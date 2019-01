Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aa4db64-ea63-49a4-aa28-765f856adae9","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A Brexit egy tesztüzem. Ötszázmillió polgár nézheti végig, milyen lehetőséget és védelmet nyújt országa uniós tagsága. Theresa May kedd esti parlamenti veresége ilyen téren számunkra is tanulságokat hordoz.","shortLead":"A Brexit egy tesztüzem. Ötszázmillió polgár nézheti végig, milyen lehetőséget és védelmet nyújt országa uniós tagsága...","id":"20190116_Eloben_kozvetitik_a_nemzetallam_csodjet_mig_az_Europai_Unio_koszoni_megvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa4db64-ea63-49a4-aa28-765f856adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f766b3-48f4-44b2-ae00-5c0898558b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Eloben_kozvetitik_a_nemzetallam_csodjet_mig_az_Europai_Unio_koszoni_megvan","timestamp":"2019. január. 16. 13:50","title":"Élőben közvetítik a nemzetállam csődjét, míg az Európai Unió köszöni, megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyerekei otthonát is átkutatták.","shortLead":"Gyerekei otthonát is átkutatták.","id":"20190115_Meghosszabbitottak_a_csengeri_orokosno_letartoztatasat_es_ujabb_hazkutatast_tartottak_nala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affe9205-f11e-415e-b16d-6f7a93af62aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Meghosszabbitottak_a_csengeri_orokosno_letartoztatasat_es_ujabb_hazkutatast_tartottak_nala","timestamp":"2019. január. 15. 14:41","title":"Meghosszabbították a csengeri örökösnő letartóztatását, és újabb házkutatást tartottak nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4950b776-dec4-4c3c-bd9d-5c9d64da6e66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szándéknyilatkozatban jelezte a nemzetközi szövetségnek, hogy részt venne a lebonyolításban.","shortLead":"A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szándéknyilatkozatban jelezte a nemzetközi szövetségnek, hogy részt venne...","id":"20190116_Kosarlabda_Ebt_rendezne_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4950b776-dec4-4c3c-bd9d-5c9d64da6e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b1f9e7-73da-4182-8a4c-6309284dcd07","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Kosarlabda_Ebt_rendezne_Magyarorszag","timestamp":"2019. január. 16. 10:19","title":"Kosárlabda-Eb-t rendezne Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hó betört a szobákba is, a vendégeket és a dolgozókat kimentették.","shortLead":"A hó betört a szobákba is, a vendégeket és a dolgozókat kimentették.","id":"20190115_Lavina_zudult_egy_szallodara_es_egy_vendeghazra_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9ce6b3-44b5-4005-80a9-891504246902","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Lavina_zudult_egy_szallodara_es_egy_vendeghazra_Ausztriaban","timestamp":"2019. január. 15. 16:12","title":"Lavina zúdult egy szállodára és egy vendégházra Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","shortLead":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","id":"20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd76d6-cf8e-4a30-a156-d8cea39cbc89","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","timestamp":"2019. január. 14. 18:37","title":"Kiszállt az MKB-ból Matolcsy György unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3811d980-943d-4c87-a6a1-745ec4dd73a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pengék számának növelése helyett inkább más úton fejlesztené a borotválkozást a Gillette.","shortLead":"A pengék számának növelése helyett inkább más úton fejlesztené a borotválkozást a Gillette.","id":"20190116_gillette_heated_razor_borotva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3811d980-943d-4c87-a6a1-745ec4dd73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c345d771-efc9-4db5-a5fb-1db4acc18d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_gillette_heated_razor_borotva","timestamp":"2019. január. 16. 13:03","title":"Olyan borotvát villantott a Gillette, amit gombnyomásra felfűthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","shortLead":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","id":"20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349fd37-e597-48a3-96b0-870aff9a124e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","timestamp":"2019. január. 16. 11:21","title":"7 millió forint sok vagy kevés egy patika állapotú régi zöldséges-Merciért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]