[{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábbi üzlettársait csapta be egy férfi, amikor nem létező befolyásával üzérkedett.","shortLead":"Korábbi üzlettársait csapta be egy férfi, amikor nem létező befolyásával üzérkedett.","id":"20190212_Masfelmillioert_segitenek_a_korrupt_NAVos_haverok__hazudta_egy_ferfi_volt_uzlettarsainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dda7d77-9967-459d-b2c1-7f95f2a4d351","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Masfelmillioert_segitenek_a_korrupt_NAVos_haverok__hazudta_egy_ferfi_volt_uzlettarsainak","timestamp":"2019. február. 12. 09:48","title":"Másfél millióért segítenek a korrupt NAV-os haverok – hazudta egy férfi volt üzlettársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f9138b-9335-47f0-950d-d1ddfa74ca4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög parti őrség 51 embert mentett ki a viharos időben, de a tinédzsert nem találják. ","shortLead":"A görög parti őrség 51 embert mentett ki a viharos időben, de a tinédzsert nem találják. ","id":"20190213_Valoszinuleg_a_tengerbe_veszett_egy_15_eves_menekult_lany_Leszboszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f9138b-9335-47f0-950d-d1ddfa74ca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc100e7-3a98-4d22-9373-9e06c8317d25","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Valoszinuleg_a_tengerbe_veszett_egy_15_eves_menekult_lany_Leszboszon","timestamp":"2019. február. 13. 20:00","title":"Valószínűleg a tengerbe veszett egy 15 éves menekült lány Leszboszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja a Válasz. Személyi döntések születtek, a Mészáros-kör hatalomátvételét ez is alátámaszthatja.","shortLead":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja...","id":"20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a45da-8fad-498c-89bd-b1ee7b6838cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. február. 13. 09:31","title":"Négy nappal Vajna halála után átvette a TV2-t Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és az S10E képességeit is megvillantotta.","shortLead":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és...","id":"20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b5629-0823-40d5-af77-3727c4894713","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","timestamp":"2019. február. 13. 15:03","title":"Gyakorlatilag minden kiszivárgott a Samsung Galaxy S10-ről (+ videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baadb1b3-509b-4618-9730-4d299a2081b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid értékelést adott ki az MTA munkavállalóiból alakult érdekképviselet. ","shortLead":"Rövid értékelést adott ki az MTA munkavállalóiból alakult érdekképviselet. ","id":"20190212_akademiai_dolgozok_foruma_mta_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baadb1b3-509b-4618-9730-4d299a2081b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ba344f-6161-49c9-ac66-6fffbea8980c","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_akademiai_dolgozok_foruma_mta_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. február. 12. 21:28","title":"Akadémiai Dolgozók Fóruma: Állva maradtunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","shortLead":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","id":"20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbceca3-d835-4a7c-bb00-9fa0f05f84fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","timestamp":"2019. február. 13. 16:30","title":"Újabb tigrisdráma Angliában: társai tépték szét a kíváncsi nőstényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint ellehetetlenítik a sztrájkolni készülőket, a cégvezetés tagadja ezt.","shortLead":"A szakszervezet szerint ellehetetlenítik a sztrájkolni készülőket, a cégvezetés tagadja ezt.","id":"20190213_1600_dolgozo_kozul_otvenen_kezdtek_el_sztrajkolni_a_miskolci_alkatreszgyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f875fe-4e93-4832-b5e4-079252388565","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_1600_dolgozo_kozul_otvenen_kezdtek_el_sztrajkolni_a_miskolci_alkatreszgyarban","timestamp":"2019. február. 13. 19:44","title":"1600 dolgozó közül ötvenen kezdtek el sztrájkolni a miskolci alkatrészgyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet. A helyi görögöket ugyanúgy megosztja a helyzet, mint bármely más országot, mégis több tucat család döntött úgy, hogy a segítséget nyújtanak. A szélsőjobb és az ellenségeskedés azonban az ő helyzetüket sem könnyíti meg. ","shortLead":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet...","id":"20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53ed96b-5b02-435e-a4cc-55002365ccf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. február. 12. 20:00","title":"A sziget, ahol a helyiek magukra maradtak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]