Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban jelent meg a Google Chrome kísérleti változatában, a Canary-ban egy új funkció, ami automatikusan sötét módba váltja a böngészőt, ha a rendszer is sötét módban fut.","shortLead":"A napokban jelent meg a Google Chrome kísérleti változatában, a Canary-ban egy új funkció, ami automatikusan sötét...","id":"20190209_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_windows_10_macos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe77c94-0f96-4076-b23a-6aedf4303477","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_windows_10_macos","timestamp":"2019. február. 09. 08:03","title":"Ez a Chrome böngésző új funkciója, amit sokan imádni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak békíteni próbált.","shortLead":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak...","id":"20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f23daa7-9a76-4bfe-b1ea-62b36865bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","timestamp":"2019. február. 08. 20:49","title":"Nem vette be gyógyszereit a férfi, ezért verte agyon élettársát és nővérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és kínai kutatók által készített tanulmányból derült ki, hogy a Tejútrendszer pereme meggörbült. Aggódni ugyanakkor nem kell.","shortLead":"Amerikai és kínai kutatók által készített tanulmányból derült ki, hogy a Tejútrendszer pereme meggörbült. Aggódni...","id":"20190207_tejutrendszer_gorbulet_csillaglemez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512a8957-3957-4014-b3c7-0d7d5cccbd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_tejutrendszer_gorbulet_csillaglemez","timestamp":"2019. február. 07. 20:03","title":"Meggörbült a Tejútrendszer széle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló, negatív egyenlegeket.","shortLead":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló...","id":"20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c28e9-f34e-4276-9225-bca08d2ab1e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Garantáltan leesik az álla, ha most nézi meg nyugdíjpénztári egyenlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebbf600-b60b-454e-b171-b0afe6430f47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kutatásba fogott a Bázeli Akcióhálózat (BAN), amely arra volt kíváncsi, hova kerülnek az uniós országokban kidobott elektronikai hulladékok. A helyzet lesújtó, és nem csak a mennyiség miatt.","shortLead":"Érdekes kutatásba fogott a Bázeli Akcióhálózat (BAN), amely arra volt kíváncsi, hova kerülnek az uniós országokban...","id":"20190207_nyomkoveto_greenpeace_magyarorszag_e_szemet_elektronikai_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ebbf600-b60b-454e-b171-b0afe6430f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41878271-e02f-4269-896a-421350dd108f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_nyomkoveto_greenpeace_magyarorszag_e_szemet_elektronikai_hulladek","timestamp":"2019. február. 07. 15:03","title":"Aggasztó a helyzet: Afrikáig vándorolnak az EU-ban kukába dobott elektronikai hulladékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ef76-0b9e-49f7-90b7-caf33d94dfa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Vivo is tisztában volt azzal, hogy nem elég a technológiai újítás az előlapi kameránál, a képminőséget is érdemes fejleszteni. Az idei mobilnál erre gyúrhattak rá.","shortLead":"A jelek szerint a Vivo is tisztában volt azzal, hogy nem elég a technológiai újítás az előlapi kameránál...","id":"20190207_vivo_v15_pro_okostelefon_kibujo_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ef76-0b9e-49f7-90b7-caf33d94dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fb4189-292a-4cca-bd10-64e43655d5c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_vivo_v15_pro_okostelefon_kibujo_szelfikamera","timestamp":"2019. február. 07. 13:33","title":"Elárult egy fontos részletet a Vivo a februárban érkező új mobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2c3f99-bf13-4698-8eb2-625d7620fa46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádió munkatársai nem férnek hozzá a személyes holmijaikhoz.","shortLead":"A rádió munkatársai nem férnek hozzá a személyes holmijaikhoz.","id":"20190208_Botrany_es_biztonsagi_orok_az_elhallgatott_Music_FM_irodainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2c3f99-bf13-4698-8eb2-625d7620fa46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f363907-c09b-452c-b861-4eb8550a4d40","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Botrany_es_biztonsagi_orok_az_elhallgatott_Music_FM_irodainal","timestamp":"2019. február. 08. 15:17","title":"Botrány és biztonsági őrök az elhallgatott Music FM irodáinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f229ac-2060-4e7c-ba21-338e9a0ae152","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség csütörtökön késő este közölte: befejeződött az azonosítás.\r

","shortLead":"A rendőrség csütörtökön késő este közölte: befejeződött az azonosítás.\r

","id":"20190208_emiliano_sala_holttest_repulogep_roncs_la_manche_csatorna_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f229ac-2060-4e7c-ba21-338e9a0ae152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ff8960-b4a5-4998-912d-265b4165f7d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_emiliano_sala_holttest_repulogep_roncs_la_manche_csatorna_azonositas","timestamp":"2019. február. 08. 05:10","title":"Sala holttestét találták meg a lezuhant repülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]