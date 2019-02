Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni a zajszennyezés csökkentéséért.","shortLead":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni...","id":"20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e162cf-a17b-4338-8237-474adca7cc3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","timestamp":"2019. február. 12. 08:52","title":"Már tárgyalnak, hogyan lehetne csökkenteni a repülőtér környékén a zajterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6d2bdc-4667-445b-ba83-f621ac7df5b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntektől vasárnapig a Gellért Szállóban folyik a sör és annak fesztiválja, az Indoor Sörfesztivál. Egy belépőjegy áráért korlátlanul kóstolhatjuk a csapra vert, mintegy 100 különböző hazai és külhoni sört.","shortLead":"Péntektől vasárnapig a Gellért Szállóban folyik a sör és annak fesztiválja, az Indoor Sörfesztivál. Egy belépőjegy...","id":"20190213_Hetvegen_tartjak_a_legnagyobb_teli_sorfesztivalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f6d2bdc-4667-445b-ba83-f621ac7df5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86570737-a297-4016-824b-21feff087d8d","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Hetvegen_tartjak_a_legnagyobb_teli_sorfesztivalt","timestamp":"2019. február. 13. 09:29","title":"Hétvégén tartják a legnagyobb téli sörfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba15dd65-d1ff-4346-9215-e54b5e7cf4d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a bajor járgányok nemesítésével és sportosításával foglalkozó manufaktúra, az Alpina legújabb munkája, ami a ráncfelvarrt legújabb 7-es BMW-re épül. ","shortLead":"Megérkezett a bajor járgányok nemesítésével és sportosításával foglalkozó manufaktúra, az Alpina legújabb munkája, ami...","id":"20190212_az_autopalyak_uj_kiralya_330_kmhrel_repeszt_a_legujabb_7es_bmw_alpina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba15dd65-d1ff-4346-9215-e54b5e7cf4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264f16c5-0715-4bfc-bae7-54051866f96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_az_autopalyak_uj_kiralya_330_kmhrel_repeszt_a_legujabb_7es_bmw_alpina","timestamp":"2019. február. 12. 08:21","title":"Az autópályák új királya: 330 km/h-rel repeszt a legújabb 7-es BMW Alpina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban kulcsfontosságú szerepet játszó műholdat \"teszik a helyére\".","shortLead":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban...","id":"20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec42c2a9-7c85-4993-82ff-defab73a0666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","timestamp":"2019. február. 13. 13:03","title":"Fontos lépésre készül a NASA az űrszondával, ami 5 éve kering a Mars körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Új kutatóközpont alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely akár az átalakítandó MTA-s kutatóintézetek átvételében is szerepet játszhatnak. Az érintettek tagadnak.","shortLead":"Új kutatóközpont alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely akár az átalakítandó MTA-s kutatóintézetek...","id":"20190213_Nincs_kapcsolat_az_MTA_atalakitasaval__megszolaltak_az_uj_NKEs_kutatokozpont_munkatarsai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68756b53-cd5c-4b5a-bf9d-ca6c588f4eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nincs_kapcsolat_az_MTA_atalakitasaval__megszolaltak_az_uj_NKEs_kutatokozpont_munkatarsai","timestamp":"2019. február. 13. 13:45","title":"Kutatni akarnak, nem politizálni – mondják az új NKE-s intézetvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","shortLead":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","id":"20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64564f16-cd42-419e-a94f-37f7a3b5e4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","timestamp":"2019. február. 13. 10:26","title":"A Renault letartóztatott vezére visszaadja versailles-i esküvőjének árát, amit a cége fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","shortLead":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","id":"20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ebce79-5dcc-4b5e-b4f7-127e7e468568","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","timestamp":"2019. február. 13. 14:10","title":"Soha nem tettünk még félre nyugdíjra annyit, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országos sztrájkot tartanak, a Brussels Airlines és a WizzAir is törölte járatait. ","shortLead":"Országos sztrájkot tartanak, a Brussels Airlines és a WizzAir is törölte járatait. ","id":"20190212_Nem_akarjon_Belgiumba_repulni_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76adc30f-526d-460a-966c-b0adbe3ebeab","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Nem_akarjon_Belgiumba_repulni_szerdan","timestamp":"2019. február. 12. 17:57","title":"Teljesen leáll szerdán a belga légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]