A magyar-kínai kapcsoaltok erősödését nehezményező amerikai külügyminiszteri látogatás másnapján tetté közzé tavalyi pénzügyi eredményeit a hazánkban jelenlévő egyik legnagyobb kínai vállalat, a Huawei.

40%-kal ugrott meg a Huawei bevétele Magyarországon

Robbie Williams sajnos nem tudta újra kitalálni magát az elmúlt tizenöt évben, de ettől még voltak szerethető, nagy dobásai. 45 éves lett a showman, aki utoljára a kétezres évek elején volt menő

A Piper PA-46 típusú kisgép túlfutott a pályán, majd egy jókora hótorlasznak vágódva állt meg. Szerencsére a pilóta és utasa is saját lábán hagyta el a repülőt. Baleset ért egy kisgépet a világ egyik legveszélyesebb repülőterén

Nyolcvanegy évesen elhunyt Gordon Banks, az 1966-ban világbajnok angol labdarúgó-válogatott kapusa.

Meghalt a britek legendás kapusa, Gordon Banks

Csak az jut nekik, ami gyerekeiktől megmarad. A Helsinki Bizottság a strasbourgi bírósághoz fordult, akik felszólították a kormányt, hogy azonnal adjon enni a családnak. Hat napja éheztetnek egy iraki házaspárt a tompai tranzitzónában

Ez a német prémium autó elsősorban nagy teljesítményéről, vállalható fogyasztásáról, illetve méretes csomagteréről ismerszik meg. Családapák álma: itt a 330 lóerős dízel Audi A6 sportkombi

Régi elmaradását készül pótolni az Instagram azzal, hogy lehetővé teszi, böngészőkből is chatelhessenek egymással a képmegosztó felhasználói. A funkciót már javában tesztelik.

Messengeresedik az Instagram, hamarosan a számítógépéről is üzenhet a másiknak

Budapesten, a megyeszékhelyeken és a nagyobb vidéki városokban is jelentősen megnőhet a kereslet, ahogy az árak is.

Óriásit drágulhatnak a lakások a kibővített csok miatt