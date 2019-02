Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak dobni.","shortLead":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak...","id":"20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5855cd10-1498-420a-a4c7-f79eb5494e95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","timestamp":"2019. február. 08. 11:21","title":"BMW i7: jön az elektromos luxusautó, cél a 600 kilométeres hatótáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33295203-8b94-48d5-9f7f-cc6f77da7925","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben megtölt egy autót, előkerül a saját palack is.","shortLead":"Miközben megtölt egy autót, előkerül a saját palack is.","id":"20190207_benzinkutas_video_takolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33295203-8b94-48d5-9f7f-cc6f77da7925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a550481-be6a-4fc4-ac54-58a64580531d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_benzinkutas_video_takolas","timestamp":"2019. február. 08. 04:04","title":"Így tankol egy kicsit otthonra is egy \"ügyes\" benzinkutas – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések során – írta a Trasindex.ro az egészségügyi minisztérium bejelentésére hivatkozva.","shortLead":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések...","id":"20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5456852-03b9-4ccf-9ccc-767378fcb5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 09. 09:39","title":"Újabb álorvos bukott le Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia NATO-tagságát. A döntés megerősíti, hogy a két ország lezárta több mint negyed századig tartó vitáját: Athén addig blokkolta Szkopje euró-atlanti integrációs próbálkozásait, amíg Macedónia nevét nem változtatták meg. Az ország új neve: Észak-Makedónia.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia...","id":"20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda022b6-9ed4-4322-92a2-46cbd98f38f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","timestamp":"2019. február. 09. 11:40","title":"Görögország elsőként támogatta Észak-Makedónia NATO-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f229ac-2060-4e7c-ba21-338e9a0ae152","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség csütörtökön késő este közölte: befejeződött az azonosítás.\r

","shortLead":"A rendőrség csütörtökön késő este közölte: befejeződött az azonosítás.\r

","id":"20190208_emiliano_sala_holttest_repulogep_roncs_la_manche_csatorna_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f229ac-2060-4e7c-ba21-338e9a0ae152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ff8960-b4a5-4998-912d-265b4165f7d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_emiliano_sala_holttest_repulogep_roncs_la_manche_csatorna_azonositas","timestamp":"2019. február. 08. 05:10","title":"Sala holttestét találták meg a lezuhant repülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett a Hír TV-nek, hogy antiszemitizmussal vádolják a Fideszt, inkább cenzúráztak - legalábbis ezt állítja Puzsér Róbert kampánycsapata.","shortLead":"Nem tetszett a Hír TV-nek, hogy antiszemitizmussal vádolják a Fideszt, inkább cenzúráztak - legalábbis ezt állítja...","id":"20190209_Gyalazatos_ahogy_trollfesszel_a_pofajukon_savat_ontenek_a_huszadik_szazadi_sebekbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cd8915-734b-4b96-9d43-e2c714577ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Gyalazatos_ahogy_trollfesszel_a_pofajukon_savat_ontenek_a_huszadik_szazadi_sebekbe","timestamp":"2019. február. 09. 14:35","title":"Puzsér: Gyalázatos, ahogy trollfésszel a pofájukon savat öntenek a huszadik századi sebekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a tesztelési fázist sem élte túl a Facebook LOL nevű alkalmazása, ugyanis a fiatalok számára készített programról kizárólag a közösségi oldal gondolta azt, hogy jó ötlet elkészíteni. ","shortLead":"Már a tesztelési fázist sem élte túl a Facebook LOL nevű alkalmazása, ugyanis a fiatalok számára készített programról...","id":"20190208_facebook_lol_alkalmazas_mem_tinedzserek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119da334-003c-45c9-b34e-d667c6d8dd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_facebook_lol_alkalmazas_mem_tinedzserek","timestamp":"2019. február. 08. 11:33","title":"Elbukott a Facebook nagy terve, senkit nem érdekel a viccesnek hitt alkalmazásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbben Ukrajnában és Szerbiában fertőzödtek meg. ","shortLead":"A legtöbben Ukrajnában és Szerbiában fertőzödtek meg. ","id":"20190208_Egy_ev_alatt_megharomszorozodott_a_kanyaros_esetek_szama_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd3a6d5-a612-4403-975f-826ebba64bcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Egy_ev_alatt_megharomszorozodott_a_kanyaros_esetek_szama_Europaban","timestamp":"2019. február. 08. 04:56","title":"Egy év alatt megháromszorozódott a kanyarós esetek száma Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]