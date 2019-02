Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd4d2f3-ab74-46b5-8660-872aee567f20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Javult az emberek életszínvonala, azonban ez nem sarkalta az érintetteket az álláskeresésre – ez a fő következtetése 2017 végén kezdett finnországi alapjövedelem-kísérletet értékelő tanulmánynak. A beszámoló akkor jelent meg, amikor az olasz kormány áprilisban akarja indítani a maga alapjövedelem-programját, és az ellenzők ott is attól tartanak, az ingyenpénz nem hozza meg az emberek munkakedvét.","shortLead":"Javult az emberek életszínvonala, azonban ez nem sarkalta az érintetteket az álláskeresésre – ez a fő következtetése...","id":"20190208_Egyelore_kudarcos_a_finnorszagi_feltetel_nelkuli_alapjovedelemkiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd4d2f3-ab74-46b5-8660-872aee567f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790b95dd-cc86-4bbc-b389-eeac7dc6c75d","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Egyelore_kudarcos_a_finnorszagi_feltetel_nelkuli_alapjovedelemkiserlet","timestamp":"2019. február. 08. 15:35","title":"Egyelőre kudarcos a finnországi feltétel nélküli alapjövedelem-kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73df22-9c08-4837-b661-e2655601df27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"gyanúsított\" okozott némi torlódást Szajol külterületén.","shortLead":"A \"gyanúsított\" okozott némi torlódást Szajol külterületén.","id":"20190208_Vezetoszarat_kapott_a_4es_fouton_kozepen_setalo_oz_a_rendoroktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae73df22-9c08-4837-b661-e2655601df27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c95213-60f4-4aba-8458-038956506e1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_Vezetoszarat_kapott_a_4es_fouton_kozepen_setalo_oz_a_rendoroktol","timestamp":"2019. február. 08. 09:25","title":"Fotó: vezetőszárat kapott az őz a rendőröktől, amelyik stoppolta a 4-es út forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemes egyszerűséggel egy rosszul rögzítve szállított bútordarab a videó és a vers főszereplője.","shortLead":"Nemes egyszerűséggel egy rosszul rögzítve szállított bútordarab a videó és a vers főszereplője.","id":"20190207_a_nap_videoja_utra_borult_a_butor_verset_irtak_rola_a_budakalaszi_rendeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68f7a96-12c4-4faa-83f1-da536cd31488","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_a_nap_videoja_utra_borult_a_butor_verset_irtak_rola_a_budakalaszi_rendeszek","timestamp":"2019. február. 07. 06:41","title":"A nap videója: útra borult a bútor, verset írtak róla a budakalászi rendészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó a nemrég elindult mélykúti gigavágóhídra koncentrál, amelyet Orbán Viktor nemrég avatott fel. Most tőle kérnek támogatást, hogy a bezárás okozta nehézségek legyőzésében segítsen. ","shortLead":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó...","id":"20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fbbb1a-e0d4-43be-911e-ef6162ee3ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Orbán Viktortól kér segítséget a polgármester a Pannon Lúd bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A TASZ és a Helsinki Bizottság is megerősítette, hogy meghívták őket. ","shortLead":"A TASZ és a Helsinki Bizottság is megerősítette, hogy meghívták őket. ","id":"20190208_Civil_szervezetekkel_is_talalkozik_Budapesten_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538989e-a168-4e33-ae48-facb504c9dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Civil_szervezetekkel_is_talalkozik_Budapesten_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2019. február. 08. 09:50","title":"Civil szervezetekkel is találkozik Budapesten az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Esmya értékvesztése meglátszik a gyógyszergyár negyedik negyedéves és éves jelentésén. ","shortLead":"Az Esmya értékvesztése meglátszik a gyógyszergyár negyedik negyedéves és éves jelentésén. ","id":"20190207_A_Richter_onnan_kapta_a_pofont_ahonnan_a_legkevesbe_varta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63b7cae-f49d-49c1-83fc-23b67f2426f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_Richter_onnan_kapta_a_pofont_ahonnan_a_legkevesbe_varta","timestamp":"2019. február. 07. 12:13","title":"A Richter onnan kapta a pofont, ahonnan a legkevésbé várta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ae218c-1fc2-499e-9173-f20d90278ccf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 28 könyvet írt, de csak a 14. hozta el számára az áttörést. ","shortLead":"Összesen 28 könyvet írt, de csak a 14. hozta el számára az áttörést. ","id":"20190207_Elhunyt_Rosamunde_Pilcher_a_romantikus_regenyek_kiralynoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ae218c-1fc2-499e-9173-f20d90278ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433ed4f4-089c-407c-8cbe-cc984ee4f2e7","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Elhunyt_Rosamunde_Pilcher_a_romantikus_regenyek_kiralynoje","timestamp":"2019. február. 07. 17:09","title":"Meghalt Rosamunde Pilcher, a romantikus regények királynője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f72c3c0-30e7-47e6-b0a9-2d3d0dd8ddfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az embereknek kellett beavatkozniuk ahhoz, hogy a körülbelül kétezer fiatal, a szüleik által magára hagyott flamingó megmeneküljön a kiszáradástól Dél-Afrikában. ","shortLead":"Az embereknek kellett beavatkozniuk ahhoz, hogy a körülbelül kétezer fiatal, a szüleik által magára hagyott flamingó...","id":"20190207_Ketezer_flamingofiokat_mentettek_meg_a_szarazsagtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f72c3c0-30e7-47e6-b0a9-2d3d0dd8ddfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cf56a3-ba80-4c68-86f3-729b05575730","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ketezer_flamingofiokat_mentettek_meg_a_szarazsagtol","timestamp":"2019. február. 07. 10:30","title":"Kétezer flamingófiókát mentettek meg a szárazságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]