[{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","shortLead":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","id":"20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7fe34-099b-4f61-b57c-869f3b42f623","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","timestamp":"2019. január. 28. 21:47","title":"Elmozdítottak egy amerikai egyetemi oktatót, mert arra kérte kínai hallgatóit, hogy angolul beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár dolgozóinak sztrájkja miatt - mondta a német autógyártó társaság egy szóvivője szerdán az MTI-nek.","shortLead":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár...","id":"20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8364ea0d-c524-44a6-8d09-c4af788c9d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. január. 30. 15:23","title":"Hétfőig biztosan áll a német Audi is a magyar sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","shortLead":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","id":"20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61753c74-2421-48a2-83dc-e2c570ca746c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","timestamp":"2019. január. 29. 14:29","title":"Hajós András: \"Most le lehet győzni Tarlóst és a mögötte terpeszkedő NER-konglomerátumot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","id":"20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8322e464-8d0a-40b0-b113-bbcd804793a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 30. 08:21","title":"Így ünneplik a győri Audi TT 20. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a rendőrség is megerősítette. Perdöntő bizonyítékról lehet szó.","shortLead":"Ezt a rendőrség is megerősítette. Perdöntő bizonyítékról lehet szó.","id":"20190129_Megtalaltak_VV_Fanni_hajszalait_a_gyanusitott_mosogepeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c985ec6d-701f-435e-b214-8611a42b2071","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Megtalaltak_VV_Fanni_hajszalait_a_gyanusitott_mosogepeben","timestamp":"2019. január. 29. 08:52","title":"Megtalálták VV Fanni hajszálait a gyanúsított mosógépében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook, hogy továbbra is trendinek tűnjön e célcsoport szemében. Pénzt ugyan adnak érte, de a munkába bevontak ennél sokkal értékesebb dolgot nyújtanak át.","shortLead":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook...","id":"20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03918b4-9c59-468b-be65-7a82303d1b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","timestamp":"2019. január. 30. 11:03","title":"Itt az új Facebook-botrány: fillérekért szerződtetnek tiniket, hogy aztán kémkedjenek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df890853-b0cf-4bd5-90cf-d529c32af035","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"A kárpátaljai magyarok és a helyi kormányzat képviselői is kizártnak tartják, hogy Budapestnek köze lenne a tavaly februári ungvári magyarellenes támadásokhoz. De az is valószínű, hogy a következő hetekben megnő az etnikai feszültség.","shortLead":"A kárpátaljai magyarok és a helyi kormányzat képviselői is kizártnak tartják, hogy Budapestnek köze lenne a tavaly...","id":"201904__karpatalja__merenyletek_utan__kinek_azerdeke__provokaciok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df890853-b0cf-4bd5-90cf-d529c32af035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76350afa-975d-4ae4-aaed-03ae38bc5831","keywords":null,"link":"/itthon/201904__karpatalja__merenyletek_utan__kinek_azerdeke__provokaciok_kozott","timestamp":"2019. január. 30. 12:08","title":"Kárpátaljai magyarbajok: titkosszolgák, provokátorok, és két önérzeteskedő kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"500 nap és kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság, házigazda lesz Budapest is. Megtisztelő szerepet kapott az Eb-re Gera Zoltán is.","shortLead":"500 nap és kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság, házigazda lesz Budapest is. Megtisztelő szerepet kapott...","id":"20190129_Gera_lett_a_2020as_Eb_nagykovete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373f0a6-43d3-4a0b-b958-8b69f999026b","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Gera_lett_a_2020as_Eb_nagykovete","timestamp":"2019. január. 29. 11:04","title":"Gera lett a 2020-as Eb nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]