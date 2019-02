Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az, ami most Maduro alatt megy, a hitelezőknek sem jó – mondta Juan Guaidó.","shortLead":"Az, ami most Maduro alatt megy, a hitelezőknek sem jó – mondta Juan Guaidó.","id":"20190201_Maduro_ellenfele_azt_uzente_az_oroszoknak_es_Kinanak_hogy_ok_is_jobban_jarnanak_egy_kormanyvaltassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fe5717-f228-41ba-a38f-5b4f41392574","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Maduro_ellenfele_azt_uzente_az_oroszoknak_es_Kinanak_hogy_ok_is_jobban_jarnanak_egy_kormanyvaltassal","timestamp":"2019. február. 01. 07:51","title":"Maduro ellenfele azt üzente az oroszoknak és Kínának, hogy ők is jobban járnának egy kormányváltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc09237-e3a8-4568-b8ed-5f070f327ed1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombattól neten lehet szavazni a fákra. ","shortLead":"Szombattól neten lehet szavazni a fákra. ","id":"20190131_Egy_pecsi_mandulafa_a_magyar_indulo_az_Europa_Faja_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcc09237-e3a8-4568-b8ed-5f070f327ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebcf867-1e07-4a5e-a497-e60ff06145a5","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Egy_pecsi_mandulafa_a_magyar_indulo_az_Europa_Faja_versenyen","timestamp":"2019. január. 31. 14:59","title":"Egy pécsi mandulafa a magyar induló az Európa Fája versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","shortLead":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","id":"20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307425df-7c40-4983-935b-479f3acf59ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","timestamp":"2019. február. 01. 06:25","title":"Hármas karambol és sérültek az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798ff9af-48a5-4a94-8f72-a9b2973a9237","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bezártak a Városliget megújulásának szimbólumai, a Feszl-pavilonok. Van, aki szerint a 160 éves tervek alapján újjáépült pavilonok nem tudtak nyereségesen működni – a Városliget Zrt. szerint viszont az elvárt színvonalat nem tudták hozni.\r

