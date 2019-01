Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad440582-bca5-46b0-9b2f-9b7f63ebea7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája egy kompakt SUV-modellel kíván megjelenni a piacon, vázoljuk, milyen lesz.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája egy kompakt SUV-modellel kíván megjelenni a piacon, vázoljuk, milyen lesz.","id":"20190130_friss_kedvcsinalo_fotok_a_skoda_kamiq_divatterepjarorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad440582-bca5-46b0-9b2f-9b7f63ebea7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035293eb-b218-4d0b-9822-214b3515a9f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_friss_kedvcsinalo_fotok_a_skoda_kamiq_divatterepjarorol","timestamp":"2019. január. 30. 11:21","title":"Friss kedvcsináló fotók a Skoda Kamiq divatterepjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac41280-ecfb-48b6-872e-a6cfa7eb07c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az online autókereskedésbe is befektet a Wallis.","shortLead":"Az online autókereskedésbe is befektet a Wallis.","id":"20190129_Megvette_a_Wallis_Csoport_a_JoAutokhut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ac41280-ecfb-48b6-872e-a6cfa7eb07c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c4f24-9f2b-4f1b-8801-7c1be6172072","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Megvette_a_Wallis_Csoport_a_JoAutokhut","timestamp":"2019. január. 29. 13:58","title":"Megvette a Wallis Csoport a JóAutók.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van sok jóval békésebb, már-már elfeledett mulatság is, amiben összemérik magukat a sörissza kocsmajárók.\r

\r

","shortLead":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van...","id":"20190129_Kocsmai_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b4e88f-a58d-4fae-839a-99e2bb14f155","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Kocsmai_jatekok","timestamp":"2019. január. 29. 20:01","title":"Kocsmai játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3a06f8-6576-48c4-8156-16c3f81f5c02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt a nyuszit nagyon szerették 130 éve.","shortLead":"Ezt a nyuszit nagyon szerették 130 éve.","id":"20190129_Az_erdo_kozepen_aprocska_sirt_talalt_egy_fotos_rajta_szivmelenget_felirattal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab3a06f8-6576-48c4-8156-16c3f81f5c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e32b53-d9e9-4a63-bc4d-f3b046d82ce4","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Az_erdo_kozepen_aprocska_sirt_talalt_egy_fotos_rajta_szivmelenget_felirattal","timestamp":"2019. január. 29. 17:51","title":"Az erdő közepén aprócska sírt talált egy fotós, rajta szívmelengető felirattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve” sorozatban Ady Endre temetéséről, mely 1919. január 29-én volt.","shortLead":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve” sorozatban...","id":"20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ddcb2-951d-4809-a9cc-2b64670b58ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","timestamp":"2019. január. 29. 14:00","title":"Sosem látott képsorok kerültek elő az Ady-temetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatására szolgáló uniós pénzből vesz az Oktatási Hivatal (OH) 21 ezer sporteszközt, benne 810 focilabdát. A közbeszerzésen nagy verseny volt, a nyertes cég nem ismeretlen, rendszeres beszállítója az MLSZ Bozsik-programjának is.","shortLead":"A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatására szolgáló uniós pénzből vesz az Oktatási Hivatal...","id":"20190130_Az_Oktatasi_Hivatal_focilabdakkal_kuzd_a_tanuloi_lemorzsolodas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d3ee70-56af-4533-a28a-0e120ce02736","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Az_Oktatasi_Hivatal_focilabdakkal_kuzd_a_tanuloi_lemorzsolodas_ellen","timestamp":"2019. január. 30. 12:15","title":"Focilabdákkal is küzd a tanulói lemorzsolódás ellen az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6cf1da-e06b-4e5e-839b-243aae8de411","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bocuse d'Or hivatalos Twitter-oldalára már felkerültek a fotók a versenyen készült ételekről. ","shortLead":"A Bocuse d'Or hivatalos Twitter-oldalára már felkerültek a fotók a versenyen készült ételekről. ","id":"20190129_Ime_ezt_talalta_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOron__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6cf1da-e06b-4e5e-839b-243aae8de411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd505c4-eb8b-4330-aa99-028f11053a68","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Ime_ezt_talalta_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOron__fotok","timestamp":"2019. január. 29. 14:10","title":"Íme ezt tálalta a magyar csapat a Bocuse d'Or-on – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Ami Európában hatalmas adatvédelmi felháborodást okozna, azzal a legtöbb kínai kibékül, mert fontosabb a kényelme, a biztonsága.","shortLead":"Ami Európában hatalmas adatvédelmi felháborodást okozna, azzal a legtöbb kínai kibékül, mert fontosabb a kényelme...","id":"20190129_A_jo_diktatura_jobb_mint_a_rossz__gondolja_sok_kinai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bce0fe6-2268-448d-a06b-0c8155536eff","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_jo_diktatura_jobb_mint_a_rossz__gondolja_sok_kinai","timestamp":"2019. január. 29. 20:00","title":"A jó diktatúra jobb, mint a rossz – nemcsak a besúgóknak tetszik a totális kínai megfigyelőrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]