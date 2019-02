Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c424589-1ce3-4446-ba01-10e27d2f218a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fenyegetések külföldi e-mail-címekről érkeztek, harmincezer embert kellett evakuálni. \r

","shortLead":"A fenyegetések külföldi e-mail-címekről érkeztek, harmincezer embert kellett evakuálni. \r

","id":"20190205_Hamis_bombariadok_okoztak_kaoszt_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c424589-1ce3-4446-ba01-10e27d2f218a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ef4924-e763-489b-b98c-26a7fb2eb90e","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Hamis_bombariadok_okoztak_kaoszt_Moszkvaban","timestamp":"2019. február. 05. 13:56","title":"Hamis bombariadók okoztak káoszt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tarlós István beváltotta az ígéretét.","shortLead":"Tarlós István beváltotta az ígéretét.","id":"20190205_red_bull_air_race_budapest_tarlos_istvan_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c92fee7-1346-49e8-9c0d-5d85972760f3","keywords":null,"link":"/sport/20190205_red_bull_air_race_budapest_tarlos_istvan_engedely","timestamp":"2019. február. 05. 15:48","title":"Nem lesz idén Air Race Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója már olyan magabiztos, hogy két helyet is meg kíván szerezni a legnépszerűbb márkák top 5-ös listáján. A Huawei lényegében saját maga ellen indítja harcba a Honort, melynek eddigi legjobb telefonja ma debütál Magyarországon. Kipróbáltuk.","shortLead":"A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója már olyan magabiztos, hogy két helyet is meg kíván szerezni...","id":"20190206_honor_view20_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebb8cc-3190-44bd-8420-b5ae3c1f4514","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_honor_view20_teszt","timestamp":"2019. február. 06. 19:53","title":"Megérkezett a Huawei legádázabb vetélytársa: a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnöknek továbbra is hűvös a kapcsolata a német kancellárral, bár a jelenlegi helyzetben már az is eredménynek számít, hogy nem romlott a viszonyuk. Kérdés, Orbánnak sikerül-e egységes álláspontot kialakítania szlovák, cseh és lengyel kollégájával.","shortLead":"A magyar miniszterelnöknek továbbra is hűvös a kapcsolata a német kancellárral, bár a jelenlegi helyzetben már az is...","id":"20190207_Nem_Orban_fujja_majd_a_passzatszelet_Merkel_es_a_V4ek_pozsonyi_talalkozojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaf84aa-c937-404d-9c0c-1c84e480a039","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Nem_Orban_fujja_majd_a_passzatszelet_Merkel_es_a_V4ek_pozsonyi_talalkozojan","timestamp":"2019. február. 07. 06:00","title":"Nem Orbán fújja majd a passzátszelet Merkel és a V4-ek pozsonyi találkozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687f0edc-2f6a-4f3b-ac59-9710667cfdd4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A játéknak lényeges szerepe van a gyerekek testi, szociális, érzelmi és szellemi fejlődésében, ezért az iskolákból való száműzése a standardizált oktatás nagy tragédiája – véli a neves oktatási szakember, Ken Robinson.","shortLead":"A játéknak lényeges szerepe van a gyerekek testi, szociális, érzelmi és szellemi fejlődésében, ezért az iskolákból való...","id":"20190205_Miert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek_az_iskolakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=687f0edc-2f6a-4f3b-ac59-9710667cfdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd589361-a76c-49d4-bf42-f92589662985","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190205_Miert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek_az_iskolakban","timestamp":"2019. február. 05. 13:15","title":"Ezért nélkülözhetetlen a szabad játék az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a Twitteren közölte, hogy Mike Pompeo Budapestre érkezik.","shortLead":"Az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a Twitteren közölte, hogy Mike Pompeo Budapestre érkezik.","id":"20190206_Megerositettek_hogy_Trump_kulugyminisztere_Magyarorszagra_latogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0190fd-9de8-488d-bb86-204a352c8e96","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Megerositettek_hogy_Trump_kulugyminisztere_Magyarorszagra_latogat","timestamp":"2019. február. 06. 23:05","title":"Megerősítették, hogy Trump külügyminisztere Magyarországra látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Nemrég sajtóinformációk jelentek meg arról, hogy jövőre mégsem írnák elő a középfokú nyelvizsgát az egyetemi felvételikhez. Az Emmi azonban határozottan cáfolja ezt. Az ombudsman szerint az intézkedéssel súlyosan sérülhetnek az oktatási jogok.","shortLead":"Nemrég sajtóinformációk jelentek meg arról, hogy jövőre mégsem írnák elő a középfokú nyelvizsgát az egyetemi...","id":"20190206_Rossz_hir_a_gimnazistaknak_megis_kell_a_nyelvvizsga_a_felvetelihez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0acc32c-c758-4063-a347-01a510e36e8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190206_Rossz_hir_a_gimnazistaknak_megis_kell_a_nyelvvizsga_a_felvetelihez","timestamp":"2019. február. 06. 17:25","title":"Rossz hír a reménykedő gimnazistáknak: kell a nyelvvizsga a felvételihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]