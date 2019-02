Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A juttatás 3 millió embert segíthet az országban, köztük legalább tíz éve az országban élő külföldieket is.","shortLead":"A juttatás 3 millió embert segíthet az országban, köztük legalább tíz éve az országban élő külföldieket is.","id":"20190206_Hiaba_rohannak_a_csod_fele_az_olaszok_bevezetik_az_alapjovedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa2aa36-788b-4e96-9c62-a4cafeb7e3c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Hiaba_rohannak_a_csod_fele_az_olaszok_bevezetik_az_alapjovedelmet","timestamp":"2019. február. 06. 05:53","title":"Hiába rohannak a csőd felé az olaszok, bevezetik az alapjövedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem tudni, a szakemberek is értetlenül állnak a vadmadarak tömeges pusztulása előtt. ","shortLead":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem...","id":"20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c057e8b-a687-4fd4-a9ac-4c111cb38e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","timestamp":"2019. február. 06. 14:33","title":"Százával sodorja partra a víz a madártetemeket Hollandiánál, a tudósok sem értik, mi okozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titkos szavazáson mondhattak véleményt az évi 250 órát meghaladó túlóra alkalmazásáról. ","shortLead":"Titkos szavazáson mondhattak véleményt az évi 250 órát meghaladó túlóra alkalmazásáról. ","id":"20190205_A_hodmezovasarhelyi_onkormanyzat_alkalmazottai_nemet_mondtak_a_tuloratorvenyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27fe835-595d-4fe3-b278-fb734b6b3d18","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_A_hodmezovasarhelyi_onkormanyzat_alkalmazottai_nemet_mondtak_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. február. 05. 18:39","title":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat dolgozói nemet mondtak a túlóratörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint egy évig tartottak lefagyasztva, egy még működőképes pendrive is volt. ","shortLead":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint...","id":"20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf21443-d2b2-47ef-987c-288360820e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","timestamp":"2019. február. 05. 19:33","title":"Pendrive-ot találtak egy leopárdfóka ürülékében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark és Norvégia közötti térségben fekvő Spitzbergák szigetcsoport a bolygó leggyorsabban melegedő területei közé tartozik - állítják norvég kutatók, akik szerint a térségben megszaporodó hólavinák, esőzések és egyéb természeti jelenségek \"pusztító\" változásokat hozhatnak 2100-ra.","shortLead":"Az Északi-sark és Norvégia közötti térségben fekvő Spitzbergák szigetcsoport a bolygó leggyorsabban melegedő területei...","id":"20190206_spitzbergak_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5fb91-72c0-4e83-a34f-aec65632d179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_spitzbergak_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatas","timestamp":"2019. február. 06. 19:04","title":"Van egy hely a Földön, ahol vészes gyorsasággal emelkedik a hőmérséklet, a kutatók is aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f512efc-0f90-49bc-aea9-83ed2ec73023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több országban, köztük Magyarországon is különleges, keleti hangulatban feldíszített logót láthatnak a Google kereső látogatói a Holdújév 2019 alkalmából. Ma indul a disznó éve.","shortLead":"Világszerte több országban, köztük Magyarországon is különleges, keleti hangulatban feldíszített logót láthatnak...","id":"20190205_holdujev_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f512efc-0f90-49bc-aea9-83ed2ec73023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ae735b-7fdf-461a-92f5-3365fd90ed21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_holdujev_2019","timestamp":"2019. február. 05. 07:49","title":"Miért van ma ez a disznó a Google főoldalán? Mi az a Holdújév 2019?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott áll a máglyánál Putyin, Erdogan, Maduro, Kína, Irán és Szaúd-Arábia vezetője – ez a világ most a Freedom House szerint.","shortLead":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott...","id":"20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17607092-34eb-4983-9d13-baeca98ea696","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Freedom House: Magyarország már csak részben szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon az alábbi összeg hol helyezkedik el egy egytől Gundel-menüig terjedő skálán?","shortLead":"Vajon az alábbi összeg hol helyezkedik el egy egytől Gundel-menüig terjedő skálán?","id":"20190205_Kiderult_mennyit_koltenek_a_betegek_etkeztetesere_a_korhazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6462e8f-e5e3-4bd9-a06b-c99a3eb4ac73","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kiderult_mennyit_koltenek_a_betegek_etkeztetesere_a_korhazakban","timestamp":"2019. február. 05. 17:36","title":"Kiderült, mennyit költenek a betegek étkeztetésére a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]