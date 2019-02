Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben konzekvens.\r

\r

","shortLead":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben...","id":"20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b73d380-ed8d-4f4e-9389-831d87bbe7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","timestamp":"2019. február. 07. 08:44","title":"Karácsony Gergely: Zsidókat listázni nem nácizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c88d749-96bd-48a8-b0b2-9d4a28eb192e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC egyik műsorában mesélt arról két nő, hogy hogyan zaklatták őket papok. ","shortLead":"A BBC egyik műsorában mesélt arról két nő, hogy hogyan zaklatták őket papok. ","id":"20190207_Nyiltan_beszelt_az_elszenvedett_szexualis_bantalmazasrol_ket_volt_apaca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c88d749-96bd-48a8-b0b2-9d4a28eb192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9719b3-1761-4a7a-b735-73edc7e588f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Nyiltan_beszelt_az_elszenvedett_szexualis_bantalmazasrol_ket_volt_apaca","timestamp":"2019. február. 07. 21:35","title":"Nyíltan beszélt két volt apáca az elszenvedett szexuális bántalmazásról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak több köztulajdont közösségi célokra fordítani.","shortLead":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak...","id":"20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b1c7e3-0700-480c-8d02-86e4dd360580","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Szabadstrand lehet a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd3a2ce-41d3-4a27-b5a9-076f5d68c7c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ígérgetésekből nem volt hiány a Maccabi Játékok körül. A Kerepesi úti sportközpont úgy is megépül, hogy nem ott lesznek a sportesemények, a versenyzők szállásairól még mindig nem tudni semmit.","shortLead":"Ígérgetésekből nem volt hiány a Maccabi Játékok körül. A Kerepesi úti sportközpont úgy is megépül, hogy nem ott lesznek...","id":"20190207_Huszonketszer_annyiba_kerul_a_budapesti_Maccabi_Jatekok_mint_a_berlini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bd3a2ce-41d3-4a27-b5a9-076f5d68c7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25d41f2-d3ef-465d-9174-401ef207f331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Huszonketszer_annyiba_kerul_a_budapesti_Maccabi_Jatekok_mint_a_berlini","timestamp":"2019. február. 07. 13:34","title":"Huszonkétszer annyit terveztek be a budapesti Maccabi Játékokra, mint a berlinire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se pénz, se automata: 16 településen szűnt meg bankfiók Baranyában, több településen is nehéz helyzetbe hozva a helyieket.","shortLead":"Se pénz, se automata: 16 településen szűnt meg bankfiók Baranyában, több településen is nehéz helyzetbe hozva...","id":"20190208_Fejlodik_a_videk_busszal_kell_bankba_vinni_a_beteteseket_a_bankfiokok_bezarasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251d6a0b-ad93-485f-a91e-e45e22625f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Fejlodik_a_videk_busszal_kell_bankba_vinni_a_beteteseket_a_bankfiokok_bezarasa_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 19:48","title":"Fejlődik a vidék: busszal kell bankba vinni a betéteseket a bankfiókok bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elájult az ólban, nem élte túl.","shortLead":"Elájult az ólban, nem élte túl.","id":"20190208_Embert_ettek_az_orosz_disznok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802cee93-4dac-4188-a571-76ef0a2f3008","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Embert_ettek_az_orosz_disznok","timestamp":"2019. február. 08. 11:27","title":"Embert ettek az orosz disznók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy mennyire hasznos az Apple új generációs okosórája. Elsősorban azokról a funkcióiról van szó, amelyek adott esetben akár életet is menthetnek.","shortLead":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy mennyire hasznos az Apple új generációs okosórája. Elsősorban azokról...","id":"20190207_apple_watch_series4_eleses_erzekeloje_norveg_ferfi_eletmentes_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6c6cfc-6ff8-4ec7-82a0-2fd446ad8941","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_apple_watch_series4_eleses_erzekeloje_norveg_ferfi_eletmentes_okosora","timestamp":"2019. február. 07. 13:03","title":"Újra bizonyított: életet mentett az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba9f0d0-20ae-43f9-8654-b472dde2371a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divatház nem győzött elnézést kérni az egyik pulóvere miatt.","shortLead":"A divatház nem győzött elnézést kérni az egyik pulóvere miatt.","id":"20190207_Mar_a_Guccit_is_rasszizmussal_vadoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ba9f0d0-20ae-43f9-8654-b472dde2371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f711a80-5fc6-45bf-a158-c4ece8be8f8a","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Mar_a_Guccit_is_rasszizmussal_vadoljak","timestamp":"2019. február. 07. 10:53","title":"Már a Guccit is rasszizmussal vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]