Orbán is megszólalt az MTA átalakításáról

[{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Facebookon osztott meg egy telefon-kijelzőképet, amin jól látni, valakik az adatainkra pályáznak.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Facebookon osztott meg egy telefon-kijelzőképet, amin jól látni, valakik...","id":"20190212_nemzeti_adom_es_vamhivatal_nav_sms_csalas_atveres_adathalaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c2c2d-6048-4824-8a2b-31edb10a74b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_nemzeti_adom_es_vamhivatal_nav_sms_csalas_atveres_adathalaszat","timestamp":"2019. február. 12. 08:33","title":"Nagyon vigyázzon: ha ilyen SMS-t kap a \"NAV\"-tól, önt is át akarják verni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","shortLead":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","id":"20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619706da-87e6-4e78-94d0-edf8d6ad9452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","timestamp":"2019. február. 13. 18:33","title":"Újabb országban csökkentette az iPhone-ok árát az Apple, és nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","shortLead":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","id":"20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a78266-1943-4b01-80f9-148f9cce1e8a","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","timestamp":"2019. február. 13. 14:40","title":"Nem cáfolja a kormány, hogy az adófizetők állták az Elios-számlákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","shortLead":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","id":"20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b209a7-769e-41c3-937c-a1598d4cd45c","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","timestamp":"2019. február. 12. 11:37","title":"Az Inter és a Juventus is bejelentkezhet Szoboszlai Dominikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislánya született a Viszkisnek. ","shortLead":"Kislánya született a Viszkisnek. ","id":"20190213_Megszuletett_Ambrus_Attila_elso_gyermeke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71232cc5-be34-4476-af5e-1539b0783794","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Megszuletett_Ambrus_Attila_elso_gyermeke","timestamp":"2019. február. 13. 05:50","title":"Megszületett Ambrus Attila első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két választási vereség elég volt ahhoz, hogy Orbán elköszönjön László Tamástól.","shortLead":"Két választási vereség elég volt ahhoz, hogy Orbán elköszönjön László Tamástól.","id":"20190213_Orban_levelben_rugta_ki_a_rakospalotai_Fidesz_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fde74c-6716-4a7e-9395-d603904d402f","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Orban_levelben_rugta_ki_a_rakospalotai_Fidesz_elnoket","timestamp":"2019. február. 13. 15:44","title":"Orbán levélben rúgta ki a rákospalotai Fidesz elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da2770-7e3f-4ca7-987c-8fb37180c0e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Piper PA-46 típusú kisgép túlfutott a pályán, majd egy jókora hótorlasznak vágódva állt meg. Szerencsére a pilóta és utasa is saját lábán hagyta el a repülőt.","shortLead":"A Piper PA-46 típusú kisgép túlfutott a pályán, majd egy jókora hótorlasznak vágódva állt meg. Szerencsére a pilóta és...","id":"20190212_Baleset_ert_egy_kisgepet_a_vilag_egyik_legveszelyesebb_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72da2770-7e3f-4ca7-987c-8fb37180c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8569bb-093f-44fa-a4a2-f8a43d1c75cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Baleset_ert_egy_kisgepet_a_vilag_egyik_legveszelyesebb_repuloteren","timestamp":"2019. február. 12. 15:02","title":"Baleset ért egy kisgépet a világ egyik legveszélyesebb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet, a város költségvetését tárgyalták volna meg. Jövő kedden újra közgyűlés lesz, de Márki-Zay Péter szerint nem lesz több meccs.","shortLead":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet...","id":"20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5e28d-091a-48a8-b15c-3ad181d08fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","timestamp":"2019. február. 12. 17:46","title":"Tovább szorongatják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]