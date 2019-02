Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Segítség Orbán Viktor évértékelőjének értelmezéséhez. Vélemény.","shortLead":"Segítség Orbán Viktor évértékelőjének értelmezéséhez. Vélemény.","id":"201907_nepertekelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4397664c-5ca8-4fe2-9b2d-0822f387c7fa","keywords":null,"link":"/itthon/201907_nepertekelo","timestamp":"2019. február. 16. 09:00","title":"Hont András: Népértékelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Együtt dübörög Magyarország az Egyesült Államokkal. Ezen a héten hosszú kihagyás után Budapesten járt az amerikai külügyminiszter, miközben Donald Trump is sorsdöntő napokat él Washingtonban. Mi lesz ennek a vége? És minek drukkoljunk? Erről beszélgettünk Nagy Gáborral.","shortLead":"Együtt dübörög Magyarország az Egyesült Államokkal. Ezen a héten hosszú kihagyás után Budapesten járt az amerikai...","id":"20190216_Fulke_Mit_szerethet_Orban_Trumpban_Es_mind_belerokkanunk_a_kapcsolatukba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf46cf4-a999-4d4c-92c7-a89e45fbe290","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Fulke_Mit_szerethet_Orban_Trumpban_Es_mind_belerokkanunk_a_kapcsolatukba","timestamp":"2019. február. 16. 12:30","title":"Fülke: Mit szerethet Orbán Trumpban? És mind belerokkanunk a kapcsolatukba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdee865-e0f2-42f1-9d23-65b41de37433","c_author":"MTA","category":"kkv","description":"Őrizetben marad Moszkvában Michael Calvey, a Baring VostokCapital Partners befektetési csoport amerikai alapítója. Erről döntött szombaton az illetékes moszkvai bíróság.","shortLead":"Őrizetben marad Moszkvában Michael Calvey, a Baring VostokCapital Partners befektetési csoport amerikai alapítója...","id":"20190216_Milliardos_csalas_gyanujaval_kapcsoltak_le_egy_amerikai_uzletembert_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fdee865-e0f2-42f1-9d23-65b41de37433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2e462-8085-4865-8618-42d925e6a89e","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Milliardos_csalas_gyanujaval_kapcsoltak_le_egy_amerikai_uzletembert_Moszkvaban","timestamp":"2019. február. 16. 15:35","title":"Milliárdos csalás gyanújával kapcsoltak le egy amerikai üzletembert Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt egy nappal azelőtt tette közzé videóját, hogy sajtóhírek szerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a kampányelszámolásaik kapcsán. ","shortLead":"A párt egy nappal azelőtt tette közzé videóját, hogy sajtóhírek szerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás...","id":"20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65ffac-6b53-47aa-8e2b-81d3bf85b11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","timestamp":"2019. február. 16. 11:05","title":"Videóval válaszolt a Párbeszéd az Orbán-rezsimnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8b4893-b2af-4a9b-b71e-bd5d7f0b7b5a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a miniszterelnök múlt vasárnap bejelentett családvédelmi akciótervének külföldi kritikáira reagált. ","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a miniszterelnök múlt vasárnap...","id":"20190216_Soltesz_Miklos_nemet_mondunk_a_nemzetkozi_emberkereskedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d8b4893-b2af-4a9b-b71e-bd5d7f0b7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4aa3be-d0d6-4e2e-bf17-2e991a44461a","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Soltesz_Miklos_nemet_mondunk_a_nemzetkozi_emberkereskedelemre","timestamp":"2019. február. 16. 15:57","title":"Soltész Miklós: \"nemet mondunk a nemzetközi emberkereskedelemre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félt a zsarolók bosszújától - a Magyar Nemzetnek adott interjúban ezzel magyarázza a Fenyő János médiavállalkozó megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamás egykori úszószövetségi elnök, hogy miért nem fordult a rendőrséghez az újabb zsarolási kísérlet miatt. \r

","shortLead":"Félt a zsarolók bosszújától - a Magyar Nemzetnek adott interjúban ezzel magyarázza a Fenyő János médiavállalkozó...","id":"20190216_Gyarfas_a_zsarolas_alatt_penzugyi_kovetelest_ertettem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64db22a-f10e-48f9-8636-fdd160eb5144","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Gyarfas_a_zsarolas_alatt_penzugyi_kovetelest_ertettem","timestamp":"2019. február. 16. 08:20","title":"Gyárfás: \"a zsarolás alatt pénzügyi követelést értettem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee8e90b-7af0-4207-bcd4-8132fbbe8d02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fiatal rajongójának 3000 üzenet van a birtokában az énekestől.","shortLead":"Egy fiatal rajongójának 3000 üzenet van a birtokában az énekestől.","id":"20190215_Az_FBI_felturja_Ryan_Adams_szexualis_tartalmu_uzeneteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee8e90b-7af0-4207-bcd4-8132fbbe8d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe83291-45e1-41f1-89b5-fce2e69118dd","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Az_FBI_felturja_Ryan_Adams_szexualis_tartalmu_uzeneteit","timestamp":"2019. február. 15. 13:02","title":"Az FBI feltúrja Ryan Adams szexuális tartalmú üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2bead2-0e1e-4930-a826-8c834804a03b","c_author":"","category":"itthon","description":"Az egykori fociultra, Bede Zsolt, a Vadhajtások nevű jobboldali, Fidesz-párti portál szerkesztője rohanta le Frans Timmermanst, az Európai Bizottság Budapesten tárgyaló alelnökét, az európai szocialisták listavezetőjét. Azt nehéz lenne leírni, ami ezután történt: \r

\r

","shortLead":"Az egykori fociultra, Bede Zsolt, a Vadhajtások nevű jobboldali, Fidesz-párti portál szerkesztője rohanta le Frans...","id":"20190216_No_no_no_From_the_people_say_not_government_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c2bead2-0e1e-4930-a826-8c834804a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9963db4-ff7d-4085-b4bd-706afdb268b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_No_no_no_From_the_people_say_not_government_media","timestamp":"2019. február. 16. 11:24","title":"Timmermans beleszaladt a Vadhajtásokba:\"No, no, no! From the people say, not government media!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]