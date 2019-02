Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","shortLead":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","id":"20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e368f11-c291-46a0-bb8c-bb0e37f6a6a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","timestamp":"2019. február. 04. 10:13","title":"Főállású pedagógus is buszvezető a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svédországi Hotel Bellora ingyen kínál lakosztályt azoknak, akik nem neteznek az okostelefonjukkal. Aki viszont nyomkodni kezdi a készüléket, annak 30 perc használat után a szállás teljes árát ki kell fizetnie.","shortLead":"A svédországi Hotel Bellora ingyen kínál lakosztályt azoknak, akik nem neteznek az okostelefonjukkal. Aki viszont...","id":"20190205_hotel_bellora_svedorszag_okostelefon_hasznalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52030537-5308-4f47-91a3-05f7b55a5789","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_hotel_bellora_svedorszag_okostelefon_hasznalat","timestamp":"2019. február. 05. 08:33","title":"Ingyenlakosztályt kap egy svéd hotelben, aki cserébe nem nyomkodja a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ferenczi Gábor szerint a hétfői ítélettel \"nem állt helyre a társadalom igazságérzete\". ","shortLead":"Ferenczi Gábor szerint a hétfői ítélettel \"nem állt helyre a társadalom igazságérzete\". ","id":"20190205_Iszapper_Devecser_polgarmestere_szerint_igazsagtalan_iteletet_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d747b0ac-d789-41dd-90c4-497d2fa0a31f","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Iszapper_Devecser_polgarmestere_szerint_igazsagtalan_iteletet_szuletett","timestamp":"2019. február. 05. 14:46","title":"Iszapper: Devecser polgármestere szerint igazságtalan ítélet született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai téli olimpiánál történt. Hogy ezt elérjék, egy igen radikális eszközhöz nyúlnak.","shortLead":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai...","id":"20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dd4e4-2880-4bcb-8939-cfe0b24c93c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","timestamp":"2019. február. 05. 13:33","title":"200 millió civil eszköz ellen indít hackertámadást Japán, állítják, jó okuk van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer tragikus következményei lehetnek.","shortLead":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer...","id":"20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e247808-7289-45b2-9a5c-518276722aea","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","timestamp":"2019. február. 04. 13:15","title":"Megfulladt egy nő, akit kiközösítettek, mert menstruált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És a Volvo is hasonlóan vélekedik. ","shortLead":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És...","id":"20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b8d59-9b67-4536-bd65-bce8bfa567f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","timestamp":"2019. február. 04. 15:21","title":"Érkeznek az első olyan autók, amelyekkel minden baleset megúszható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d","c_author":"","category":"tudomany","description":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója. Egyébként egy olyan kampány része, ami arra figyelmeztet, hogy törődjünk a mentális egészségünkkel.","shortLead":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója...","id":"20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd54b3-8880-4a20-be36-2de0098e13ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","timestamp":"2019. február. 05. 13:12","title":"A tojás, ami lenyomta Kylie Jenner Instagramját, és jót tesz nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed365f0-e04d-4e90-a6c3-896f71023ebf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vitalij Manszkij úgy gondolja, a kérdés csak az, hogy egyszerűen kimúlik, vagy magával rántja az országot is.","shortLead":"Vitalij Manszkij úgy gondolja, a kérdés csak az, hogy egyszerűen kimúlik, vagy magával rántja az országot is.","id":"20190204_Putyin_propagandistaja_szerint_Oroszorszagban_a_rendszer_haldokolni_kezdett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed365f0-e04d-4e90-a6c3-896f71023ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940eb393-b41a-439f-96fa-9d2f51c00f27","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Putyin_propagandistaja_szerint_Oroszorszagban_a_rendszer_haldokolni_kezdett","timestamp":"2019. február. 04. 10:43","title":"Putyin propagandistája szerint Oroszországban a rendszer haldokolni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]