[{"available":true,"c_guid":"10af7756-9c14-4560-b3e0-e7d3ca12ee79","c_author":"","category":"kkv","description":"Orbán Viktor avatta kedden az új mélykúti vágóhidat, ahol háromszázötven munkahely teremtését emlegették az orosz pénzből is épült üzemben. Arról senki nem beszélt, hogy mi lesz a cég rövidesen bezáró telepén, Mezőkovácsházán. A két telep közötti százötven kilométert kevesen tudják „áthidalni”.","shortLead":"Orbán Viktor avatta kedden az új mélykúti vágóhidat, ahol háromszázötven munkahely teremtését emlegették az orosz...","id":"20190130_Melykuton_munkahelyeket_a_Viharsarokban_meg_elbocsatasokat_hoz_az_uj_vagohid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10af7756-9c14-4560-b3e0-e7d3ca12ee79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532c6249-704e-4663-92b7-824817d3c5d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Melykuton_munkahelyeket_a_Viharsarokban_meg_elbocsatasokat_hoz_az_uj_vagohid","timestamp":"2019. január. 30. 18:10","title":"Mélykúton munkahelyeket, a Viharsarokban elbocsátásokat hoz az új vágóhíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef9346e-003e-452a-a078-9e2646011a83","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Február 1-én lép életbe az EU Japánnal kötött szabadkereskedelmi egyezménye, amely jól jön a japán autógyártóknak, az európai élelmiszerfeldolgozóknak, de a magyar gazdaságon is nagyot dobhat. De az Európai Bizottság is nyer, Tokió és Brüsszel egyértelmű üzenetet küldenek vele Donald Trump globalizációellenes kül- és gazdaságpolitikájának.","shortLead":"Február 1-én lép életbe az EU Japánnal kötött szabadkereskedelmi egyezménye, amely jól jön a japán autógyártóknak...","id":"20190131_Brusszel_megcsinalta_a_keleti_nyitast_Magyarorszagnak_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef9346e-003e-452a-a078-9e2646011a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ec7f80-2f5a-4556-917c-1dae7217ceed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Brusszel_megcsinalta_a_keleti_nyitast_Magyarorszagnak_is","timestamp":"2019. február. 01. 16:55","title":"Brüsszel megcsinálta a keleti nyitást Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márciusban két hétvégén is kimaradások lesznek a CIB Bank elektronikus szolgáltatásaiban.\r

","id":"20190201_A_CIB_Bank_mar_elore_elnezest_ker_azert_ami_tortenni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e42474-b28f-4a49-b0e6-7a0cb4483298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_A_CIB_Bank_mar_elore_elnezest_ker_azert_ami_tortenni_fog","timestamp":"2019. február. 01. 09:19","title":"A CIB Bank már előre elnézést kér azért, ami történni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244d33b-2b5e-4bb1-936c-322b869f5188","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Casper Glow egy különleges, henger alakú kis lámpa, amely a bekapcsolás után a naplementéhez hasonló módon csökkenti a fényerejét, sokkal szembarátabb körülményeket teremtve ezzel.","shortLead":"A Casper Glow egy különleges, henger alakú kis lámpa, amely a bekapcsolás után a naplementéhez hasonló módon csökkenti...","id":"20190131_casper_glow_lampa_haloszoba_naplemente_alvas_segito_eszkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4244d33b-2b5e-4bb1-936c-322b869f5188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d61522-9706-4b3b-8870-da01e7b80fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_casper_glow_lampa_haloszoba_naplemente_alvas_segito_eszkozok","timestamp":"2019. január. 31. 18:03","title":"Ez a lámpa a hálószobák királya lehet, ugyanis jobbat alszik tőle az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs semmi mellébeszélés, konkrétan ezek a SUV kategóriás autók bírják legjobban az első 100 ezer kilométert.","shortLead":"Nincs semmi mellébeszélés, konkrétan ezek a SUV kategóriás autók bírják legjobban az első 100 ezer kilométert.","id":"20190201_toplista_ezek_a_legjobb_divatterepjarok_100_ezer_kilometer_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897b701f-2e47-4e5d-a933-945d23480ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_toplista_ezek_a_legjobb_divatterepjarok_100_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2019. február. 01. 16:21","title":"Toplista: ezek a legjobb divatterepjárók 100 ezer kilométer után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b6ee1b-8803-4639-97b4-e33bb6ac01f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Remélem legközelebb sikerül meghalnod, a Rossz versek, a Napszállta, és az Aranyélet is kapott díjat.","shortLead":"A Remélem legközelebb sikerül meghalnod, a Rossz versek, a Napszállta, és az Aranyélet is kapott díjat.","id":"20190201_Ezek_a_tavalyi_filmek_kaptak_a_Magyar_Filmkritikusok_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b6ee1b-8803-4639-97b4-e33bb6ac01f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c862ad-6d61-49bf-8361-84e9d0b4f95a","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Ezek_a_tavalyi_filmek_kaptak_a_Magyar_Filmkritikusok_dijat","timestamp":"2019. február. 01. 17:20","title":"Ezek a tavalyi filmek kapták a Magyar Filmkritikusok díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely a napokban küldte meg a szaktárcának azt a tervezetet, mely német minta alapján húzná ki a bajból a szektort.","shortLead":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely...","id":"20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7af32-227b-4036-b8ef-279d4db06384","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","timestamp":"2019. február. 01. 12:15","title":"Hattyúdalát énekli az építőipar, a szaktárcán múlik, hogy lehúzzák-e rá a függönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk, mondta el Rogán Antal kabinetminiszter a producer temetésén.\r

