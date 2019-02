Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén, az első hónapban rekordméretű többlet jött össze. ","shortLead":"Idén, az első hónapban rekordméretű többlet jött össze. ","id":"20190208_Jol_indult_az_ev_az_allamhaztartasban_szukseg_is_van_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7805ae3-e92b-4aa0-af32-7838b761aa88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Jol_indult_az_ev_az_allamhaztartasban_szukseg_is_van_ra","timestamp":"2019. február. 08. 14:03","title":"Jól indult az év az államháztartásban, szükség is van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a legfrissebb hírek szerint egy kanárisárga változatot is piacra akar dobni a Galaxy S10-széria legolcsóbb tagjából, a Galaxy S10E-ből. Ezzel egyúttal az Apple-nek is üzenhet a cég.","shortLead":"A Samsung a legfrissebb hírek szerint egy kanárisárga változatot is piacra akar dobni a Galaxy S10-széria legolcsóbb...","id":"20190208_samsung_galaxy_s10e_okostelefon_android_szine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d5566-11c1-404a-9046-7c6eb2a05109","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_samsung_galaxy_s10e_okostelefon_android_szine","timestamp":"2019. február. 08. 19:03","title":"Menő új színben is elérhető lesz majd az egyik Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kaptak plusztámogatást a fogorvosok, így sem tudják fenntartani a rendelőiket. ","shortLead":"Hiába kaptak plusztámogatást a fogorvosok, így sem tudják fenntartani a rendelőiket. ","id":"20190209_Sztrajkba_lephetnek_a_fogorvosok_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1568e506-0ea3-44af-9e61-14aa5005cbdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Sztrajkba_lephetnek_a_fogorvosok_is","timestamp":"2019. február. 09. 19:27","title":"RTL: sztrájkba léphetnek a fogorvosok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak több köztulajdont közösségi célokra fordítani.","shortLead":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak...","id":"20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b1c7e3-0700-480c-8d02-86e4dd360580","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Szabadstrand lehet a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először nyertek összetettben világkupát a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók.","shortLead":"Először nyertek összetettben világkupát a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók.","id":"20190209_Vilagbajnokok_Liu_Shaolinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655eac17-b113-484b-ba67-0005937c1974","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Vilagbajnokok_Liu_Shaolinek","timestamp":"2019. február. 09. 21:31","title":"Megnyerték a világkupát, történelmet írt a magyar férfi váltó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Birtokunkba jutott annak a beszélgetésnek az összefoglalója, amiben a miniszter részletesen elmondja egy akadémikus kollégájának, hogyan végzik ki az MTA kutatóintézeteit.","shortLead":"Birtokunkba jutott annak a beszélgetésnek az összefoglalója, amiben a miniszter részletesen elmondja egy akadémikus...","id":"20190208_Palkovics_En_vagyok_az_MTA_legjobb_baratja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d51766-08b8-4a3c-9ffb-8b073f280fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Palkovics_En_vagyok_az_MTA_legjobb_baratja","timestamp":"2019. február. 08. 15:55","title":"„Én vagyok az MTA legjobb barátja” – megszereztük az MTA-ellenes Palkovics-tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se pénz, se automata: 16 településen szűnt meg bankfiók Baranyában, több településen is nehéz helyzetbe hozva a helyieket.","shortLead":"Se pénz, se automata: 16 településen szűnt meg bankfiók Baranyában, több településen is nehéz helyzetbe hozva...","id":"20190208_Fejlodik_a_videk_busszal_kell_bankba_vinni_a_beteteseket_a_bankfiokok_bezarasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251d6a0b-ad93-485f-a91e-e45e22625f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Fejlodik_a_videk_busszal_kell_bankba_vinni_a_beteteseket_a_bankfiokok_bezarasa_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 19:48","title":"Fejlődik a vidék: busszal kell bankba vinni a betéteseket a bankfiókok bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a párt, úgy vélik, az ÁSZ-nak benyújtott pénzügyi mellékletre \"rá se hederítettek\". Most újra nekifutnak. ","shortLead":"Közleményt adott ki a párt, úgy vélik, az ÁSZ-nak benyújtott pénzügyi mellékletre \"rá se hederítettek\". Most újra...","id":"20190210_Jobbik_Allami_Szamvevoszek_penzugyi_melleklet_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564db56e-1a08-454e-afbc-fd2cbeda256d","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Jobbik_Allami_Szamvevoszek_penzugyi_melleklet_birsag","timestamp":"2019. február. 10. 10:32","title":"Törvényt sértett a Jobbik szerint az ÁSZ, mert túllépte hatáskörét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]