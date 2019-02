Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sőt, korábbi magyar filmeket is műsorra tűznek. ","shortLead":"Sőt, korábbi magyar filmeket is műsorra tűznek. ","id":"20190207_Elkezdodott_a_Berlinale_magyar_rovidfilmek_is_versenyeznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e6162f-f70d-487e-ab9c-7b438ae2f5cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Elkezdodott_a_Berlinale_magyar_rovidfilmek_is_versenyeznek","timestamp":"2019. február. 07. 21:51","title":"Elkezdődött a Berlinale, magyar rövidfilmek is versenyeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e875b0-87bc-4fc0-83e2-43056da31521","c_author":"","category":"nagyitas","description":"","shortLead":"","id":"20190208_cirkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e875b0-87bc-4fc0-83e2-43056da31521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ebe60-4581-4f71-ab17-bb728aa9c295","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190208_cirkusz","timestamp":"2019. február. 08. 14:51","title":"A kitartás művészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A klímaváltozás már nemcsak a jegesmedvék és az unokáink problémája, hanem a mi életünket teszi tönkre jelen pillanatban is. A pániknak azonban nincs értelme, és idő sincs már arra, hogy politikusokra és nagyipari vállalatokra mutogassunk. A szakértők szerint jobb, ha már most átkalibráljuk a gondolkodásunkat, hogy fenntartható legyen az életvitelünk. Ez sok energiát fog igényelni, de egyszerűen nincs más választásunk.","shortLead":"A klímaváltozás már nemcsak a jegesmedvék és az unokáink problémája, hanem a mi életünket teszi tönkre jelen...","id":"20190208_30_ev_alatt_teljesen_meg_kell_szabadulnunk_a_szentol_az_olajtol_es_a_gaztol__mi_az_on_feladata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5549b0-4b3a-4664-8154-1fe1b1643feb","keywords":null,"link":"/elet/20190208_30_ev_alatt_teljesen_meg_kell_szabadulnunk_a_szentol_az_olajtol_es_a_gaztol__mi_az_on_feladata","timestamp":"2019. február. 08. 17:25","title":"A klímakatasztrófa nem lesz, hanem van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több érdekes dolgot is tartalmazó interjú jelent meg a Figyelőben Svébis Mihállyal. ","shortLead":"Több érdekes dolgot is tartalmazó interjú jelent meg a Figyelőben Svébis Mihállyal. ","id":"20190207_Kevesebb_orvos_vandorol_kulfoldre_de_uj_elszivoero_jelent_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc41e6ab-08b3-4b67-9621-e5eb363637a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Kevesebb_orvos_vandorol_kulfoldre_de_uj_elszivoero_jelent_meg","timestamp":"2019. február. 07. 18:12","title":"Kevesebb orvos vándorol külföldre, de új elszívóerő jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2665281-f88d-4c47-96a2-a6d1380e8091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben komoly értéket képvisel a kocsi, akkor elegendő hátul rendszámot tenni rá, legalábbis egy új törvényjavaslat szerint. ","shortLead":"Amennyiben komoly értéket képvisel a kocsi, akkor elegendő hátul rendszámot tenni rá, legalábbis egy új törvényjavaslat...","id":"20190207_ha_eleg_draga_az_auto_akkor_nem_kell_ra_elso_rendszam__ez_az_uj_amerikai_otlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2665281-f88d-4c47-96a2-a6d1380e8091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca036f2d-a6a6-4165-b22e-e033bce22f4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_ha_eleg_draga_az_auto_akkor_nem_kell_ra_elso_rendszam__ez_az_uj_amerikai_otlet","timestamp":"2019. február. 07. 08:21","title":"Ha elég drága az autó, akkor nem kell rá első rendszám - ez az új amerikai ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","shortLead":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","id":"20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67bf106-457c-4695-9795-1dbeee3f9692","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","timestamp":"2019. február. 07. 11:21","title":"Átadták az első Bugatti Chiron Sportot, mutatjuk a katari vevő hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változik a repülős verseny magyarországi futamának az ideje, de a helyszínt még nem találták meg.","shortLead":"Nem változik a repülős verseny magyarországi futamának az ideje, de a helyszínt még nem találták meg.","id":"20190208_Lazasan_keresik_a_Red_Bull_Air_Race_uj_helyszinet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dbd9c1-8876-4549-b2f3-92d0d38b1fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Lazasan_keresik_a_Red_Bull_Air_Race_uj_helyszinet","timestamp":"2019. február. 08. 19:24","title":"Lázasan keresik a Red Bull Air Race új helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0a1c2-c4d9-4e27-a7bb-26f381c424eb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Már hónapok óta formálódik egyfajta együttműködés az ellenzék pártjai között a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban. A cél, hogy az októberi önkormányzati választásokra egy polgármesterjelölt-kihívója legyen a Fidesznek. A Republikon Intézet friss elemzése és javaslata szerint a Fidesz nemcsak Budapesten, hanem a megyei jogú városok jelentős részében is legyőzhető. A hvg.hu által most bemutatott dokumentum egy lehetséges megoldást vázol fel.","shortLead":"Már hónapok óta formálódik egyfajta együttműködés az ellenzék pártjai között a megyeszékhelyeken és a nagyobb...","id":"20190207_A_nagyvarosok_jelentos_reszeben_legyozheto_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde0a1c2-c4d9-4e27-a7bb-26f381c424eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7f43c1-b1e2-474c-a85e-d5118e03edd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_nagyvarosok_jelentos_reszeben_legyozheto_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 07. 06:30","title":"A nagyvárosok jelentős részében legyőzhető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]