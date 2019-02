Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 1 milliót szeretett volna a kasszából, de csak 31 ezer forintot sikerült elvinnie. Az ügyészség vádat emelt ellene.","shortLead":"A férfi 1 milliót szeretett volna a kasszából, de csak 31 ezer forintot sikerült elvinnie. Az ügyészség vádat emelt...","id":"20190215_Megvarta_a_zarorat_es_kessel_tamadt_a_nagymarosi_jegypenztarosra_a_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aba361d-e2c4-4c63-ae76-0c0f711d1073","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Megvarta_a_zarorat_es_kessel_tamadt_a_nagymarosi_jegypenztarosra_a_ferfi","timestamp":"2019. február. 15. 12:34","title":"Megvárta a zárórát, majd késsel támadt a távozó nagymarosi jegypénztárosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","shortLead":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","id":"20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd701f-5a24-4fc2-9dcf-194d04d48f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","timestamp":"2019. február. 14. 21:03","title":"Apokaliptikus fotók jöttek az ausztráliai bozóttűz pusztításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legrosszabb helyen esett el, óriási szerencséje volt.","shortLead":"A legrosszabb helyen esett el, óriási szerencséje volt.","id":"20190215_A_vonat_elol_huztak_ki_a_reszeget_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6d5769-b63a-4e64-99e1-2108094e5c24","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_vonat_elol_huztak_ki_a_reszeget_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 15. 11:29","title":"A vonat elől húzták ki a részeget a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20 millió maradt a számlán.","shortLead":"20 millió maradt a számlán.","id":"20190215_Oszlatasra_keszul_a_Jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1343ae-74c9-4282-b9b8-6df2e78fea4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Oszlatasra_keszul_a_Jobbik","timestamp":"2019. február. 15. 07:50","title":"Oszlatásra készül a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","shortLead":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","id":"20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eb0219-629b-4def-a14f-fc4826086b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","timestamp":"2019. február. 16. 08:40","title":"Kötelező lesz az új autókban az önműködő vészfék - így működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szavait ismételte el a müncheni biztonságpolitikai konferencián Mike Pence. ","shortLead":"Gyakorlatilag Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szavait ismételte el a müncheni biztonságpolitikai konferencián Mike...","id":"20190216_Aggasztja_a_kinai_es_orosz_befolyas_az_amerikai_alelnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14b5f21-352c-4a8f-9e89-9253658fcdc0","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Aggasztja_a_kinai_es_orosz_befolyas_az_amerikai_alelnokot","timestamp":"2019. február. 16. 15:35","title":"Aggasztja a kínai és orosz befolyás az amerikai alelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a túl sok tequilára fogta a dolgot. ","shortLead":"Az énekesnő a túl sok tequilára fogta a dolgot. ","id":"20190215_Lady_Gaga_elsore_lehagyta_az_otodik_vonalat_a_kottatetovalasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97fef25-4daf-45b8-9e73-08dfdc35a52a","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Lady_Gaga_elsore_lehagyta_az_otodik_vonalat_a_kottatetovalasarol","timestamp":"2019. február. 15. 17:42","title":"Lady Gaga elsőre lehagyta az ötödik vonalat a kottatetoválásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9","c_author":"BI","category":"elet","description":" Jövő kedden indul az RTL Klub legújabb sorozata, és az első rész alapján mindenképpen várjuk a folytatást. ","shortLead":" Jövő kedden indul az RTL Klub legújabb sorozata, és az első rész alapján mindenképpen várjuk a folytatást. ","id":"20190215_Megneztuk_az_RTL_Alvilagat_es_varjuk_a_folytatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec798676-822a-409a-83e1-3c219bcbff40","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Megneztuk_az_RTL_Alvilagat_es_varjuk_a_folytatast","timestamp":"2019. február. 15. 10:19","title":"Kis szex, sok drog, nagy család: megnéztük az RTL Alvilágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]