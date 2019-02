Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcf7273-cd0b-4de8-9fd2-5d4191890e10","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már régóta baj van a magyarországi demokrácia helyzetével, a Freedom House amerikai elemző intézet öt éve minden egyes alkalommal rontott az Orbán-kormány értékelésén, s nem meglepő, hogy az idén Magyarország átcsúszott a „részben szabad országok” társaságába – írja elemzésében a The Washington Post. 