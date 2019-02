Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","shortLead":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","id":"20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eb0219-629b-4def-a14f-fc4826086b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","timestamp":"2019. február. 16. 08:40","title":"Kötelező lesz az új autókban az önműködő vészfék - így működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1cf95-b23b-4333-9680-8e5fea27fa6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a visegrádi országok (V4) és Izrael kormányfőinek tanácskozásán kedden Jeruzsálemben. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök nem megy el a csúcstalálkozóra - értesült a wpolityce.pl című lengyel konzervatív hírportál.

","shortLead":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a visegrádi országok (V4) és Izrael kormányfőinek tanácskozásán kedden...","id":"20190217_A_kulugyminiszter_kepviseli_Lengyelorszagot_a_jeruzsalemi_V4csucstalalkozon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a1cf95-b23b-4333-9680-8e5fea27fa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1cb402-d9fb-4cc8-9790-a57d33833434","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kulugyminiszter_kepviseli_Lengyelorszagot_a_jeruzsalemi_V4csucstalalkozon","timestamp":"2019. február. 17. 16:43","title":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a jeruzsálemi V4-csúcstalálkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","shortLead":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","id":"20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb29a81-28bf-4aa1-a275-7db578f4bbe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","timestamp":"2019. február. 17. 17:42","title":"Jobbik-közlemény: a Fidesz migránsokat telepít be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e399d7bc-81a8-4038-a558-dc2dd4e84bc2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"\r

Jelenleg több mint 3300 embernek nyújt védelmet a 2015-ben bevezetett magáncsőd intézménye - írta a Magyar Nemzet az Igazságügyi Minisztérium közlésére hivatkozva. Eszerint február 7-ig összesen 1460 adósságrendezési eljárást jegyeztek fel, és ezek közül 1231 jelenleg is folyamatban van.

","shortLead":"\r

Jelenleg több mint 3300 embernek nyújt védelmet a 2015-ben bevezetett magáncsőd intézménye - írta a Magyar Nemzet az Igazságügyi Minisztérium közlésére hivatkozva. Eszerint február 7-ig összesen 1460 adósságrendezési eljárást jegyeztek fel, és ezek közül 1231 jelenleg is folyamatban van. A Meizu most az Indiegogón gyűjti telefonjára az előrendeléseket, megkérdőjelezhető sikerrel.","shortLead":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai...","id":"20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ce8abb-dcce-40c0-b2df-6e2466d8dcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","timestamp":"2019. február. 17. 14:03","title":"Befuccsolhat „a jövő mobilja”, nem igazán csapnak le rá az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari vállalkozások bevonásával – közölte az amerikai űrkutatási hivatal igazgatója egy washingtoni sajtóbeszélgetésen.","shortLead":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari...","id":"20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7582bf-b9f7-4fda-a841-17a09a49ef82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","timestamp":"2019. február. 16. 15:03","title":"Az egy dolog, hogy a NASA mihamarabb vissza akar térni a Holdra, de ott is maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea974d3-fef9-4a12-8015-2d40f4170757","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a E-felvételin keresztül.","shortLead":"Ma éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a E-felvételin keresztül.","id":"20190217_Meg_jelentkezhet_egyetemre_de_nem_art_sietni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea974d3-fef9-4a12-8015-2d40f4170757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0263ef4-287c-4652-a00d-eb81c31adbc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Meg_jelentkezhet_egyetemre_de_nem_art_sietni","timestamp":"2019. február. 17. 08:42","title":"Még jelentkezhet egyetemre, de nem árt sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c495fd-c2d8-4308-808b-288bd6cb78c3","c_author":"","category":"itthon","description":"Ő volt az a férfi, aki 2017-ben, miután megkísérelt kirabolni egy kőbányai bankfiókot, menekülni próbált, ám egy kisteherautó elgázolta - írja a Blikk. ","shortLead":"Ő volt az a férfi, aki 2017-ben, miután megkísérelt kirabolni egy kőbányai bankfiókot, menekülni próbált, ám...","id":"20190216_Blikk_hirhedt_bankrablo_a_meglott_tuszejto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1c495fd-c2d8-4308-808b-288bd6cb78c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35672f9c-37c5-49ae-9b65-a24d354937e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Blikk_hirhedt_bankrablo_a_meglott_tuszejto","timestamp":"2019. február. 16. 10:30","title":"Blikk: hírhedt bankrabló a meglőtt túszejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]