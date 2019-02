Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"621dd609-b7a3-4931-b624-a6651f1fe8dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb történelmi kilövésre készül az Elon Musk vezette SpaceX: néhány hónap múlva a NASA űrhajósaival együtt felküldik a cég Dragon űrhajóját. ","shortLead":"Újabb történelmi kilövésre készül az Elon Musk vezette SpaceX: néhány hónap múlva a NASA űrhajósaival együtt felküldik...","id":"20190207_spacex_elon_musk_dragon_urhajo_urrepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621dd609-b7a3-4931-b624-a6651f1fe8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00e39d2-f655-4cdf-a3d8-383fd8556a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_spacex_elon_musk_dragon_urhajo_urrepules","timestamp":"2019. február. 07. 18:33","title":"Júliusban már embereket küldene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245cceac-6fe2-44e3-825c-f6d91bf8b2f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét kezdték el építeni a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen. A városligeti Nagyjátszótér több mint 13 ezer négyzetméteren kap helyet, és a tervek szerint ősztől már elfoglalhatják a gyerekek.","shortLead":"Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét kezdték el építeni a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor...","id":"20190206_Ilyen_lesz_a_varosligeti_gigajatszoter_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245cceac-6fe2-44e3-825c-f6d91bf8b2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d447ff-51e8-4578-869d-d0877ddb3772","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Ilyen_lesz_a_varosligeti_gigajatszoter_video","timestamp":"2019. február. 06. 15:24","title":"Ilyennek ígérik a Városliget új, óriási játszóterét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna földi maradványainak egy részét maga Vajna Tímea viszi ki az Egyesült Államokba.\r

\r

","shortLead":"Andy Vajna földi maradványainak egy részét maga Vajna Tímea viszi ki az Egyesült Államokba.\r

\r

","id":"20190207_Masodszor_is_eltemeti_Andy_Vajnat_ozvegye__ezuttal_Los_Angelesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc82c90-2462-47a9-aafe-d571b7c2b932","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Masodszor_is_eltemeti_Andy_Vajnat_ozvegye__ezuttal_Los_Angelesben","timestamp":"2019. február. 07. 09:18","title":"Másodszor is eltemeti Andy Vajnát özvegye – ezúttal Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b54a57e-eaf6-4a2f-963a-fe68355e0f60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna mindenképpen szóba kerül majd a hétfői budapesti találkozón. ","shortLead":"Ukrajna mindenképpen szóba kerül majd a hétfői budapesti találkozón. ","id":"20190207_Orban_Viktor_elarulta_kemeny_kerdesekrol_is_targyal_majd_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b54a57e-eaf6-4a2f-963a-fe68355e0f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b635133-2ead-4daa-94d0-aa20118e27cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Orban_Viktor_elarulta_kemeny_kerdesekrol_is_targyal_majd_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2019. február. 07. 14:48","title":"Orbán Viktor elárulta: kemény kérdésekről is tárgyal majd az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzeket újra lehet osztani, kérdés, hogy ki tud pályázni rá.","shortLead":"A pénzeket újra lehet osztani, kérdés, hogy ki tud pályázni rá.","id":"20190206_Tomegesen_dolhetnek_be_az_EUprojektek_a_beremelesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d00e04-b291-424a-9d1c-3646d52fa841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tomegesen_dolhetnek_be_az_EUprojektek_a_beremelesek_miatt","timestamp":"2019. február. 06. 16:54","title":"Tömegesen dőlhetnek be az EU-projektek a béremelések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f115cbbd-3bad-4e7c-abc8-cd641719a065","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb rákos eseteket hozott kapcsolatba a mellimplantátummal az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) szerdai jelentése.","shortLead":"Újabb rákos eseteket hozott kapcsolatba a mellimplantátummal az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) szerdai...","id":"20190208_mellimplantatum_alcl_rakos_megbetegedes_fda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f115cbbd-3bad-4e7c-abc8-cd641719a065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85929199-26e9-4a1d-847a-ced19c504e52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_mellimplantatum_alcl_rakos_megbetegedes_fda","timestamp":"2019. február. 08. 07:03","title":"475 nőnél állapítottak meg ritka rákot, 9-en már meg is haltak a mellimplantátum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy félmondattal arra utalt a köztévében, hogy azzal maradt meg a közvetlen főpolgármester-választás, hogy végül, hosszas győzködés és gondolkodás után elvállalta, indul az újabb ciklusért.","shortLead":"Egy félmondattal arra utalt a köztévében, hogy azzal maradt meg a közvetlen főpolgármester-választás, hogy végül...","id":"20190207_Tarlos_intezhette_el_hogy_maradjon_a_kozvetlen_fopolgarmestervalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf51f50f-96d7-4d17-a6fd-650628accf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Tarlos_intezhette_el_hogy_maradjon_a_kozvetlen_fopolgarmestervalasztas","timestamp":"2019. február. 07. 10:24","title":"Tarlós intézhette el, hogy maradjon a közvetlen főpolgármester-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és kivonni. A méhekről eddig ezt nem gondolták, de úgy tűnik: ők is képesek erre.","shortLead":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és...","id":"20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419a3c95-32f1-43f2-89aa-e41836a762a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","timestamp":"2019. február. 07. 09:33","title":"Bebizonyították a tudósok: a méhek is képesek összeadni és kivonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]