Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szaharai por érheti el az országot.","shortLead":"Szaharai por érheti el az országot.","id":"20190203_szaharai_por_automosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60763450-ebc0-42e0-bbe0-38284aad6493","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_szaharai_por_automosas","timestamp":"2019. február. 03. 10:26","title":"Simán nézhet ki ma így az autója, nem érdemes mosóba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kisalföldnél és a Délmagyarországnál is új vezetőket neveztek ki. ","shortLead":"A Kisalföldnél és a Délmagyarországnál is új vezetőket neveztek ki. ","id":"20190201_Levaltottak_a_Delmagyar_foszerkesztojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0782ab-834a-4cf7-ac60-9630fa8fd517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Levaltottak_a_Delmagyar_foszerkesztojet","timestamp":"2019. február. 01. 18:30","title":"Leváltották Vajna emberét, új főszerkesztő van a Délmagyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző évekhez hasonlóan erősödő kereslettel, de még mérsékeltebb tranzakciószámmal indult 2019 ingatlanpiaca. ","shortLead":"Az előző évekhez hasonlóan erősödő kereslettel, de még mérsékeltebb tranzakciószámmal indult 2019 ingatlanpiaca. ","id":"20190201_Egyetlen_abra_mutatja_meg_hogy_meg_mindig_fenyevekre_vagyunk_a_valsag_elotti_ingatlanpiaci_teljesitmenytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2788964e-fe7e-4ada-8cf4-d3e5093a0d4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Egyetlen_abra_mutatja_meg_hogy_meg_mindig_fenyevekre_vagyunk_a_valsag_elotti_ingatlanpiaci_teljesitmenytol","timestamp":"2019. február. 01. 15:32","title":"Egyetlen ábra mutatja meg, hogy még mindig fényévekre vagyunk a válság előtti ingatlanpiaci teljesítménytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményre jutott új kutatásában a New York-i és a Stanford Egyetem: ha egy hónapig mellőzi valaki a Facebookot, nem csak jobban érzi majd magát tőle, egy esetleges visszatérés után sokkal kevésbé fogják érdekelni a közösségi oldal eseményei.","shortLead":"Meglepő eredményre jutott új kutatásában a New York-i és a Stanford Egyetem: ha egy hónapig mellőzi valaki...","id":"20190201_facebook_fiok_torlese_kevesebb_facebookozas_hatasa_kutatasi_eredmeny_facebook_fuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3e4091-4872-4144-b2a3-12a7635b640a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_facebook_fiok_torlese_kevesebb_facebookozas_hatasa_kutatasi_eredmeny_facebook_fuggoseg","timestamp":"2019. február. 01. 20:33","title":"Már egy hónapnyi Facebook nélküli élet is boldogabbá teszi az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046a1346-abc4-43da-a92f-c19ec9e9804a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy traktornak és ekéinek ütközött péntek este egy autós a 13-as úton. A katasztrófavédelem döbbenetes fotókat közölt a balesetről. ","shortLead":"Egy traktornak és ekéinek ütközött péntek este egy autós a 13-as úton. A katasztrófavédelem döbbenetes fotókat közölt...","id":"20190201_rafutasos_baleset_eke_traktor_kisteherauto_13_as_fout_kisigmand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046a1346-abc4-43da-a92f-c19ec9e9804a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eece1520-3faf-4ede-b0da-226530ec5424","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_rafutasos_baleset_eke_traktor_kisteherauto_13_as_fout_kisigmand","timestamp":"2019. február. 01. 19:12","title":"Kisebb csoda, hogy ezt a balesetet sérülés nélkül úszta meg a sofőr - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190202_Hiaba_igertek_nincs_fenysorompo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8893fc5-a246-4446-88c4-de256db6d67d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Hiaba_igertek_nincs_fenysorompo","timestamp":"2019. február. 02. 19:25","title":"Hiába ígérték, nincs fénysorompó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed467da6-c522-4416-bdea-c3978906882e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tapasztalt szakember vette át Aszódi Attila helyét.","shortLead":"Tapasztalt szakember vette át Aszódi Attila helyét.","id":"20190201_Kineveztek_az_uj_Paksugyi_allamtitkart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed467da6-c522-4416-bdea-c3978906882e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e1873a-f0fa-47c3-b9d5-3fbbc97b822d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Kineveztek_az_uj_Paksugyi_allamtitkart","timestamp":"2019. február. 01. 19:11","title":"Kinevezték az új Paks-ügyi államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mariós játékok szempontjából mindenképp izgalmas időszak vár ránk, ugyanis két új címet is bejelentett a Nintendo.","shortLead":"Mariós játékok szempontjából mindenképp izgalmas időszak vár ránk, ugyanis két új címet is bejelentett a Nintendo.","id":"20190201_nintendo_mario_kart_tour_ios_android_dr_mario_world_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e293339d-bd52-4d7c-b606-df2c1f630d6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_nintendo_mario_kart_tour_ios_android_dr_mario_world_mobiljatek","timestamp":"2019. február. 01. 15:03","title":"Két új Mario-játék is jön a nyáron, mindkettőt mobilokra szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]