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai külügyminiszteri látogatás is elképzelhető.","shortLead":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai...","id":"20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd52e75-579e-4389-b05c-94b0c2fe47d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 28. 08:40","title":"WSJ: Amerika bizalma megrendült Magyarországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea1bde6-3825-4a07-aa16-59843cc5647e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190128_Orban_vegkepp_bucsut_mondhat_a_vegan_szavazok_voksainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea1bde6-3825-4a07-aa16-59843cc5647e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed3f15c-5408-4885-9ed5-13ebb688c99b","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Orban_vegkepp_bucsut_mondhat_a_vegan_szavazok_voksainak","timestamp":"2019. január. 28. 12:39","title":"Orbán végképp búcsút mondhat a vegán szavazók voksainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089034a7-c8c5-42a8-912b-2d31ca9da39e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furcsa egy jelenet és nem csak a lángoló autó miatt, hanem, ahogyan az emberek reagáltak. ","shortLead":"Furcsa egy jelenet és nem csak a lángoló autó miatt, hanem, ahogyan az emberek reagáltak. ","id":"20190128_autos_video_lengyelorszag_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=089034a7-c8c5-42a8-912b-2d31ca9da39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed10fbe-4092-4028-adcd-fdb870c9ea74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_autos_video_lengyelorszag_mercedes","timestamp":"2019. január. 29. 04:07","title":"Videó: lángoló Mercivel parkolt le egy idős pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó is megszólalt az egyre súlyosbodó venezuelai hatalmi válság ügyében, nem tűrik az ellenzék és az amerikai diplomaták fenyegetését.","shortLead":"Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó is megszólalt az egyre súlyosbodó venezuelai hatalmi válság ügyében, nem tűrik...","id":"20190128_Venezuela_mar_az_USA_is_fenyegetozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec591836-a3f3-407d-9080-ac3a096d29bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Venezuela_mar_az_USA_is_fenyegetozik","timestamp":"2019. január. 28. 13:14","title":"Venezuela: már az USA is fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May, hogy elkerülje a megállapodás nélküli Brexitet. Legalábbis a brit sajtó találgatásai alapján ez várható a következő napokban.","shortLead":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May...","id":"20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a365848-f454-41dd-9125-d69dfbd4da90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","timestamp":"2019. január. 28. 13:04","title":"Brexit: vakmerő tervek a brit kormányfő asztalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ a sorban. ","shortLead":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ...","id":"20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b5f6ef-a835-4e91-a0ab-e0d3d9fb5073","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","timestamp":"2019. január. 29. 11:21","title":"Mint egy mini-Megane: teljes pompájában itt a vadonatúj Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra sem várható általános sebességkorlátozás a németországi autópályákon a szövetségi kormány szóvivőjének hétfői nyilatkozata szerint.","shortLead":"Továbbra sem várható általános sebességkorlátozás a németországi autópályákon a szövetségi kormány szóvivőjének hétfői...","id":"20190128_Nem_lesz_vege_a_szaguldasnak_a_nemet_autopalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f4abd-8c00-4aa8-8d1d-ff865f68d267","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Nem_lesz_vege_a_szaguldasnak_a_nemet_autopalyakon","timestamp":"2019. január. 28. 14:29","title":"Nem lesz vége a száguldásnak a német autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]