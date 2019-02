Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","shortLead":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","id":"20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed6e2d-8a0b-45b8-bbdb-2b9109ce2a02","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","timestamp":"2019. február. 05. 05:28","title":"Csokival és virággal kereste meg a MÁV a vonatról leparancsolt 74 éves nénit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel 50 millió eurót követel a Waberer's a cégektől, amelyeket a teherautók és kamionok árainak összehangolásával vádolnak.","shortLead":"Közel 50 millió eurót követel a Waberer's a cégektől, amelyeket a teherautók és kamionok árainak összehangolásával...","id":"20190205_Kartellezo_teherautogyaraktol_kovetel_karteritest_a_Waberers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3eea48-8757-46ed-95c5-c12c5bdb29b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Kartellezo_teherautogyaraktol_kovetel_karteritest_a_Waberers","timestamp":"2019. február. 05. 13:04","title":"Kartellező teherautógyáraktól követel kártérítést a Waberer's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százasával indított eljárást az ügyészség az egyszerűsített állampolgársági eljárás és fiktív lakcímbejelentések miatt, sok esetben már ítélet is született. A Legfőbb Ügyészség Vadai Ágnes DK-s képviselő levelére válaszolt.\r

\r

","shortLead":"Százasával indított eljárást az ügyészség az egyszerűsített állampolgársági eljárás és fiktív lakcímbejelentések miatt...","id":"20190204_Az_ugyeszseg_csalas_ukran_bejelentes_alllampolgarsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0be8e6-f02f-4701-a661-b9986f8d2725","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Az_ugyeszseg_csalas_ukran_bejelentes_alllampolgarsag","timestamp":"2019. február. 04. 12:33","title":"Az ügyészség is elismeri, tömeges csalás volt az ukrán bejelentésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436f90c8-97b7-49d1-ab2f-e804b0b34582","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fiataloknak járt a támogatás.","shortLead":"Fiataloknak járt a támogatás.","id":"20190204_Az_allam_bo_egymilliardot_fizetett_nyelvvizsgaert_es_jogositvanyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436f90c8-97b7-49d1-ab2f-e804b0b34582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fafce71-a4b7-4638-9f54-afb5ac20e18f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Az_allam_bo_egymilliardot_fizetett_nyelvvizsgaert_es_jogositvanyert","timestamp":"2019. február. 04. 13:02","title":"Az állam bő egymilliárdot fizetett nyelvvizsgáért és jogosítványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516a8fb2-103c-4c4a-bedc-53776510c2e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190204_Deutsch_elovalasztas_karacsony_horvath","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516a8fb2-103c-4c4a-bedc-53776510c2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e682403d-8178-4e78-865d-5cc1e40cd585","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Deutsch_elovalasztas_karacsony_horvath","timestamp":"2019. február. 04. 10:21","title":"Deutsch könnyesre röhögős szmájlival értékelte a baloldali előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8880df0d-a22b-4a42-a097-7af25e5b6f23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amikor a rendőrök kivonultak a riasztásra, zárva találták az ajtót. ","shortLead":"Amikor a rendőrök kivonultak a riasztásra, zárva találták az ajtót. ","id":"20190204_A_csatornarendszeren_keresztul_jutottak_be_a_rablok_az_antwerpeni_pancelterembe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8880df0d-a22b-4a42-a097-7af25e5b6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e081e1a-037f-46b3-9dc0-970ce49b7366","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_A_csatornarendszeren_keresztul_jutottak_be_a_rablok_az_antwerpeni_pancelterembe","timestamp":"2019. február. 04. 18:32","title":"A csatornarendszeren keresztül jutottak be a rablók az antwerpeni páncélterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d","c_author":"","category":"tudomany","description":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója. Egyébként egy olyan kampány része, ami arra figyelmeztet, hogy törődjünk a mentális egészségünkkel.","shortLead":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója...","id":"20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd54b3-8880-4a20-be36-2de0098e13ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","timestamp":"2019. február. 05. 13:12","title":"A tojás, ami lenyomta Kylie Jenner Instagramját, és jót tesz nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","shortLead":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","id":"20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78283dc8-e5fd-4618-8938-d7d34f84c424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","timestamp":"2019. február. 04. 05:48","title":"Ma meglehet az elsőfokú ítélet a vörösiszapperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]