[{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint mindent belep a por és a sár a naponta a falvakon átdübörgő teherautóktól. ","shortLead":"A helyiek szerint mindent belep a por és a sár a naponta a falvakon átdübörgő teherautóktól. ","id":"20190215_Meszaros_Lorinc_teherautoi_miatt_panaszkodnak_az_epulo_M8as_koruli_falvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65668980-2cdb-4404-a7f7-82f7498560b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Meszaros_Lorinc_teherautoi_miatt_panaszkodnak_az_epulo_M8as_koruli_falvak","timestamp":"2019. február. 15. 19:00","title":"Mészáros Lőrinc teherautói miatt panaszkodnak az épülő M8-as körüli falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző ingatlanon terpeszkedjen el, a hatóságoknak pedig extra rövid időt hagytak az engedélyezésre.","shortLead":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző...","id":"20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cfbde9-3eeb-4992-b632-56b889fbe423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","timestamp":"2019. február. 14. 20:18","title":"A semmiből vált sürgőssé és kiemelt beruházássá a győri vízi élménypark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250697e9-8464-4576-8060-e5eee47a96aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ittlétekor ezt mondta, Benkő Tibor honvédelmi miniszter az RTL híradójának viszont azt, valóban szó volt erről, de még nincs megállapodás.","shortLead":"Noha Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ittlétekor ezt mondta, Benkő Tibor honvédelmi miniszter az RTL híradójának...","id":"20190214_A","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=250697e9-8464-4576-8060-e5eee47a96aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdae520d-f61a-484b-9b89-78b43085d212","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_A","timestamp":"2019. február. 14. 20:46","title":"A honvédelmi miniszter szerint nem biztos, hogy Amerikától vásárolunk rakétavédelmi rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db61ab2-dd8b-45ad-a72a-536298912b74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nézze meg tüzetesebben a cikkhez használt fotót. Megvan? Akkor most eláruljuk: a képen szereplők valójában nem léteznek, minden, amit lát, egy ügyes algoritmus munkája.","shortLead":"Nézze meg tüzetesebben a cikkhez használt fotót. Megvan? Akkor most eláruljuk: a képen szereplők valójában nem...","id":"20190215_mesterseges_intelligencia_thispersondoesnotexist_hamis_profil_portrefoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db61ab2-dd8b-45ad-a72a-536298912b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a76b75-c9af-406d-926c-67c3ae123259","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_mesterseges_intelligencia_thispersondoesnotexist_hamis_profil_portrefoto","timestamp":"2019. február. 15. 17:33","title":"Elképed, ha meglátja, milyen portrékat hoz létre ez az oldal a mesterséges intelligenciával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25af965-93ff-4f23-a079-50b2f3ca6cb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szovjet technika a hirdető szerint gyári állapotnak örvend, így aztán alaposan meg is kérik az árát. ","shortLead":"A szovjet technika a hirdető szerint gyári állapotnak örvend, így aztán alaposan meg is kérik az árát. ","id":"20190216_33_ezer_kilometeres_nyiregyhazi_Lada_1500S_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b25af965-93ff-4f23-a079-50b2f3ca6cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bdb4ad-cf5c-440f-be81-f60596245ccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_33_ezer_kilometeres_nyiregyhazi_Lada_1500S_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. február. 16. 06:41","title":"33 ezer kilométeres nyíregyházi Lada 1500s várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak érdekében, hogy 2020-ban ő induljon elnökjelöltként a republikánusok színeiben. Weld szerint az USA súlyos veszélyben van.","shortLead":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak...","id":"20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f569e8-546d-4401-b108-6b97b3533b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","timestamp":"2019. február. 15. 18:06","title":"Megvan Trump elnök első republikánus kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05e38d0-ee02-4bee-b824-3c96be63c7f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stresszoldó színezőként reklámozott könyvben más politikusok is helyet kaptak. ","shortLead":"A stresszoldó színezőként reklámozott könyvben más politikusok is helyet kaptak. ","id":"20190214_Ebben_a_szinezokonyvben_Orbant_es_Meszarost_is_ki_lehet_pingalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05e38d0-ee02-4bee-b824-3c96be63c7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bdb26f-0c4d-4fdc-8b9c-7451e9399445","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Ebben_a_szinezokonyvben_Orbant_es_Meszarost_is_ki_lehet_pingalni","timestamp":"2019. február. 15. 07:30","title":"Ebben a színezőkönyvben Orbánt és Mészárost is ki lehet pingálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kasza Tibi jelenléte mostanában főleg a Facebookon volt markáns, de most már új dallal is támad.","shortLead":"Kasza Tibi jelenléte mostanában főleg a Facebookon volt markáns, de most már új dallal is támad.","id":"20190214_Kasza_Tibi_kilenc_ev_utan_ihletet_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66806542-1337-4d9c-ab4c-65d67d49dce9","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Kasza_Tibi_kilenc_ev_utan_ihletet_kapott","timestamp":"2019. február. 14. 16:41","title":"Kasza Tibi kilenc év után ihletet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]