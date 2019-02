Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karrier és a család nem oltja ki egymást, egyikben sem teljesedhetünk ki a másik nélkül, az élet célját a kettő együtt határozza meg - írta az emberi erőforrások minisztere a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom csütörtöki budapesti konferenciájára küldött köszöntő levelében.","shortLead":"A karrier és a család nem oltja ki egymást, egyikben sem teljesedhetünk ki a másik nélkül, az élet célját a kettő...","id":"20190214_Kasler_Isten_ferfit_es_not_teremtett_akik_gyermekkel_tokeletes_egesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344f9fd8-567e-47b6-ab2f-2456cad7ab77","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Kasler_Isten_ferfit_es_not_teremtett_akik_gyermekkel_tokeletes_egesz","timestamp":"2019. február. 14. 12:18","title":"Kásler: Isten férfit és nőt teremtett, akik gyermekkel tökéletes egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző ingatlanon terpeszkedjen el, a hatóságoknak pedig extra rövid időt hagytak az engedélyezésre.","shortLead":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző...","id":"20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cfbde9-3eeb-4992-b632-56b889fbe423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","timestamp":"2019. február. 14. 20:18","title":"A semmiből vált sürgőssé és kiemelt beruházássá a győri vízi élménypark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter visszaszólt.","shortLead":"Szijjártó Péter visszaszólt.","id":"20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2253a0c-9c42-4497-b826-895bfe075a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","timestamp":"2019. február. 14. 13:56","title":"Leszólta Orbán családpolitikáját a svéd miniszter: Bűzlik a ’30-as évektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c5c0e8-4e5d-4bc1-98e0-3d5f3e8de37f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok egy rövid, de igen hatásosnak tűnő videóval kívánják felhívni a figyelmet az elvakult mobilhasználat veszélyeire.","shortLead":"A hatóságok egy rövid, de igen hatásosnak tűnő videóval kívánják felhívni a figyelmet az elvakult mobilhasználat...","id":"20190215_sokkolo_videot_adott_ki_a_magyar_rendorseg_fokuszban_a_mobilozo_zombik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c5c0e8-4e5d-4bc1-98e0-3d5f3e8de37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0db0fae-6428-4363-a592-564c6ae448ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_sokkolo_videot_adott_ki_a_magyar_rendorseg_fokuszban_a_mobilozo_zombik","timestamp":"2019. február. 15. 11:41","title":"Sokkoló videót adott ki a magyar rendőrség, fókuszban a mobilozó zombik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik embert azért verték meg, mert egy kocsmában rendre utasította őket, amikor randalíroztak. A másik áldozatukat ismeretlen okból.","shortLead":"Az egyik embert azért verték meg, mert egy kocsmában rendre utasította őket, amikor randalíroztak. A másik áldozatukat...","id":"20190214_Ket_embert_is_veresre_vert_egy_ottagu_banda_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b5490f-db7e-4c74-845c-233d30e4a3f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Ket_embert_is_veresre_vert_egy_ottagu_banda_Kobanyan","timestamp":"2019. február. 14. 15:51","title":"Két embert is véresre vert egy öttagú banda Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A súlyos sérülést okozó Vágó Leventét eltiltották a soron következő négy bajnokiról.","shortLead":"A súlyos sérülést okozó Vágó Leventét eltiltották a soron következő négy bajnokiról.","id":"20190214_maradando_egeszsegkarosodas_szajsebeszet_batizi_pocsi_balazs_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51a740f-7276-4d4b-ab1a-845d64c94a8a","keywords":null,"link":"/sport/20190214_maradando_egeszsegkarosodas_szajsebeszet_batizi_pocsi_balazs_serules","timestamp":"2019. február. 14. 12:28","title":"Akár mind a négy sérült fogát elveszítheti a lekönyökölt focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A három hónapja tartó üzemanyagadó-emelés ellenes tüntetések során ez az első alkalom, hogy a népesség többsége már nem a tüntetőkkel szimpatizál, sokak szerint a megmozdulás már eltávolodott kezdeti céljától.","shortLead":"A három hónapja tartó üzemanyagadó-emelés ellenes tüntetések során ez az első alkalom, hogy a népesség többsége már nem...","id":"20190214_A_legujabb_felmeres_szerint_a_franciak_tobbsege_mar_nem_tamogatja_a_sargamellenyeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea73299b-4193-4df3-ba7a-2886181172bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_A_legujabb_felmeres_szerint_a_franciak_tobbsege_mar_nem_tamogatja_a_sargamellenyeseket","timestamp":"2019. február. 14. 15:23","title":"A legújabb felmérés szerint a franciák többsége már nem támogatja a sárgamellényeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés költségvetési bizottságának szerdai ülése, amelyen a gyermekek otthongondozási díjáról és a letelepedési kötvényprogramról tárgyaltak volna az ellenzéki képviselők.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés költségvetési bizottságának...","id":"20190213_Nem_ment_el_a_Fidesz_nem_targyalhattak_a_gyermekek_otthongondozasi_dijanak_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e7a483-bd98-461b-a4d3-706c43bcbdbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_ment_el_a_Fidesz_nem_targyalhattak_a_gyermekek_otthongondozasi_dijanak_ugyet","timestamp":"2019. február. 13. 16:43","title":"Nem ment el a Fidesz, nem tárgyalhatták a gyermekek otthongondozási díjának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]