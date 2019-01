Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Karim Benzemára ujjtörés miatt várhatóan három hét kényszerpihenő vár.","shortLead":"Karim Benzemára ujjtörés miatt várhatóan három hét kényszerpihenő vár.","id":"20190114_karim_benzema_ujjtores_serules_piheno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01051ed-b402-4235-b69b-6399255d1fd5","keywords":null,"link":"/sport/20190114_karim_benzema_ujjtores_serules_piheno","timestamp":"2019. január. 14. 21:57","title":"Újabb sztárját vesztette el a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez: egy olyan eszközt készítettek, ami képes automatikusan felismerni és elfedni a bőrhibákat.","shortLead":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez...","id":"20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0819f-5c59-4124-a9e4-305ba03c6d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","timestamp":"2019. január. 15. 11:03","title":"Mintha a valóságban photoshopolnánk magunkat, úgy tünteti el a bőrhibákat ez a kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","shortLead":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","id":"20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170c3c07-d9ea-455b-a820-0902b93e60d8","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","timestamp":"2019. január. 15. 13:53","title":"Egyszer csak egy madár tűnt fel a Singapore Airlines Londonba tartó járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94062e4a-369d-4ef2-a8da-910265aee416","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az Apple, nem a Google, de még csak nem is a Microsoft nevéhez fűződik az a videólejátszó alkalmazás, amelyet már hárommilliárdszor letöltöttek. Ráadásul a fejlesztőit még csak az anyagiak sem érdeklik.","shortLead":"Nem az Apple, nem a Google, de még csak nem is a Microsoft nevéhez fűződik az a videólejátszó alkalmazás, amelyet már...","id":"20190114_vlc_harommilliard_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94062e4a-369d-4ef2-a8da-910265aee416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b34cb9-81cd-40ad-8c5e-42165806425b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_vlc_harommilliard_letoltes","timestamp":"2019. január. 14. 17:03","title":"Ön is köztük volt? A fél világ letöltötte már ezt az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 26 éves magyar a világranglista 65. helyén álló Albert Ramos-Vinolast verte. ","shortLead":"A 26 éves magyar a világranglista 65. helyén álló Albert Ramos-Vinolast verte. ","id":"20190115_Fucsovics_Marton_gyozelemmel_kezdett_az_Australian_Openen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ebb8a1-dc0e-47fb-bf39-e7bb68a3c6ae","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Fucsovics_Marton_gyozelemmel_kezdett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 15. 07:46","title":"Fucsovics Márton győzelemmel kezdett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még akkor is jobban járnak a magyarok a kivándorlással, ha azzal számolunk, hogy Németországban drágább az élet.","shortLead":"Még akkor is jobban járnak a magyarok a kivándorlással, ha azzal számolunk, hogy Németországban drágább az élet.","id":"20190114_A_magyar_atlag_triplajat_keresi_aki_kimegy_Nemetorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bded1e98-74dc-4404-8f5b-5cdd9751cb57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_A_magyar_atlag_triplajat_keresi_aki_kimegy_Nemetorszagba","timestamp":"2019. január. 14. 14:25","title":"A magyar átlag tripláját keresi, aki kimegy Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat. A párt kezdeményezi az Országgyűlés kulturális bizottságának összehívását és az UNESCO-hoz, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez fordulnak.","shortLead":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat...","id":"20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bb1209-1a61-48fd-b7fe-6aec3a5e98ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","timestamp":"2019. január. 14. 15:35","title":"Letakart freskók Orbán új munkahelyén: az UNESCO-hoz fordul a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba14fc7-3bab-4891-b250-88a841989bf5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lapinformációk szerint a fiatal tehetséget hamarosan próbára hívhatják a Ferrarihoz.","shortLead":"Lapinformációk szerint a fiatal tehetséget hamarosan próbára hívhatják a Ferrarihoz.","id":"20190115_Schumacher_19_eves_fia_tesztpilota_lehet_a_Ferrarinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba14fc7-3bab-4891-b250-88a841989bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135517c-a8af-423a-9f1e-c5488c78b7b6","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Schumacher_19_eves_fia_tesztpilota_lehet_a_Ferrarinal","timestamp":"2019. január. 15. 10:27","title":"Schumacher 19 éves fia tesztpilóta lehet a Ferrarinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]