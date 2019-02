Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely nem vitte el a showt Orbán elől. Kormányinfó percről percre.","shortLead":"Gulyás Gergely nem vitte el a showt Orbán elől. Kormányinfó percről percre.","id":"20190208_Gulyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a98ecf-205f-4321-8159-2b0f41d40445","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Gulyas","timestamp":"2019. február. 08. 11:22","title":"Gulyás durvábban büntette volna az ellenzéket a botrányba fulladt ülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál gátat vetni a borzalmas jelenségnek.



","shortLead":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál...","id":"20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708dbf-9304-47ef-bdf3-e514b2d4b7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 16:48","title":"Rendkívüli elnöki intézkedések Sierra Leonéban a kiugró számú nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint pitiáner, kicsinyes dolog volt megvádolni és besározni őt.","shortLead":"A műsorvezető szerint pitiáner, kicsinyes dolog volt megvádolni és besározni őt.","id":"20190208_Havas_Henrik_Sokan_azt_gondoltak_hogy_engem_kinyirtak_de_ez_nem_igaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb7032c-2ca2-4c97-981e-a5e20b4abe6e","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Havas_Henrik_Sokan_azt_gondoltak_hogy_engem_kinyirtak_de_ez_nem_igaz","timestamp":"2019. február. 08. 10:14","title":"Havas Henrik: „Sokan azt gondolták, hogy engem kinyírtak, de ez nem igaz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google első embere egyértelművé tette: a cége nem enged a Google Play Store-ból letöltött appok utáni részesedésből.","shortLead":"A Google első embere egyértelművé tette: a cége nem enged a Google Play Store-ból letöltött appok utáni részesedésből.","id":"20190207_sundar_pichai_a_google_play_bevetel_megosztasarol_epic_games","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f498bf-d8d6-4f2d-ad8a-c204245b1b57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_sundar_pichai_a_google_play_bevetel_megosztasarol_epic_games","timestamp":"2019. február. 07. 17:03","title":"A Google-t nem lehet zsarolni: marad a 30 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 19-én érkezik a Firefox 66-os verziója, amelynek asztali gépekre, valamint androidos eszközökre szánt változata is tartalmaz egy fontos, blokkolós újítást.","shortLead":"Március 19-én érkezik a Firefox 66-os verziója, amelynek asztali gépekre, valamint androidos eszközökre szánt változata...","id":"20190207_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok_letiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fd4ae5-36c5-4f27-80c6-4687a07f9081","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok_letiltasa","timestamp":"2019. február. 07. 11:03","title":"Az internet egyik legidegesítőbb tulajdonságát iktatja ki a következő Firefox böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee8b57c-110e-4f1e-9114-1922cf5d6342","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország konzultációra hazarendelte római nagykövetét, s ezzel újabb mélypontra érkezett a két EU-tagállam hónapok óta fokozatosan romló viszonya. A populista, jobboldali olasz koalíció azzal az Ausztriával is haragban áll, amelyet a nacionalista szélsőjobbot képviselő Szabadság Párt részvételével alakított koalíciós kormány irányít. Ahogy terjed a populizmus, úgy várhatóak újabb belső viták az unióban.","shortLead":"Franciaország konzultációra hazarendelte római nagykövetét, s ezzel újabb mélypontra érkezett a két EU-tagállam hónapok...","id":"20190208_Tragikomikussa_kezd_valni_az_olaszfrancia_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee8b57c-110e-4f1e-9114-1922cf5d6342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cc9cde-336d-47e2-ade8-1a095047a7bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Tragikomikussa_kezd_valni_az_olaszfrancia_vita","timestamp":"2019. február. 08. 11:10","title":"Már a nagykövet-hazahívásnál tartanak: tragikomikussá vált az olasz–francia vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg újabb pénzügyi visszaélésre derült fény Carlos Ghosn ügyében.","shortLead":"Valószínűleg újabb pénzügyi visszaélésre derült fény Carlos Ghosn ügyében.","id":"20190207_Titokban_a_Reunaltval_fizettette_ki_kiralyi_lakodalmat_a_lecsukott_automogul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e891efe5-0e27-4886-805c-88b85bcaede4","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Titokban_a_Reunaltval_fizettette_ki_kiralyi_lakodalmat_a_lecsukott_automogul","timestamp":"2019. február. 07. 15:16","title":"Titokban a Renault-val fizettette ki királyi lakodalmát a lecsukott autómogul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra. Megtudtuk, a vezetők közül ki mennyi időt töltött ott. Orbán Viktor magánútjain nem nagyon használta a várót, talán egy kivétellel: július 10-én vb-meccsen is járt, és a váróban is megfordult.","shortLead":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra...","id":"20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421c2d1-e41d-48fe-a896-72298c792180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","timestamp":"2019. február. 07. 14:20","title":"Így használta Orbán és Áder a negyedmilliárdos exkluzív ferihegyi várót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]