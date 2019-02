Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bérmegállapodásig tartó sztrájkot hirdet az Életre Tervezett Munkavállalók Szövetsége a miskolci SEG Automotive gyárban.","shortLead":"Bérmegállapodásig tartó sztrájkot hirdet az Életre Tervezett Munkavállalók Szövetsége a miskolci SEG Automotive gyárban.","id":"20190213_Sztrajkot_hirdettek_egy_miskolci_alkatreszgyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51fbe4f-afbf-4b2c-90d9-c960ba8aecbf","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Sztrajkot_hirdettek_egy_miskolci_alkatreszgyarban","timestamp":"2019. február. 13. 09:03","title":"Sztrájkot hirdettek egy miskolci alkatrészgyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgartiak új zászlóshajó modelljének műszerfalán egy a 12,9 colos Apple iPad Pro tableténél is nagyobb érintőképernyő található.","shortLead":"A stuttgartiak új zászlóshajó modelljének műszerfalán egy a 12,9 colos Apple iPad Pro tableténél is nagyobb...","id":"20190214_elkepesztoen_nagy_kozponti_kijelzovel_tamad_az_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03365bc-8a99-428e-bc10-9dc8aa6043cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_elkepesztoen_nagy_kozponti_kijelzovel_tamad_az_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2019. február. 14. 11:21","title":"Elképesztően nagy központi kijelzővel támad az új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","shortLead":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","id":"20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619706da-87e6-4e78-94d0-edf8d6ad9452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","timestamp":"2019. február. 13. 18:33","title":"Újabb országban csökkentette az iPhone-ok árát az Apple, és nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben nem kell mínuszokra számítani.","shortLead":"Napközben nem kell mínuszokra számítani.","id":"20190214_folytatodik_az_enyhe_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e83a60b-84c9-4251-b6e6-e8940b70d559","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_folytatodik_az_enyhe_ido","timestamp":"2019. február. 14. 05:10","title":"Folytatódik az enyhe idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint ellehetetlenítik a sztrájkolni készülőket, a cégvezetés tagadja ezt.","shortLead":"A szakszervezet szerint ellehetetlenítik a sztrájkolni készülőket, a cégvezetés tagadja ezt.","id":"20190213_1600_dolgozo_kozul_otvenen_kezdtek_el_sztrajkolni_a_miskolci_alkatreszgyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f875fe-4e93-4832-b5e4-079252388565","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_1600_dolgozo_kozul_otvenen_kezdtek_el_sztrajkolni_a_miskolci_alkatreszgyarban","timestamp":"2019. február. 13. 19:44","title":"1600 dolgozó közül ötvenen kezdtek el sztrájkolni a miskolci alkatrészgyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt, mostantól viszont azoknak sem kegyelmeznek, akik \"csak\" nézik azokat.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt...","id":"20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223da5f4-7c0a-4235-b04e-f8d1c634a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","timestamp":"2019. február. 13. 18:03","title":"A briteknél mostantól az is bűncselekmény, ha valaki csak ránéz a terrorista propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó lenne megérteni, mit akar a miniszter, mondja Lovász László MTA-elnök az Indexnek adott interjújában. A támadásokra nem reagál, bizonyos szint felett nem megyünk bizonyos szint alá.\r

\r

","shortLead":"Jó lenne megérteni, mit akar a miniszter, mondja Lovász László MTA-elnök az Indexnek adott interjújában. A támadásokra...","id":"20190213_Az_MTA_elnoke_elmondta_mikor_jon_el_az_a_pont_amikor_lemond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc590d9f-b0bd-46d6-a87a-624382d7005a","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Az_MTA_elnoke_elmondta_mikor_jon_el_az_a_pont_amikor_lemond","timestamp":"2019. február. 13. 17:41","title":"Az MTA elnöke elmondta, mikor jön el az a pont, amikor lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228065cc-65c9-4845-9f5a-50cd6df46cb2","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","timestamp":"2019. február. 14. 10:19","title":"Így még sosem látta Balázs Palit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]