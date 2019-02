Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért, miután nagyobb publicitást kapott a felvétel. ","shortLead":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért...","id":"20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e191d-5e52-42a8-b64e-4bbdf8e129a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:48","title":"Jakab Péter: \"Engem még a Jobbikon belül sem zsidóztak le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Segítség Orbán Viktor évértékelőjének értelmezéséhez. Vélemény.","shortLead":"Segítség Orbán Viktor évértékelőjének értelmezéséhez. Vélemény.","id":"201907_nepertekelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4397664c-5ca8-4fe2-9b2d-0822f387c7fa","keywords":null,"link":"/itthon/201907_nepertekelo","timestamp":"2019. február. 16. 09:00","title":"Hont András: Népértékelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos felesége lett. Most, hogy a dzsihadista terrorszervezetet nagyrészt felszámolták, gyereke érdekében hazatérne. ","shortLead":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos...","id":"20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b8683b-098a-46b2-9ebc-c527f54750d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","timestamp":"2019. február. 14. 13:40","title":"Nem bánta meg a brit diáklány, hogy csatlakozott az Iszlám Államhoz, de azért hazamenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab937dc5-122b-469a-a932-50ec732af66c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi album érdekessége, hogy kizárólag olyan számok vannak rajta, amelyek a PC alaplapjából érkeztek.","shortLead":"Az alábbi album érdekessége, hogy kizárólag olyan számok vannak rajta, amelyek a PC alaplapjából érkeztek.","id":"20190215_zenei_album_szamtogepes_rendszerhangokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab937dc5-122b-469a-a932-50ec732af66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbfcdd5-479a-4614-b816-2d4fc4b89934","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_zenei_album_szamtogepes_rendszerhangokbol","timestamp":"2019. február. 15. 15:03","title":"Ilyen zenei albumot biztos nem hallgatott még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a tizenéves korban történő füvezés évek múltán súlyos problémához, felnőttkori depresszióhoz vezethet. ","shortLead":"Kutatók szerint a tizenéves korban történő füvezés évek múltán súlyos problémához, felnőttkori depresszióhoz vezethet. ","id":"20190214_felnottkori_depresszio_fuvezes_fuves_cigi_kannabisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87347fc-e2b7-4d67-8e0c-909643d80cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_felnottkori_depresszio_fuvezes_fuves_cigi_kannabisz","timestamp":"2019. február. 14. 15:03","title":"Depresszióhoz vezethet később, ha valaki fiatalabb korában füvezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban egy hétig csak az jutott nekik, amit a gyerekeik nem ettek meg.","shortLead":"Korábban egy hétig csak az jutott nekik, amit a gyerekeik nem ettek meg.","id":"20190214_Egy_het_utan_kapott_enni_az_iraki_hazaspar_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92f7334-5863-4dab-bf56-cf784995f9e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Egy_het_utan_kapott_enni_az_iraki_hazaspar_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2019. február. 14. 15:25","title":"Egy hét után kapott enni az iraki házaspár a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöksége a pártelnök Tóth Bertalant javasolta a szocialista EP-lista élére - értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az MSZP elnöksége a pártelnök Tóth Bertalant javasolta a szocialista EP-lista élére - értesült a hvg.hu.","id":"20190215_Meglepetes_is_lehet_az_MSZP_eplistajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e7d776-9950-491b-ae3c-207d322392ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Meglepetes_is_lehet_az_MSZP_eplistajan","timestamp":"2019. február. 15. 18:55","title":"Meglepetés az MSZP EP-listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbeb21b-3c74-48eb-9e32-de245ed7cfdd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Kerékgyártó István a 2010-es évek Magyarországáról ad kíméletlen látleletet a Hurok című darabjában. Szerinte az elmúlt nyolc évből azt lehet leszűrni, hogy nyalással, kapcsolatokkal lehet érvényesülni.\r

\r

","shortLead":"Kerékgyártó István a 2010-es évek Magyarországáról ad kíméletlen látleletet a Hurok című darabjában. Szerinte az elmúlt...","id":"20190214_Egy_szuk_elit_es_a_haverjai_vilagaban_elunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fbeb21b-3c74-48eb-9e32-de245ed7cfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961adbff-7a2f-4bb2-95dd-80b1a83adc18","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Egy_szuk_elit_es_a_haverjai_vilagaban_elunk","timestamp":"2019. február. 14. 13:34","title":"„Egy szűk elit és a haverjai világában élünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]