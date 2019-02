Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","shortLead":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","id":"20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a822a539-2f52-44a1-9425-92a1148d99fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","timestamp":"2019. január. 30. 17:01","title":"Elárulta az MNB, mi lesz a 128 millió forintért megvásárolt festmény sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegényebb lett-e Orbán Viktor? Megvan-e még Pintér Sándor legendás Wartburgja? Ellát-e Lázár János a birtoka határáig? Cikk képviselőink aktuális – bevallott – vagyoni helyzetéről.","shortLead":"Szegényebb lett-e Orbán Viktor? Megvan-e még Pintér Sándor legendás Wartburgja? Ellát-e Lázár János a birtoka határáig...","id":"20190131_vagyonnyilatkozatok_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e29664-7fdf-4323-b3bf-3fbdee9c21c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_vagyonnyilatkozatok_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:29","title":"Milliókat spóroltak össze pár hónap alatt a politikusaink - íme a vagyonnyilatkozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész mostanában minden nap próbál, a következő fél évben két új darabban is színpadra áll majd. ","shortLead":"A színész mostanában minden nap próbál, a következő fél évben két új darabban is színpadra áll majd. ","id":"20190131_Interjut_adott_Kulka_Janos_uj_bemutatoja_utan__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d21c815-8679-4c64-b2db-b5d6f402ae98","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Interjut_adott_Kulka_Janos_uj_bemutatoja_utan__video","timestamp":"2019. január. 31. 20:45","title":"Interjút adott Kulka János új bemutatója után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e77df10-b4c0-4789-ad4f-929436e8f09f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A közúti közlekedésben is rengeteg a balesetet, sokfelé komoly torlódást hozott a kellemetlen időjárás.","shortLead":"A közúti közlekedésben is rengeteg a balesetet, sokfelé komoly torlódást hozott a kellemetlen időjárás.","id":"20190131_Iteletido_van_Nemetorszagban_lezartak_a_KolnBonn_nemzetkozi_repteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e77df10-b4c0-4789-ad4f-929436e8f09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3521ca-03e0-4841-a709-2024dc15611a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190131_Iteletido_van_Nemetorszagban_lezartak_a_KolnBonn_nemzetkozi_repteret","timestamp":"2019. január. 31. 11:44","title":"Ítéletidő van Németországban, lezárták a Köln–Bonn nemzetközi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság bizalmas információi alapján, amelyeket a 2016-os elnökválasztási folyamatba történt beavatkozással vádolt orosz Concord Management and Consulting cég amerikai ügyvédjeinek bizonyítékként adtak át – közölte a Mueller-bizottság hivatala. ","shortLead":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti...","id":"20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cad064-480d-45c8-801e-e83c63da29fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. január. 31. 07:35","title":"Még a Mueller-bizottság bizonyítékait is dezinformációra használták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","shortLead":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","id":"20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e34687-26e3-4e98-9ed9-0831ed5c89f7","keywords":null,"link":"/sport/20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","timestamp":"2019. január. 30. 14:42","title":"Döntött a jövőjéről Görbicz Anita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt egy 2009-es Nissan J10 Qashqai-al lett gazdagabb, a feleségével közös számlája apadt.","shortLead":"Keresztes László Lóránt egy 2009-es Nissan J10 Qashqai-al lett gazdagabb, a feleségével közös számlája apadt.","id":"20190131_Keresztes_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4090711-5e0e-4a36-8501-bed0feb0231c","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Keresztes_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. január. 31. 21:50","title":"Az LMP társelnöke gyorsan kötött Fundamenta szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke, a HM államtitkára az elmúlt fél évben 2 millió forintot spórolt össze.","shortLead":"A Fidesz alelnöke, a HM államtitkára az elmúlt fél évben 2 millió forintot spórolt össze.","id":"20190201_nemeth_szilard_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33db283-bf7e-403e-b7fa-4b3c4f6e8200","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_nemeth_szilard_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. február. 01. 02:01","title":"Németh Szilárd a Fundamentára 150 forinttal költ többet havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]