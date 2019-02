Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csitul a FaceTime-botrány: egy kanadai ügyvédi iroda most csoportos pert indít az Apple ellen, rengeteg potenciális ügyfelet képviselve.","shortLead":"Nem csitul a FaceTime-botrány: egy kanadai ügyvédi iroda most csoportos pert indít az Apple ellen, rengeteg potenciális...","id":"20190203_class_action_csoportos_per_az_apple_ellen_a_facetime_hiba_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f37537d-4c67-4a4c-92a5-91dddfb3f31c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_class_action_csoportos_per_az_apple_ellen_a_facetime_hiba_miatt","timestamp":"2019. február. 03. 23:43","title":"Egyre durvább: csoportos pert indítanak az Apple ellen a FaceTime-hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagosan másfél-két hónappal rövidebb idő alatt lehet eladni az ingatlanokat most, mint 2013-ban – derül ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. Ezzel párhuzamosan az eladóknak jóval kevesebbet kell engedniük az árból: az alku mértéke folyamatos csökkenést mutatva 4 és 10 százalék közé mérséklődött az elmúlt öt évben.","shortLead":"Átlagosan másfél-két hónappal rövidebb idő alatt lehet eladni az ingatlanokat most, mint 2013-ban – derül ki az Otthon...","id":"20190205_Alku_nincs_de_ido_se_lenne_az_egyezkedesre_a_lakaspiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7869cb2a-c93f-49fe-9522-9326eef11071","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190205_Alku_nincs_de_ido_se_lenne_az_egyezkedesre_a_lakaspiacon","timestamp":"2019. február. 05. 12:03","title":"\"Alku nincs!\" – de idő se lenne az egyezkedésre a pörgő keresleti piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de527fe-826e-41bd-bfd9-467c14699ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikernek és új korszak kezdetének értékelték a vasárnap zárult fővárosi előválasztást az MSZP és a Párbeszéd vezetői hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. A politikusok arról is beszéltek, február 18-án, a tavaszi parlamenti ülésszak kezdetén új korszak indul az ellenzéki együttműködésben.","shortLead":"Sikernek és új korszak kezdetének értékelték a vasárnap zárult fővárosi előválasztást az MSZP és a Párbeszéd vezetői...","id":"20190204_Karacsony_marcius_15ig_megtalalna_minden_keruletben_a_Fidesz_legyozojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de527fe-826e-41bd-bfd9-467c14699ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06936df-5be2-4789-b940-957f46051127","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Karacsony_marcius_15ig_megtalalna_minden_keruletben_a_Fidesz_legyozojet","timestamp":"2019. február. 04. 13:26","title":"Karácsony március 15-ig megtalálná minden kerületben a Fidesz legyőzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai szakkiállítás színfalai mögött FBI-ügynökök titkos akciót hajtottak végre a Huawei ellen. Az ügy hátterében egy új, a telefonok kijelzőit sokkal ellenállóbbá tévő üvegtechnológia áll, amelyet a kínai óriás állítólag megpróbált az Egyesült Államokból kilopni.","shortLead":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai...","id":"20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0537b435-738d-44ee-99e8-7cff2467e7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","timestamp":"2019. február. 05. 11:33","title":"Egy hamburgerezőben zajlott fedett FBI-akció a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jégmennyiség teljes elolvadása 1,5 méterrel növelné a globális tengerszintet.

","shortLead":"A jégmennyiség teljes elolvadása 1,5 méterrel növelné a globális tengerszintet.

","id":"20190204_A_Himalaja_jegenek_egyharmada_is_eltunhet_nehany_evtizeden_belul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9baa3d6-f0e4-4f05-8318-8acdaa52a772","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_A_Himalaja_jegenek_egyharmada_is_eltunhet_nehany_evtizeden_belul","timestamp":"2019. február. 04. 18:22","title":"A Himalája jegének egyharmada is eltűnhet néhány évtizeden belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi sem megyünk a hollandokhoz, ők se küldjenek ide \"vizsgáló\" csoportot – tolmácsolta a diplomáciai álláspontot a külügy helyettes államtitkára, aki lazán átugrotta a tényt, hogy tájékozódásról volt szó, nem felügyelőként érkeztek. A kormányzati álláspont szerint a hozzánk érkező és visszautasított delegáció szó szerint \"bohóckodás\", de a \"szálak összeértek\", mert lelepleződött, hogy Sargentini emberei.","shortLead":"Mi sem megyünk a hollandokhoz, ők se küldjenek ide \"vizsgáló\" csoportot – tolmácsolta a diplomáciai álláspontot...","id":"20190205_A_Tv2n_meguzentek_jol_is_neznenk_ki_ha_fogadtuk_volna_a_holland_delegaciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed690c9-1fd4-4a9a-b610-c6364ebfe3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_A_Tv2n_meguzentek_jol_is_neznenk_ki_ha_fogadtuk_volna_a_holland_delegaciot","timestamp":"2019. február. 05. 10:01","title":"A Tv2-n elmagyarázták: \"jól néznénk ki\", ha a kormány fogadná a hollandokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a sorozat következő évadjának első trailere. Ronald Reagan egykori kampányfilmjét értelmezték újra. ","shortLead":"Megérkezett a sorozat következő évadjának első trailere. Ronald Reagan egykori kampányfilmjét értelmezték újra. ","id":"20190204_A_hideg_kiraz_A_szolgalolany_meseje_3_evadanak_elozetesetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30caa9d6-3263-4980-9431-7b98c8925951","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_A_hideg_kiraz_A_szolgalolany_meseje_3_evadanak_elozetesetol","timestamp":"2019. február. 04. 11:24","title":"A hideg kiráz A szolgálólány meséje 3. évadának előzetesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","shortLead":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","id":"20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373a179-2c4d-4693-bf08-9d5778619b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","timestamp":"2019. február. 04. 15:02","title":"Magyarország most a Fehéroroszország elleni uniós embargót blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]