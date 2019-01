Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b233c68-5600-40d6-9daa-4fbb3c6c35a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olivia Colmannak kellett megharcolnia a Wikipediával a valós életkoráért.","shortLead":"Olivia Colmannak kellett megharcolnia a Wikipediával a valós életkoráért.","id":"20190128_Kulonos_csata_a_Wikipediat_nem_erdekelte_hogy_nyolc_evvel_oregitettek_az_Oscarjelolt_szinesznot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b233c68-5600-40d6-9daa-4fbb3c6c35a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ad43a-fe5d-474a-ad81-023f03168ea4","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Kulonos_csata_a_Wikipediat_nem_erdekelte_hogy_nyolc_evvel_oregitettek_az_Oscarjelolt_szinesznot","timestamp":"2019. január. 28. 12:19","title":"Abszurd csata: a Wikipediát nem érdekelte, hogy nyolc évvel öregítették az Oscar-jelölt színésznőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig csak az önkormányzatok adhattak-vehettek egymás között hajós részvényeket, az állam most azt szeretné, ha ezentúl bárki bevásárolhatná magát a cégbe.","shortLead":"Eddig csak az önkormányzatok adhattak-vehettek egymás között hajós részvényeket, az állam most azt szeretné, ha ezentúl...","id":"20190129_A_siofoki_polgarmester_nekiment_a_balatoni_hajozas_allamositasi_tervenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7712b296-bf31-4ddb-89cf-b16308165904","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_siofoki_polgarmester_nekiment_a_balatoni_hajozas_allamositasi_tervenek","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"A siófoki polgármester nekiment a balatoni hajózás államosítási tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van sok jóval békésebb, már-már elfeledett mulatság is, amiben összemérik magukat a sörissza kocsmajárók.\r

\r

","shortLead":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van...","id":"20190129_Kocsmai_jatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b4e88f-a58d-4fae-839a-99e2bb14f155","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Kocsmai_jatekok","timestamp":"2019. január. 29. 20:01","title":"Kocsmai játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok hivatalosan is kérte Kanadától a Huawei kínai távközlési óriáscég pénzügyi vezetőjének, Meng Van-csounak a kiadatását - jelentette szerdára virradóra az amerikai Axios hírportál a kanadai Globe and Mail című lapra hivatkozva. ","shortLead":"Az Egyesült Államok hivatalosan is kérte Kanadától a Huawei kínai távközlési óriáscég pénzügyi vezetőjének, Meng...","id":"20190130_Amerika_keri_Kanadat_adjak_ki_a_Huawei_penzugyi_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e26ecf-416c-46b3-9760-a0e7a1ceb65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Amerika_keri_Kanadat_adjak_ki_a_Huawei_penzugyi_vezetojet","timestamp":"2019. január. 30. 08:47","title":"Amerika kéri Kanadát, adják ki a Huawei pénzügyi vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cca115-d9f3-4671-a80c-34893e0995cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ceglédi önkormányzat még tavaly határozott arról, hogy eladja a laktanyában levő 3000 négyzetméternyi részt. Hörömpő Annamária is erre szavazott a testületben, majd az ő cége adott be ajánlatot, a minimális árért viheti az ingatlant.","shortLead":"A ceglédi önkormányzat még tavaly határozott arról, hogy eladja a laktanyában levő 3000 négyzetméternyi részt. Hörömpő...","id":"20190129_Az_eladasra_szavazott_a_helyi_Fidesz_elnoke_majd_cege_veteli_ajanlatot_tett_az_ingatlanra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6cca115-d9f3-4671-a80c-34893e0995cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8487dc-3765-4606-bfb5-6f602bbb1b89","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Az_eladasra_szavazott_a_helyi_Fidesz_elnoke_majd_cege_veteli_ajanlatot_tett_az_ingatlanra","timestamp":"2019. január. 29. 08:37","title":"Az eladásra szavazott a helyi Fidesz elnöke, majd cége vételi ajánlatot tett az ingatlanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés miatt Nagykáta és Budapest között. ","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés...","id":"20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe48ce4d-59be-4146-ab9b-4c7324742008","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","timestamp":"2019. január. 29. 18:29","title":"Letöltendőt kapott a rekorder bliccelő, 11 milliós volt a tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román sajtó szerint Magyarországon bujkálhat Olosz Gergely, de a külügy egyelőre nem tud erről. ","shortLead":"A román sajtó szerint Magyarországon bujkálhat Olosz Gergely, de a külügy egyelőre nem tud erről. ","id":"20190129_A_kulugy_nem_tud_arrol_hogy_Budapesten_lenne_az_elitelt_es_elmenekult_volt_RMDSZes_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c85f3-3a87-4842-a75c-446826fdbf4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_kulugy_nem_tud_arrol_hogy_Budapesten_lenne_az_elitelt_es_elmenekult_volt_RMDSZes_politikus","timestamp":"2019. január. 29. 16:15","title":"A külügy nem tud arról, hogy Budapesten lenne az elítélt és elmenekült volt RMDSZ-es politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade7ac7-7acb-42ab-a4fc-37c44157e9a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az őrök és látogatók szeme láttára lopott el egy férfi egy képet a moszkvai Tretyjakov-képtárból. Aztán hamar elkapták.","shortLead":"Az őrök és látogatók szeme láttára lopott el egy férfi egy képet a moszkvai Tretyjakov-képtárból. Aztán hamar elkapták.","id":"20190128_Csak_nezte_a_biztonsagi_or_ahogy_ellopnak_egy_kepet_a_muzeumbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dade7ac7-7acb-42ab-a4fc-37c44157e9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa5e6bb-d576-47a6-a8e2-6542513b1f50","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Csak_nezte_a_biztonsagi_or_ahogy_ellopnak_egy_kepet_a_muzeumbol","timestamp":"2019. január. 28. 11:37","title":"Csak nézte a biztonsági őr, ahogy ellopnak egy képet a múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]