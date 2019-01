Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve, hogy abban nincs egyetértés, hogy a használata mennyire jogszerű.","shortLead":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve...","id":"20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96081e04-5cb4-4af8-b978-f68f9a541d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","timestamp":"2019. január. 24. 12:50","title":"TASZ: Nem egyértelmű a füstgyertyák használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","shortLead":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","id":"20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46746c4-ea84-4f8b-af16-65d6a660df44","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 24. 12:23","title":"Külföldön is téma lett a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","shortLead":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","id":"20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd3b554-156d-497d-9d12-4ccb91dffba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","timestamp":"2019. január. 22. 17:23","title":"Orbán telefonon beszélt Trump külügyminiszterével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Terminátor forgatásáról tett közzé videót a Filmalap. Ez volt Andy Vajna utolsó forgatás-látogatása, a videóban ő is megszólal. ","shortLead":"A Terminátor forgatásáról tett közzé videót a Filmalap. Ez volt Andy Vajna utolsó forgatás-látogatása, a videóban ő is...","id":"20190124_Video_Terminator_stab_Andy_Vajna_forgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6edc68-444f-460f-80ba-03db5c256520","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Video_Terminator_stab_Andy_Vajna_forgatas","timestamp":"2019. január. 24. 12:28","title":"Videóban mond köszönetet a Terminátor stábja Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c3df2a-4f14-4933-a7df-e1d4d112d931","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már megvan az argentin játékos utóda a Milannál.","shortLead":"Már megvan az argentin játékos utóda a Milannál.","id":"20190124_gonzalo_higuain_juventus_chelsea_milan_krzysztof_piatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45c3df2a-4f14-4933-a7df-e1d4d112d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1681380f-f5a1-4d5f-9f7d-6a18b4ace2fd","keywords":null,"link":"/sport/20190124_gonzalo_higuain_juventus_chelsea_milan_krzysztof_piatek","timestamp":"2019. január. 24. 12:21","title":"Bemutatta Higuaínt a Chelsea – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","shortLead":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","id":"20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2df58c-064a-4b5b-afe1-afaf3bd10d19","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","timestamp":"2019. január. 24. 10:39","title":"A Fiumei úti sírkertben temetik el Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","shortLead":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","id":"20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6b3d50-4b5d-457a-b4fa-d201134d00ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. január. 24. 09:10","title":"Felmérés: teljes összefogással verhető a Fidesz az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell attól tartani, hogy az állami szervek az érintettek beleegyezése nélkül hozzáférnek érzékeny információkhoz.","shortLead":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell...","id":"20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e930e51-0a49-49da-ba1c-4a4d51a9802e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","timestamp":"2019. január. 23. 09:26","title":"Magyar Turisztikai Ügynökség: Szó sincs a nyaralók megfigyeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]