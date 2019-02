Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b0f48a3-f820-492e-ba26-94ec37850606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keménynek kell lenni, ha kemény az élet?","shortLead":"Keménynek kell lenni, ha kemény az élet?","id":"20190213_autos_video_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0f48a3-f820-492e-ba26-94ec37850606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc567803-d86a-45a6-ae62-22f0a589dc58","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autos_video_parkolas","timestamp":"2019. február. 14. 04:04","title":"Komoly parkolási vendetta, simán eltolta a mögé parkoló autóst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a532d4-67f7-492d-bf6b-a5346457d819","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Nyolc évvel ezelőtt visszavonult a rendezéstől, de neve még mindig fogalom. Az idén negyedszázados legemlékezetesebb filmje, a monumentális Sátántangó, ez alkalomból felújítva mutatják be a berlini filmfesztiválon. Tarr Béla elmesélte a hvg.hu-nak, hogy egy gerincműtét vár rá, nagyon hisz a fiatalokban, és hogy egy japán festmény lökte a Sátántangó felé.","shortLead":"Nyolc évvel ezelőtt visszavonult a rendezéstől, de neve még mindig fogalom. Az idén negyedszázados legemlékezetesebb...","id":"20190214_Tarr_Bela_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61a532d4-67f7-492d-bf6b-a5346457d819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2f4433-b202-4c67-922f-06e22e58d739","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Tarr_Bela_interju","timestamp":"2019. február. 14. 06:30","title":"Tarr Béla: Amit meg akartam csinálni, mindent megcsináltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK kérdéseket kapott a Lánchíd felújításával kapcsolatban, ezért kitolta a közbeszerzés pályázati határidejét.","shortLead":"A BKK kérdéseket kapott a Lánchíd felújításával kapcsolatban, ezért kitolta a közbeszerzés pályázati határidejét.","id":"20190215_Kerdesek_merultek_fel_a_Lanchid_felujitasa_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac97256f-190f-4f13-89a3-b5cbff1b5859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Kerdesek_merultek_fel_a_Lanchid_felujitasa_korul","timestamp":"2019. február. 15. 16:49","title":"Kérdések merültek fel a Lánchíd felújításánál, de az októberi kezdés nem csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kis hanoi kifőzdében Obama is ebédelt már egyszer, bár mindössze 1100 forintba kerül egy étel. ","shortLead":"A kis hanoi kifőzdében Obama is ebédelt már egyszer, bár mindössze 1100 forintba kerül egy étel. ","id":"20190215_Meghivta_egy_ingyen_ebedre_egy_vietnami_kifozde_Trumpot_es_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c1d96e-31b3-4df6-afbc-6249d1472873","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Meghivta_egy_ingyen_ebedre_egy_vietnami_kifozde_Trumpot_es_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. február. 15. 15:18","title":"Meghívta egy ingyen ebédre egy vietnami kifőzde Trumpot és Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","shortLead":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","id":"20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd701f-5a24-4fc2-9dcf-194d04d48f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","timestamp":"2019. február. 14. 21:03","title":"Apokaliptikus fotók jöttek az ausztráliai bozóttűz pusztításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerdán elhunyt Kossuth-díjas költő feltehetően utolsó versei egy óbudai lapban jelentek meg.\r

\r

","shortLead":"A szerdán elhunyt Kossuth-díjas költő feltehetően utolsó versei egy óbudai lapban jelentek meg.\r

\r

","id":"20190214_Jeligem_a_szuletesnapomra_tobb_es_fel__Tandori_Dezso_utolso_versei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ef19d7-8ef8-47c6-870e-cd3aef1491ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Jeligem_a_szuletesnapomra_tobb_es_fel__Tandori_Dezso_utolso_versei","timestamp":"2019. február. 14. 10:21","title":"„Jeligém a születésnapomra: több és fél” – Tandori Dezső utolsó versei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megegyezett a Tesco a két szakszervezettel, a legalacsonyabb elérhető alapbér az év végére 215 ezer forint lesz.","shortLead":"Megegyezett a Tesco a két szakszervezettel, a legalacsonyabb elérhető alapbér az év végére 215 ezer forint lesz.","id":"20190214_Megvan_a_bermegallapodas_a_Tesconal_iden_ketszer_is_fizetest_emelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac548a-b441-47bd-9dd3-50457ba380d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Megvan_a_bermegallapodas_a_Tesconal_iden_ketszer_is_fizetest_emelnek","timestamp":"2019. február. 14. 10:26","title":"Megvan a bérmegállapodás a Tescónál, idén kétszer is fizetést emelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05e38d0-ee02-4bee-b824-3c96be63c7f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stresszoldó színezőként reklámozott könyvben más politikusok is helyet kaptak. ","shortLead":"A stresszoldó színezőként reklámozott könyvben más politikusok is helyet kaptak. ","id":"20190214_Ebben_a_szinezokonyvben_Orbant_es_Meszarost_is_ki_lehet_pingalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05e38d0-ee02-4bee-b824-3c96be63c7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bdb26f-0c4d-4fdc-8b9c-7451e9399445","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Ebben_a_szinezokonyvben_Orbant_es_Meszarost_is_ki_lehet_pingalni","timestamp":"2019. február. 15. 07:30","title":"Ebben a színezőkönyvben Orbánt és Mészárost is ki lehet pingálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]