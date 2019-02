Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a992ef7-3c42-4c0d-b761-88c0e7b024da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kabrióság, a fehér fényezés és az aranyszegélyes 24 hüvelykes kerekek, valahogy nagyon nincsenek összhangban.","shortLead":"A kabrióság, a fehér fényezés és az aranyszegélyes 24 hüvelykes kerekek, valahogy nagyon nincsenek összhangban.","id":"20190205_bmw_8_as_forgiato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a992ef7-3c42-4c0d-b761-88c0e7b024da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de3296f-1b5f-4417-a85e-832774a702ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_bmw_8_as_forgiato","timestamp":"2019. február. 06. 18:40","title":"Sikerült megcsinálni az eddig legrondább vadonatúj 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a0611a-6ceb-4da0-bb05-62a22d79bc3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint még sok időbe telik, mire a jelenséget fel tudják számolni.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint még sok időbe telik, mire a jelenséget fel tudják számolni.","id":"20190206_Ferenc_papa_elismerte_hogy_papok_apacakat_bantalmaztak_szexualisan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2a0611a-6ceb-4da0-bb05-62a22d79bc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d76d9-da6d-41d8-9ef3-fa4b38491e41","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Ferenc_papa_elismerte_hogy_papok_apacakat_bantalmaztak_szexualisan","timestamp":"2019. február. 06. 08:40","title":"Ferenc pápa elismerte, hogy papok apácákat bántalmaztak szexuálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része sokak mindennapjainak. Mutatjuk, hogyan nézett ki az oldal akkor, amikor még talán kiötlői, köztük Mark Zuckerberg sem gondolta, mivé válik majd az egyszerű kollégiumi projektként indult oldal.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része...","id":"20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5043e7fb-1885-48a6-84cf-2e0dd0a9138a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. február. 05. 16:03","title":"Így festett a Facebook 15 évvel ezelőtt, amikor még Zuckerberg sem sejtette, mekkora aranybányán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy szabálytalanul parkoló személyautó alaposan megnehezíti a tömegközlekedés működését.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy szabálytalanul parkoló személyautó alaposan megnehezíti a tömegközlekedés működését.","id":"20190205_emiatt_a_szabalytalanul_parkolo_volvo_miatt_nem_fer_el_most_a_78as_troli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaab519-0ff8-4f9d-bb28-c13e9824c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_emiatt_a_szabalytalanul_parkolo_volvo_miatt_nem_fer_el_most_a_78as_troli","timestamp":"2019. február. 05. 13:55","title":"Emiatt a szabálytalanul parkoló Volvo miatt nem fér el most a 78-as troli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű szekta egyik tagját, a dán nemzetiségű Dennis Christensent.","shortLead":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű...","id":"20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6cf091-20ce-437b-85ed-903f372cca54","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","timestamp":"2019. február. 06. 10:42","title":"Hat év börtön Oroszországban Biblia-olvasásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A széltől és a nagy hőmérsékletingadozástól védő pajzsot kapott az InSight amerikai robotgeológus űrszonda szeizmométere, ami a kutatók szerint biztosítani fogja, hogy a marsi talajon elhelyezett mérőműszer a lehető legpontosabb adatokkal szolgáljon.","shortLead":"A széltől és a nagy hőmérsékletingadozástól védő pajzsot kapott az InSight amerikai robotgeológus űrszonda...","id":"20190206_mars_insight_urszonda_vedopajzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29d8ec6-c1f1-4e6a-8c5e-bde42c18c3a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_mars_insight_urszonda_vedopajzs","timestamp":"2019. február. 06. 18:03","title":"Nagy a szél a Marson, \"sapkát\" kellett húznia az Insight űrszondának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86fcdce-743c-4f80-b1a6-e0b3fd81367a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ a korábbiaknál is szélesebb rétegek számára szeretné elérhetővé tenni legújabb modelljét. ","shortLead":"Az AvtoVAZ a korábbiaknál is szélesebb rétegek számára szeretné elérhetővé tenni legújabb modelljét. ","id":"20190205_olcsobb_oroszok_elerheto_aru_uj_lada_vestak_mutatkoztak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e86fcdce-743c-4f80-b1a6-e0b3fd81367a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa4280e-98eb-4f21-a5ec-ca5b12d951f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_olcsobb_oroszok_elerheto_aru_uj_lada_vestak_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. február. 05. 13:21","title":"Olcsóbb oroszok: elérhető árú új Lada Vesták mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794d7f30-1aae-4d1e-bd11-65d087d5ab26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feleslegesnek és károsnak nevezte Gian Carlo Centinaio olasz idegenforgalmi miniszter azt a velencei döntést, melynek értelmében a lagúnák városába csak egy napra érkező turistáknak belépődíjat kell fizetniük, s előre le kell foglalniuk a helyüket. A döntés májusban lépne életbe, s egy-egy látogatótól 3-10 eurót szednének be.","shortLead":"Feleslegesnek és károsnak nevezte Gian Carlo Centinaio olasz idegenforgalmi miniszter azt a velencei döntést, melynek...","id":"20190206_Megfurjak_Velence_fizetosse_tetelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=794d7f30-1aae-4d1e-bd11-65d087d5ab26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8175be8-906d-4948-9bbb-1c34ea3b52da","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Megfurjak_Velence_fizetosse_tetelet","timestamp":"2019. február. 06. 12:12","title":"Megfúrják Velence fizetőssé tételét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]