Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190210_Torok_Gabort_is_foglalkoztatja_az_eltakart_Varkert_Bazar_szimbolikaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d24c2-eb2a-471f-8f15-1d074e12b2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Torok_Gabort_is_foglalkoztatja_az_eltakart_Varkert_Bazar_szimbolikaja","timestamp":"2019. február. 10. 13:06","title":"Török Gábort is foglalkoztatja az eltakart Várkert Bazár szimbolikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","shortLead":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","id":"20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c8d31b-0694-4a86-a830-31bf97a7c3a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","timestamp":"2019. február. 08. 17:52","title":"Fény derült a fagyott fókaürülékben talált pendrive rejtélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b735b2d-c702-4011-91d3-00d7cabfb274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromkor kezd a miniszterelnök évértékelője, az eleje egy után nem sokkal már odaért a fekete lepellel eltakart Várkert Bazárhoz. Videósunk ott van a helyszínen, és kérdésekkel várja az érkezőket.","shortLead":"Háromkor kezd a miniszterelnök évértékelője, az eleje egy után nem sokkal már odaért a fekete lepellel eltakart Várkert...","id":"20190210_Kubatov_Gabor_es_Kaminski_Fanny_az_elsok_kozott_erkezett_Orban_evertekelojere__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b735b2d-c702-4011-91d3-00d7cabfb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8e011c-8326-47ec-a8d3-c1eaaf0816af","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Kubatov_Gabor_es_Kaminski_Fanny_az_elsok_kozott_erkezett_Orban_evertekelojere__fotok","timestamp":"2019. február. 10. 13:33","title":"ÉLŐ videó: érkeznek az Orbán-beszéd nézői, kérdésekkel várjuk őket (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7650720-96af-4e1b-b315-ccbf6ac163a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Náray Tamás korábban a Facebookon közölte, hogy másik országba költözik. Készen áll a változásra, mostanra mindent eladott. ","shortLead":"Náray Tamás korábban a Facebookon közölte, hogy másik országba költözik. Készen áll a változásra, mostanra mindent...","id":"20190208_Naray_Tamas_keszen_all_az_emigralasra_meg_a_szabaszasztalat_is_eladta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7650720-96af-4e1b-b315-ccbf6ac163a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c80bb1-4763-4034-9613-165ace37b0b0","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Naray_Tamas_keszen_all_az_emigralasra_meg_a_szabaszasztalat_is_eladta","timestamp":"2019. február. 08. 17:27","title":"Náray Tamás készen áll a külföldi költözésre, még a szabászasztalát is eladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai parlamenti választásokon, ha késlekedést szenved Nagy-Britannia március végén esedékes távozása az EU-ból. A politikus, aki a Brexit-népszavazás után elismerte, félrevezető számokkal kampányolt, a történelem legrosszabb alkujának nevezte a Theresa May és Brüsszel között született kilépési megállapodást.","shortLead":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai...","id":"20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072ef6b7-7bd8-4091-8d64-2111fd1f3b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","timestamp":"2019. február. 09. 13:49","title":"Farage, a Brexit atyja, új pártot gründolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","shortLead":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","id":"20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a17cf19-5dca-49e0-9a5b-e76e9c4b0252","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","timestamp":"2019. február. 09. 18:14","title":"Árokba hajtott egy autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","shortLead":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","id":"20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0faebc-4295-4160-9b3c-4fcde7b3f786","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","timestamp":"2019. február. 10. 12:58","title":"Azonnal kirúgták az esztergomi Suzukiból a férfit, aki a most induló alapszervezet titkára lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846191ad-5de7-46f4-a54c-c2b0f86807f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190210_Orban_mar_a_Varkert_Bazarban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=846191ad-5de7-46f4-a54c-c2b0f86807f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794862ca-d8e2-44aa-bc21-110f524bec54","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Orban_mar_a_Varkert_Bazarban_van","timestamp":"2019. február. 10. 14:16","title":"Orbán már a Várkert Bazárban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]